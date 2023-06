Aamulehden uusi päätoimittaja Sanna Keskinen aloittaa työt häirintäkohun vanavedessä

Sanna Keskinen aloittaa työnsä Aamulehden vastaavana päätoimittajana viimeistään marraskuun alussa. Hänen edeltäjänsä Jussi Tuulensuu joutui lähtemään päätoimittajan paikalta häirintäkohun saattelemana.

Keskinen ei usko, että kohulla on suoranaisia vaikutuksia hänen omaan aloittamiseensa.

– Tässä on kulunut aika pitkä aika noiden tapahtumien ja minun aloittamisen välillä. Toimituksessa on tällä hetkellä ihan rauhallinen tilanne, Keskinen sanoo.

Hän kertoo maanantaina paikalla käydessään aistineensa, että toimituksen tilanne vaikutti varsin normaalilta ja hyvinvoivalta.

Maaliskuulta olevalla videolla Aamulehden pääluottamushenkilö Sari Sainio kommentoi Jussi Tuulensuun eroa päätoimittajan tehtävästä.

Paikallisuus keskiöön

Päätoimittajana Sanna Keskinen aikoo luotsata Aamulehteä vielä vahvemmin paikallisuuden suuntaan. Se ei tarkoita nurkkakuntaisuutta vaan taitoa löytää paikallinen kulma myös kansainvälisiin asioihin, hän luonnehtii.

– Maakunnallisen median näkymä on ollut ehkä vähän sumuinen jonkin aikaa. Se mitä lukijat ja yleisö siltä oikeasti kaipaavat, on ollut hakusessa.

Kalevan päätoimittajana Keskinen sai lukijoilta kaikkein eniten palautetta siitä, että paikallisuutta ja oman alueen juttuja toivotaan lisää.

– Jos joku on vielä siellä median kuuluisassa norsunluutornissa, niin viimeistään nyt on aika tulla alas ja kohdata ihminen ihmisenä ja olla mahdollisimman lähellä tavallista lukijaa. Joskus pieni on todella kaunista.

Lehtien tulevaisuus on digitaalinen

Keskinen pitää itsestään selvänä, että sanomalehtien tulevaisuus on digitaalinen. Toki printtilehti voi olla vielä pitkäänkin voimissaan, mutta se voi muuttua aivan uudenlaiseksi luksustuotteeksi.

– Ihan joka mediatalossa on digipuolella vielä paljon opittavaa. Miten jutut tarjoillaan ja paketoidaan, miten eri kohderyhmiä lähestytään, Keskinen pohtii.

Avaa kuvien katselu Aamulehti on perustettu 1881. Se on levikiltään Suomen toiseksi suurin seitsenpäiväinen sanomalehti. Arkistokuva. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Lehtien vaikeudet liittyvät erityisesti toimintaympäristön rajuun ja nopeaan muutokseen sekä kustannuspaineisiin.

Myös uutisten välttelystä on tullut uutta tietoa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

– Se haastaa meitä myös mediassa miettimään, että miten voisimme osaltamme olla rakentamassa toivoa ja hyvää tulevaisuuskuvaa, Keskinen sanoo.

Aamulehden tilanne on hyvä

Kalevassa Keskinen joutui käymään läpi rajujakin yt-neuvotteluja. Kaleva luopui myös sunnuntain paperilehden julkaisemisesta toukokuussa.

Sanna Keskinen pitää Aamulehden tilannetta jakelualueen ja muiden olosuhteiden osalta hyvin toisenlaisena kuin pohjoisessa.

Avaa kuvien katselu Sanna Keskinen toimi sanomalehti Kalevan päätoimittajana noin kolmen vuoden ajan. Arkistokuvassa on Kalevan toimitalo Oulussa. Kuva: Risto Degerman / Yle

– Käsittääkseni ei ole samantyyppisiä suunnitelmia eikä tarpeita olemassa Aamulehdessä. Päinvastoin toimitusta ollaan vahvistamassa, Keskinen kertoo.

Tilanne näyttää aloittavan päätoimittajan näkökulmasta mukavalta.

Neljässä lehdessä ensimmäisenä naispäätoimittajana

Sanna Keskinen on valittu neljään eri lehteen ensimmäisenä naispäätoimittajana. Taustalla on jo Raahen Seutu, Kainuun Sanomat, Kaleva ja nyt hän lähtee vetämään Aamulehteä ensimmäisenä naisena.

Avaa kuvien katselu Sanna Keskisen mielestä johtaminen ei liity millään lailla sukupuoleen. Arkistokuva. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Keskinen muistelee, että Raahen aikoina elettiin vielä aikaa, että lehtien päätoimittajat ja mediatalojen johdossa olevat olivat miehiä. Monessa kokouksessa hän huomasi olevansa paikalla ainoana naisena.

– Muuten en ole koskaan joutunut asiaa kauheasti puntaroimaan.

Nykyään tilanne on muuttunut toisenlaiseksi.

– Toki matkan varrella on ollut aina niitä, jotka ovat naiseuden takia kykyä ja pätevyyttä epäilleet.

Johtajuus ei Keskisen mukaan liity mitenkään sukupuoleen. Se on enemmän persoona- ja kokemuskysymys.

”Yle on turhan paljon ollut kaupallisen median tontilla”

Ylen ja kaupallisen median rinnakkaiselo on Keskisen mielestä ollut hieman ongelmallista.

– Näen, että tietyissä määrin Yle on vähän turhan paljon ollut kaupallisen median tontilla, tekemässä verorahoilla sitä, mikä voisi hoitua kaupallisen median voimin, hän sanoo.

Yhteistyö on ollut tähän asti melko vähäistä. Hän sanoo kuitenkin olevan avoin yhteisille hankkeille, jos ne ovat molempia osapuolia hyödyttäviä ja järkeviä. Esimerkkinä hän mainitsee erilaiset vaalitilanteet.

– En kuitenkaan ihan kauhean syvälle yhteistyöhön haluaisi mennä, koska sitten menevät helposti puurot ja vellit sekaisin, Keskinen sanoo.