Jukka Jalonen paljastaa, mitä haluaa tehdä seuraavaksi – tyrmää puheet huippupestistä Jääkiekkoliitossa

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kolmeen mestaruuteen luotsannut Jukka Jalonen kertoi maanantai-iltana, että seuraava kausi jää hänen viimeisekseen Leijonien päävalmentajana. Hän on toiminut Leijonien päävalmentajana kaksi kertaa, 2008–2013 ja uudelleen vuodesta 2018 lähtien.

– Eiköhän siinä ole yhdelle koutsille ihan riittämiin. Vedetään vuosi vielä täysillä, kesälomalta tavoitettu Jalonen, 60, sanoo.

Jalosen aikana Leijonat saavutti Pekingissä myös historiansa ensimmäisen olympiakullan.

– Kuusi vuotta on pitkä aika hommassa kuin hommassa. Se vaatii yksilötasolla ja organisaationkin tasolla vähän aina vaihtelua ja ajatusmuutoksia, jotta homma pysyy korkealla tasolla. Tekee varmaan ihan hyvää niin minulle kuin liitolle ja Leijonille, että jossain vaiheessa tulee uusi käskijä, Jalonen kertoo.

Jukka Jalonen kertoo, mitä hän haluaa tehdä sen jälkeen, kun pitkä pesti Leijonien päävalmentajana päättyy ensi keväänä.

Jalosta on huhuttu jatkamaan Jääkiekkoliiton huippu-urheilujohtajana päävalmentajan paikalta väistymisen jälkeen, mutta Jalosen suunnitelmissa ei liiton pesti ole. Meritoituneen valmentajan mielessä siintävät haasteet Suomen rajojen ulkopuolella.

– Seurajoukkueen valmentaminen on asia, joka jatkossa kiinnostaa. Lähtökohtaisesti ulkomailla. Minulla on pitkään ollut NHL tietyllä tavalla unelmana, mutta se on hyvin epätodennäköistä, kuten on nähty kenen tahansa eurooppalaisen valmentajan osalta. En minä nyt sitä niin hirveän vakavasti laske. Jos sieltä tulee mahdollisuus, totta kai tartun siihen, Jalonen sanoo.

NHL:ssä ei ole ollut eurooppalaista päävalmentajaa yli 20 vuoteen.

– Todennäköisesti valmennan Euroopassa, mutta kuten sanottu, kaikki on mahdollista.

Jalonen pystyy keskittymään omaan työhönsä viimeisellä kaudellaan maajoukkueen valmentajana, kun hänen asiainhoitajansa selvittelee eri vaihtoehtoja.

– Uskon, että pääsen jotain joukkuetta valmentamaan vuoden päästä.

Toiveissa intohimoinen seuraaja

Jalonen kertoo, ettei hän ole varsinaisesti valitsemassa seuraajaansa, mutta on mielellään mukana kartoittamassa uutta päävalmentajaa. Tarkkaa muottia Jalosella ei ole mielessään, mutta tiettyjä piirteitä hän arvostaa.

– Sellainen valmentaja, joka on intohimoinen, haluaa kehittää itseään ja osaa luoda muun johtoryhmän kanssa joukkueeseen hyvän ilmapiirin, mikä meilläkin on ollut. Pitää ymmärtää, mitä kansainvälinen peli nykypäivänä vaatii niin yksilöltä kuin joukkueeltakin. Sellainen koutsi olisi hieno saada, Jalonen sanoo.

Tänä vuonna MM-kisat päättyivät puolivälierätappioon, joka oli Leijonille menestysjakson jälkeen pettymys.

Turnauksen otteita viime viikkojen aikana muun johtoryhmän kanssa analysoinut Jalonen ei näe, että mitään merkittävää tarvitsisi Suomen pelissä muuttaa.

– Pelasimme monessa suhteessa paremmin kuin neljässä aikaisemmassa arvoturnauksessa. Me aiemmin olemme olleet tehokkaita, mutta nyt homma kääntyi päälaelleen. Olimme tehottomia suhteessa vastustajaan.