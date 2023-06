Tutkija Wagnerin kanssa tehdystä sopimuksesta: ”Ei ole takeita siitä, että Putin tai Venäjän valtio pitäisi lupauksiaan”

Maanantai-iltana Venäjän presidentti Vladimir Putin antoi kapinaan osallistuneille Wagner-joukoille kolme vaihtoehtoa: he voivat liittyä Venäjän asevoimiin, palata kotiin sukulaistensa luo tai lähteä Valko-Venäjälle.

Wagneriin ja muihin palkka-armeijoihin perehtynyt väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen pitää Putinin tarjoamia vaihtoehtoja todellisina.

– Hän halusi purkaa tämän kriisin mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienellä hässäkällä. Tämä viittaa siihen, että [Jevgeni] Prigožinin lisäksi myös Wagnerin joukot pääsevät hajaantumaan kotiin, takaisin Itä-Ukrainaan tai Valko-Venäjälle, Räkköläinen sanoo.

Räkköläinen kuitenkin uskoo, että ryhmän jäsenten suhtautuminen annettuihin vaihtoehtoihin tulee vaihtelemaan äärimmäisen paljon.

– Mahdotonta sanoa, mikä on todennäköisin vaihtoehto ja mille [Putinin tarjoamalle] polulle lähtee eniten miehiä.

Räkköläinen näkee, että osa Wagnerin taistelijoista ”on varmasti pettyneitä” siihen, että Prigožinin käytti heitä lopulta vain omia tarkoitusperiään ajaneeseen kapinaan.

– Tällaiset jäsenet voivat haluta kotiutua ja ovat kyllästyneitä kaikkeen, Räkköläinen sanoo.

Wagnerilaisten pettymyksestä on jo nähtävissä merkkejä. Britannian yleisradioyhtiö BBC tutki Wagneriin liitoksissa olevia Telegram-ryhmiä, joissa monet kertoivat kokeneensa, että Prigožin petti tukijansa.

Kremlin kannalta Valko-Venäjä on hyvä säilytyspaikka Wagnerille

Räkköläinen pitää mahdollisena, että vaikka Putin antoi Wagnerin sotilaille luvan palata kotiin, voivat kostotoimenpiteet olla todellisuutta myöhempänä ajankohtana – joko Venäjän tai Valko-Venäjän maaperällä.

– Ei ole mitään takeita siitä, että Putin tai Venäjän valtio pitäisi lupauksiaan, etteikö heille kostettaisi myöhemmin tai heitä saatettaisi vastuuseen lain puitteissa tai sen ulkopuolella.

Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan neuvottelemaan sopimukseen sisältyi ehto siitä, että Prigožin ja Wagner-taistelijat voivat siirtyä Valko-Venäjälle. Räkköläinen näkee, että Prigožinin maanpako ”ei ole kovin kaksinen”.

– Kremlin kannalta Valko-Venäjä on hyvä säilytyspaikka hänelle. Prigožin on poissa Venäjältä, mutta jos hänelle halutaan tehdä jotain, on hänet sieltä äärimmäisen helppo tavoittaa.

Räkköläinen uskoo, että Prigožinin mukana siirtyvät sotilaat ovat lojaaleimpia Wagnerin sotilaita. Hän näkee, että Putin on suostunut päästämään maanpetturiksi kutsumansa Wagnerin joukot Valko-Venäjälle, koska Kreml voi pelätä niiden muodostavan uhan Venäjän maaperällä. Kremlillä on myös enemmän vaikutusvaltaa läheisen liittolaisensa alueella tapahtuviin asioihin.

– Tässä tapauksessa Valko-Venäjä on ensimmäinen ja helpoin säilytyspaikka, joka heille keksittiin.

Syynä voivat olla myös Lukašenkan omat motiivit. Hän ilmoitti tiistaina Valko-Venäjän valtiollisen uutistomisto Beltan mukaan, että Valko-Venäjä haluaa Wagner-joukkojen johtajien jakavan kokemustaan maan asevoimille.

Aiemmin maanantaina riippumaton venäläinen oppositiomedia Vjorstka kertoi Valko-Venäjän alkaneen rakentaa leirejä Wagner-sotilaille. Lukašenka puolestaan kommentoi Beltalle, että leirejä ei ole vielä rakennettu, mutta tullaan rakentamaan, ”mikäli Wagner niin haluaa”.

Wagnerin sotilaat voidaan myös pakottaa liittymään Venäjän armeijaan

Räkköläinen uskoo, että osa Wagnerin taistelijoista on ideologisesti motivoituneita nationalisteja, mikä voi saada heidät siirtymään vapaaehtoisesti Venäjän asevoimien alaisuuteen.

Räkköläinen pitää myös mahdollisena, ettei Wagnerin sotilailla ole lopulta vaikutusvaltaa kohtaloonsa, jos he päättävät jäädä Venäjälle tai Ukrainaan.

– Ei ole poissuljettua, että Wagnerin taistelijoilta ei välttämättä oikeasti kysytä, haluatko lähteä kotiin vai jatkaa taistelua. Osa joukoista voidaan pakottaa liittymään armeijaan.

Tiistaina Venäjän puolustusministeriö ilmoitti, että Wagner-palkkasotilasryhmä valmistautuu luovuttamaan raskaan kalustonsa Venäjän armeijan käyttöön.

Räkköläinen ei pidä todennäköisenä, että Venäjä käyttäisi Wagner-joukkoja uusintaan hyökkäyssodan alusta, jolloin Venäjä hyökkäsi Valko-Venäjältä kohti Kiovaa.

Räkköläinen pitää puolestaan varmana, että Wagner lakkaa olemasta, ainakin nykyisessä muodossaan, jossa se on Ukrainan hyökkäyssodassa opittu tuntemaan.

– Organisaationa, joka oli noin suuri, jolla oli tuollainen suorituskyky ja joka sai toimia itsenäisesti, se ei ainakaan jatka.