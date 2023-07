Kallis ruoka sai nuoret naiset säästeliäiksi – uusi kysely kertoo harvinaisen suurista muutoksista

Suomalaiset ovat muuttaneet merkittävästi ostokäyttäytymistään ruokakaupassa, kertoo tuore kysely. Muutos on suurin nuorten naisten, pienin ikämiesten kohdalla.

Ruoan kallistuminen on muuttanut tuntuvasti ja nopeasti suomalaisten ajatuksia siitä, mitä ostoskärryyn kerätään.

Vuodessa tapahtunut asennemuutos on ehkä suurimpia, joita Suomessa on nähty, arvelee Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Merja Lintunen. Hän on tehnyt Suomi Syö -tutkimusta parikymmentä vuotta.

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan kuluttajat tinkivät ruokakaupassa nyt erityisesti kalliista merkkituotteista. Kyselyssä lähes puolet vastaajista sanoi jättävänsä ne ostamatta, kun vielä vuosi sitten tätä mieltä oli vasta kolmannes vastaajista.

Samalla kaupan omat Kotimaista-, Pirkka- ja Rainbow -merkit porskuttavat. Kyselyssä niiden suosio kasvoi vuodessa huomattavasti. Kaupan omia merkkejä sanoo ostavansa 44 prosenttia vastaajista, kun vuosi sitten vasta 28 prosenttia vastaajista turvautui niihin keinona välttää hintojen nousua.

Helsingin yliopisto ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä lukee kyselyn tuloksia hiukan eri tavalla kuin Taloustutkimuksen Lintunen. Mäkelän mielestä hintatietoisuus kyllä korostuu, mutta muuten kulutuskäyttäytymisen muutos on jäänyt suhteellisen pieneksi.

Ostoksissa on siirrytty samojen tuoteryhmien edullisempiin vaihtoehtoihin, mutta niin sanottua ruokataloutta hintojen nousu on muuttanut suhteellisen vähän. Esimerkiksi kotona kokkaaminen ei ole lisääntynyt.

Hintojen nousu on saanut tai pakottanut monet miettimään kaupassa edullisempia vaihtoehtoja.

– Tässä on kysymys tietenkin myös siitä, että oikeasti rahat eivät riitä. Mutta järkevä taloudenpito on sitäkin, että löydetään edullisia vaihtoehtoja ja ollaan niihin tyytyväisiä, Mäkelä pohtii.

Päätyykö yhä useampi ostamaan epäterveellisempää ruokaa?

Ruoan kallistumisen on pelätty johtavan siihen, että varsinkin pienituloiset joutuvat siirtymään halvempaan ruokaan, joka on usein rasvaisempaa, sokerisempaa ja muutenkin epäterveellisempää kuin laadukkaat vaihtoehdot.

Mäkelän mukaan näin ei välttämättä ole käynyt. Hän muistuttaa, että ruoan laatu voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita. Ravitsemuksellisen laadun lisäksi, monelle kuluttajalle esimerkiksi ruoan alkuperä on ratkaisevan tärkeä kysymys.

Taloustutkimuksen Suomi Syö -raportin mukaan ruoan kotimaisuuden merkitys on hiipunut suunnilleen samaa tahtia hintojen nousun kanssa.

Kymmenen vuotta sitten ruoan kotimaisuuden merkitys alkoi kasvaa, mutta nyt kehityksessä on tapahtunut selvä käänne.

Ruoan kotimaisuuden merkittävyys oli huipussaan kolme vuotta sitten, kun 80 prosenttia vastaajista piti sitä tärkeänä asiana ostosvalinnoissa. Nyt tämä osuus on pudonnut tuntuvasti, 74 prosenttiin.

Ruoan kotimaisuuden merkityksen vähentyminen liittyy Mäkelän mukaan joidenkin kuluttajien ajatukseen siitä, että kotimaisuuteen ei ole varaa. Toisaalta kotimaisuus näkyy suosiotaan kasvattaneissa kaupan omissa merkeissä.

Mäkelä sanoo odottavansa suurella jännityksellä, miten kotimaisuuden merkitys kehittyy tulevan vuoden kuluessa, jolloin ruoan hinnan nousun ennustetaan pysähtyvän ja kääntyvän ehkä laskuun.

– Jos kotimaisuuden ottaminen huomioon jatkaa laskuaan, niin silloin ollaan kiinnostavan kysymyksen äärellä. Kyse voi olla laajemmin siitä, miltä suomalaisuus meille näyttää ja miltä se näyttää erityisesti, kun puhutaan ruoasta.

Nuoret naiset säästäväisimpiä

Kaiken kaikkiaan kysely kertoo, että ruokakaupassa hinnasta on tullut yhä tärkeämpi peruste valinnoille. Samalla eettiset arvot näyttävät jäävän pienempään osaan valintapäätöksissä.

Runsas kymmenesosa sanoo ostavansa säästösyistä entistä vähemmän luomu-tuotteita, kun vuosi sitten niistä tinki vasta alle kymmenesosa. Reilun kaupan tuotteiden ostamista on vähentänyt seitsemän prosenttia vastaajista, vuosi sitten viisi prosenttia.

Kysely kertoo myös, että hintojen nousu on muuttanut eniten nuorten naisten ja vähiten ikämiesten ostokäyttäytymistä.

16–34-vuotiaista naisista 58 prosenttia on vähentänyt kalliiden merkkituotteiden ostamista. Sen sijaan 55–79-vuotiailla miehillä vastaava osuus on 41 prosenttia.

Ruokaostoksilla ensi sijassa hintaa katsoo puolet nuorten naisten ikäryhmästä ja neljäsosa vanhempien miesten ryhmästä.

Myös muissa kysymyksiä sama ero toistuu. Ikämiehistä yksi kolmasosa on lisännyt kaupan merkkien ostamista, kun taas nuorten naisten ryhmässä vastaava osuus on kaksi kolmasosaa.

Ruoka on kallistunut vuoden kuluessa jopa yli 16 prosenttia, mutta monien yksittäisien elintarvikkeiden hinnat ovat hypänneet monin verroin enemmän.

Ruoka on ollut yksi tärkeimmistä yleistä hintatasoa nostavista tekijöistä. Vielä toukokuussakin inflaatio oli vajaa seitsemän prosenttia, mutta ruoan hinta nousi vieläkin yli yksitoista prosenttia.

Taloustutkimuksen Suomi syö -kysely on tehty huhti-toukokuussa internet-paneelissa, ja vastaajina ovat olleet 15–79-vuotiaat suomalaiset. Kyselyssä oli 1666 vastaajaa, ja tulokset on painotettu iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavasti. Tulosten virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ennustepäällikkö Meri Obstbaum Suomen pankista kommentoi ruuan hintojen muutoksia A-studiossa toukokuussa.

Aiheesta voi keskustella maanantaihin kello 23 saakka.