Jääkiekon rasismitapauksessa sovinto – Jääkiekkoliitto maksaa tuhansien eurojen korvaukset pelaajalle ja valmentajalle

Jääkiekon rasismitapauksessa on syntynyt sovinto.

Viime syksynä Lahden Pelicansin U13-juniorijoukkueen pelaaja kertoi ottelun loppuhetkillä valmentajalleen, että hän joutui rasistisen solvauksen kohteeksi.

Joukkueen valmentaja Juha Sokka kertoi tapauksesta Urheiluhullut-ohjelmassa.

Nyt Jääkiekkoliitto on myöntänyt, että tapauksessa tapahtui syrjintää.

Jääkiekkoliitto maksaa yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä pelaajalle 3 000 euroa ja valmentajalle 3 000 euroa. Tämän lisäksi Jääkiekkoliitto korvaa pelaajalle ja valmentajalle asiasta koituneet kulut.

– Olemme hyväksyneet yhdenvertaisuusvaltuutetun sovintoehdotuksen, pyytäneet anteeksi pelaajalta ja valmentajalta, ja sen myötä kääntäneet katseet uuteen kauteen, Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela sanoo liiton tiedotteessa.

Sokan asianajaja Matti Huhtamäki kommentoi sovintoa Yle Urheilulle puhelimitse.

– Niin kuin aina kaikenlaisissa riita-asioissa, sovinto on yleensä kaikkien osapuolten kannalta tyydyttävä ratkaisu ja sitä se on tässäkin. Eli kyllä minä pidän tätä päämieheni (Sokan) kannalta sellaisena ratkaisuna, johon oli järkevää suostua, Huhtamäki sanoo.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedotteen mukaan Jääkiekkoliitto syyllistyi tapauksen käsittelyssä yhdenvertaisuuslain rikkomiseen.

– On hienoa, että tässä tapauksessa saavutettiin sovinto ja Jääkiekkoliitto on ryhtynyt toimiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi myös laajemmin. Jokaisella on oikeus syrjimättömyyteen urheilussa. Erityisesti, kun pelaajina on lapsia ja nuoria, on välttämätöntä, että rasistiseen ja syrjivään toimintaan puututaan tiukasti ja sitä myös ennaltaehkäistään, johtava erityisasiantuntija, yksikönpäällikkö Robin Harms sanoo yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedotteessa.

Näin rasismitapaus eteni

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedotteen mukaan Pelicansin ”pelaajaan kohdistettiin yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä välillistä syrjintää, sillä sekä Jääkiekkoliiton ohjeistus rasistiseen häirintään puuttumiseksi että erotuomareiden koulutus ovat olleet puutteellista.”

Tilanne alkoi 6. marraskuuta 2022 pelatussa juniorien kiekko-ottelussa.

Kun Pelicansin 13-vuotias pelaaja kertoi valmentajalleen joutuneensa rasistisen solvauksen kohteeksi, valmentaja Juha Sokka komensi joukkueensa pukukoppiin ja vaati ottelun erotuomareita selvittämään tilanteen. Peliä ei pelattu loppuun eivätkä tuomarit Sokan mukaan vaatineet, että ottelu jatkuu.

Sokan mukaan toinen tuomareista ja useat todistajat kertoivat kuulleensa solvauksen ja huutelijan nimi on tiedossa. Asia jäi käsittelemättä Jääkiekkoliitossa, koska tilanteessa oli kilpailupäällikkö Pirkka Antilan mukaan ”sana sanaa vastaan”.

Jääkiekkoliitto antoi Sokalle kolmen ottelun toimitsijakiellon ja Pelicansille tuhannen euron sakon. Yhdenvertaisuuvaltuutetun mukaan valmentajalle annettu rangaistus oli yhdenvertaisuuslain 16 §:ssä tarkoitettu kielletty vastatoimi.

Sokka valitti päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Oikeusturvalautakunta päätti, että Pelicansin juniorijoukkueen saama tuhannen euron sakko poistetaan, sillä se oli lautakunnan mukaan kohtuuton. Sokalle määrätty kolmen ottelun toimintakielto muutettiin yhden ottelun mittaiseksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu otti tapaukseen kantaa tammikuussa ja vaati Jääkiekkoliitolta selvitystä tapahtuneesta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu teki lopulta asiassa sovintoesityksen, jonka kyseinen juniorikiekkoilija, hänen huoltajansa sekä valmentaja Sokka hyväksyivät kohtuullisena.

Toukokuussa uutisoitiin, että Jääkiekkoliitto hylkäsi yhdenvertaisuusvaltuutetun sovintoesityksen tapauksesta ja siirsi asian hoitamisen asianajotoimistolle. Tuolloin Pelicansin juniorivalmentaja Juha Sokka kertoi Yle Urheilulle ryhtyvänsä oikeustoimiin Jääkiekkoliittoa vastaan.

– Pidän tärkeänä sitä, että Jääkiekkoliitto on, toki pitkän prosessin jälkeen mutta kuitenkin, myöntänyt virheensä, asianajaja Matti Huhtamäki sanoo.