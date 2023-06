Vahvistus tuli: Oda lopettaa verkkokauppansa Suomessa – 20 irtisanotaan, 145 lomautetaan

Ruoan kotiinkuljetuksia tarjonnut verkkokauppa Oda kertoi toukokuun lopulla, että se suunnittelee kuluttajille suunnatun verkkokaupan sulkemista. Nyt tieto on vahvistunut ja yhtiö tiedottaa, että verkkokauppa on auki, kunnes varasto on myyty loppuun. Odan viimeiset kotiinkuljetukset tehdään lähipäivinä.

Yhtiön kaupallisesta toiminnasta, asiakaspalvelusta ja markkinoinnista vähennetään 20 työpestiä. Muun muassa ostotiimistä ja kuljetuksista lomautetaan 145 työntekijää lomautetaan maksimissaan 90 päiväksi.

– Harmillisesti vahvasti alkanut matkamme päättyy ennenaikaisesti rahoitusmarkkinoiden poikkeuksellisen tilanteen takia, toteaa Odan Suomen toimitusjohtaja Tobias Niemi yhtiön tiedotteessa.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 22 miljoonaa euroa, mutta tappio lähes 24 miljoonaa euroa.

Nyt sen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisuuksia tarjota palveluita toisille kaupan alan yrityksille Suomessa.

Ruoan verkkokauppa yleistyi varsinkin korona-pandemian aikana. Suurimpia palvelun tarjoajia ovat muun muassa K- ja S-kauppojen ketjut.

Lisäksi lähettiyhtiöt Wolt ja Foodora ovat laajentamassa ravintola-annoksien toimittamisesta myös ruokakauppaostoksien kuljettamiseen.

Markkinoille tullessaan Oda tarjosi ilmaisia kuljetuksia kolmen kuukauden ajaksi yli 40 euron ostoksista.

Se aloitti Suomessa pääkaupunkiseudulla viime vuoden tammikuussa ja tänä vuonna toiminta laajentui Turkuun, Tampereelle ja Riihimäelle.

Norjassa ja Saksassa yhtiön toiminta jatkuu entisellään.