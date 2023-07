Korona ei enää kuormita kuntien henkilöstöä – sairauspoissaolot kääntyneet useassa kaupungissa laskuun

Sote-henkilöstön siirtymisestä huolimatta sairauspoissaoloissa on laskua viime vuoteen verrattuna.

Kaupunkien työntekijöiden sairauspoissaolot ovat monessa kaupungissa kääntyneet laskuun.

Yle kysyi sairauspoissaolotietoja tämän vuoden alusta verrattuna viime vuoden alkuun. Kaikkien vastanneiden sairauspoissaolot ovat olleet tänä vuonna laskussa.

Esimerkiksi viime vuoden lopulla monessa kunnassa kärsittiin kasvaneista sairauspoissaoloista.

– Vuoden 2023 alkuvuoden luku on voimakkaasti laskeva, mikä osaltaan selittyy sillä että sotetyöntekijät ovat poistuneet, sanoo Vantaan kaupungin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Muissakin vastauksissa nousi esiin sotetyöntekijöiden siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille.

– Määrällistä vertailua ei päivissä kannata tehdä, sillä vuoden vaihteessa hyvinvointialueelle siirtyi henkilöstöä niin paljon, ettei sairauspoissaolojen yhteismäärä ole vertailukelpoinen henkilöstömäärän ollessa vuonna 2023 huomattavasti pienempi verrattuna vuoteen 2022, sanoo henkilöstön kehittämispäällikkö Jarna Laine Rauman kaupungilta.

Korona väistyi, muissa sairauksissa nousua

Sote-henkilöstön siirtymisestä huolimatta sairauspoissaoloissa on laskua viime vuoteen verrattuna. Yksi syy on koronatilanteen rauhoittuminen.

– Vuoden 2022 aikana koronapoissaoloja oli erityisesti alkuvuodesta erittäin paljon, kertoo Porin kaupungin henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen.

Vaikka korona ja muut hengitystieinfektiot ovat kääntyneet laskuun, on esimerkiksi Tampereella havaittu muissa sairauksissa nousua.

– Mielenterveysperusteiset poissaolot ovat ikävä kyllä edelleen kasvussa, sanoo työhyvinvointipäällikkö Sami Ylipihlaja.

Koronan ollessa vallitseva poissaolojen syy, mielenterveysongelmat saattoivat jäädä sivuosaan. Porissa kuitenkin asiaan on useita vuosia jo kiinnitetty huomiota ja mielenterveysasioista johtuvat poissaolot ovat pysyneet laskusuunnassa.

– Niiden hallitsimen ja vähentäminen on ollut tärkeä tavoite työkykyjohtamisessa. Työntekijöille tarjotaan esimerkiksi lyhytpsykoterapiaa työterveyden kautta mielenterveyden hoitamiseen, kertoo työhyvinvointipäällikkö Riikka Hemmi.

Myös Turussa pyritään hyvään ennaltaehkäisyyn.

– Poissaoloprosentin pienentämiseksi pyritään ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin jossa lähijohtajilla on merkittävä rooli tunnistaa esimerkiksi uupumisen oireita ja puuttua tilanteisiin ajoissa. Tämä on haastava niillä aloilla jossa on työvoimapula, sanoo Turun työhyvinvointipäällikkö Caj Karlsson.