Mitä tapahtuu, jos wagnereita päätyy Valko-Venäjälle? Tietokirjailija listasi kolme pahinta vaihtoehtoa

Valko-Venäjään ja sen historiaan perehtynyt tietokirjailija Toni Stenström hahmotteli Ylen aamussa kolme ”kauhuskenaariota” siitä, mitä wagnereiden päätymisestä Valko-Venäjälle voisi seurata.

– Yksi on tietysti se, että Wagneria käytettäisiin uuteen hyökkäykseen kohti Ukrainaa pohjoisesta niin kuin Venäjä toimi helmikuussa 2022. Ukraina tietysti on ilmoittanut, että se on valmis tällaiseen hyökkäykseen, ja alue on vahvasti linnoitettu.

Toinen kauhuskenaario Stenströmin mukaan olisi se, että Wagnerin taistelijoita käytettäisiin hybridioperaatioihin Valko-Venäjän Schengen-ulkorajalla.

– Venäjähän on käyttänyt hybridipakolaisia. Heitä on vain päästetty metsän läpi Puolaan, Liettuaan ja Latviaan, mikä aiheutti suuren kriisitilan 2021. Ja tämähän ei ole mihinkään loppunut. Siitä ei vain ole hirveästi puhuttu enää.

Kolmannen kauhuskenaarion mukaan ydinaseet, joita Venäjä sijoittaa Valko-Venäjälle, päätyisivät Wagnerin haltuun, Stenström sanoo.

Venäjän johdon suunnitelma kapinoineelle palkka-armeija Wagnerin johtajalle Jevgeni Prigožinille on edelleen epäselvä. Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan kerrotaan välittäneen sopimuksen Venäjän johdon sekä Prigožinin välille, ja Prigožinin ilmoitettiin siirtyvän Valko-Venäjälle.

Maanantai-iltana Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi, että kapinaan osallistuneilla Wagnereilla on kolme vaihtoehtoa. Putinin mukaan he voivat liittyä Venäjän asevoimiin, palata sukulaistensa luo tai lähteä Valko-Venäjälle.