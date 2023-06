Timo Soini pohtii eurovaaliehdokkuutta keskustan riveistä – useampiakin kyselyitä on jo tullut, Soini sanoo

Entinen ulkoministeri sanoo viihtyneensä politiikanjälkeisessä elämässä ”aika hyvin”. Pohdinta eurovaaliehdokkuudesta on kesken.

Entinen perussuomalaisten puheenjohtaja ja ulkoministeri Timo Soini harkitsee eurovaaliehdokkuutta. Soini kertoo, että voisi asettua ehdolle keskustan riveistä.

– Pohdinta ei ole mitenkään valmis. Ei se vastenmielistä olisi, että kysytään, Soini sanoo.

Hän kertoo Ylelle, että useampiakin kyselyitä on jo tullut, esimerkiksi maakuntien keskustavaikuttajilta, eduskunta-ajan kollegoilta sekä kunnan- ja kaupunginvaltuutetuilta.

– Ydinkysymys on palosta. Täytyy olla riittävästi nostetta, mutta myös omaa tervettä halua päästä sinne (europarlamenttiin) ja sitoutua. Viisi vuotta on näillä ikävuosilla jo aika iso sitoutuminen, Soini sanoo.

– Onneksi on vielä aikaa. Ensi keväänä on vaalit. Jos lähden, kyllä se täytyy muutama kuukausi aikaisemmin tietää, koska täytyy ottaa kampanja tosissaan, kerätä rahoitus ja keskustella puolueen kanssa, mitkä on ehdot puolin ja toisin.

Europarlamenttivaalit käydään Suomessa 9. kesäkuuta 2024.

Entinen puoluejohtaja arvelee, että hänen kannattajakuntansa löytyy “keskiryhmistä”: entisistä perussuomalaisista, keskustasta ja kristillisdemokraateista. Europarlamentissa hän haluaisi ajaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, Suomen asemaan ja huoltovarmuuteen sekä sanan- ja uskonnonvapauteen liittyviä asioita.

Soini toimi kansanedustajana vuosina 2003–2009 ja 2011–2019. Hän toimi europarlamentaarikkona vuosina 2009–2011. Lisäksi hän oli vuosina 1997–2017 perussuomalaisten puheenjohtajana.

Soini pohti paluuta politiikkaan jo kevään eduskuntavaalien alla, mutta päätti olla lähtemättä ehdolle.

Soinin europarlamenttivaalipohdinta tuli ilmi Porissa Suomi-areenan keskustelussa, kun keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen tiedusteli entisen ulkoministerin kiinnostusta asettua ehdolle keskustan listoilta.

– Katsotaan, älyääkö joku kysyä, Soini vastasi Pirkkalaiselle.

Asiasta uutisoi ensin Ilta-Sanomat.