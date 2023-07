“Aina jos on pystynyt menemään metsään, se on ollut eduksi “ – suomalainen sodankäynti on keskittynyt metsämaastoon jo 1930-luvulta lähtien

Metsä on ollut suomalaisille sotilaille suojaa antava ympäristö sodankäynnissä. Edelleenkin suomalaisista koulitaan metsäsodankävijöitä armeijassa.

Voittaako kukkulan kuningas sodan? Onko metsäinen maasto eduksi vai haitaksi taisteluissa? Voiko maantiede ylipäänsä vaikuttaa sodankäyntiin?

Paljonkin, kertoo sotahistorian dosentti Pasi Tuunainen, Sodan maantiede -tietoteoksen kirjoittaja.

Hänen mukaansa maantiede ja säävaihtelut ovat vaikuttaneet sodankäyntiin aina merkittävästi ja vaikuttavat edelleenkin.

– Ukraina on maastoltaan melko tasaista aluetta, joka suosii panssarivoimien käyttöä. Mutta kun kelirikko alkaa, ihanteellisesta maastosta muodostuu pehmeä eikä se kanna enää raskasta kalustoa.

Venäjän hyökkäys Ukrainassa on jatkunut jo yli vuoden, mutta puolustajat ovat pitäneet pintansa. Osasyy tähän voi olla maantiede. Esimerkiksi Ukrainan jokinen maasto on Tuunaisen mukaan puolustajan puolella. Valko-Venäjän rajalla sijaitseva suoalue on häirinnyt historian aikana niin Napoleonin kuin Hitlerinkin armeijoita. Myös maaston tuntemus auttaa puolustajaa.

Kotikenttä tuo selvää etua.

Kun Venäjä – silloinen Neuvostoliitto – hyökkäsi Suomeen vuonna 1939, oli puolustajalla silloinkin isona etunaan kotikenttä, sen tuntemus sekä taito hyödyntää sitä.

Mutta meidän kotikenttänämme toimi pääasiassa metsä.

Avaa kuvien katselu Talvisodan aikana suomalaiset osasivat maastoutua lumiseen maisemaan. Kuva: SA-kuva

Luonnollinen puskuri idän hyökkääjää vastaan

– Monin tavoin meikäläinen maasto on haaste, Tuunainen pohtii.

Peitteiset metsät ja tiestön vähäisyys itärajalla toimivat luonnollisena puskurina idästä tulevaa hyökkäystä vastaan toisen maailmansodan kynnyksellä, ja sellaisena ne ovat pysynyt näihin päiviin saakka.

Tuunaisen mukaan raja-alue on maastoltaan miltei samanlainen kuin 1930-luvulla.

Suojautuminen näkyy edelleen esimerkiksi raideliikenteessä: itä–länsi-välistä liikennettä ei juurikaan näy. Isoja teitäkään ei rajan tuntumassa ole liikaa.

Avaa kuvien katselu Pasi Tuunainen on perehtynyt tietoteoksessaan erilaisiin sodankäynnin esimerkkeihin, joissa maantiede on vaikuttanut sotatoimien lopputuloksiin. Kuva: Joni Tammela / Yle

Suomalaisessa sodankäynnissä metsä on ollut valtti.

– Se oli lähtökohta omaperäisen sotataidon kehittämisessä.

Välineistö kehitettiin sellaiseksi, että joukot voivat liikkua tiestön ulkopuolella ja yöpyä maastossa kaikkina vuodenaikoina.

– Meillä ajateltiin, että kun liittoudutaan vallitsevien luonnonolosuhteiden kanssa, sillä voidaan tasoittaa voimasuhteita nimenomaan puna-armeijaa vastaan. Puhuttiin niin sanotusta alivoimaisen taktiikasta. Eikä se ole muuttunut näihin päiviin tultaessa, Tuunainen kertoo.

Puna-armeijan joukot omaksuivat suomalaisilta vasta jatkosodan loppuvaiheilla samankaltaisen maaston hyödyntämisen. Sitä ennen heillä oli vahva luottamus panssarivoimiinsa ja tykistöön sekä joukkojen massaan. Mutta nämä kaikki tarvitsivat liikkuakseen hyviä tieyhteyksiä.

Suomalaiset olivat metsän ulkopuolella toisinaan altavastaajia. Vaikka joukot valtasivat asutuskeskuksia, pyrittiin silti aina taistelutilanteessa turvautumaan metsiin.

– Ei lähdetty kaduille taistelemaan, vaan pyrittiin samantien saartamaan metsämaaston kautta. Aina jos on pystynyt menemään metsään, se on ollut eduksi.

1930-luku oli Tuunaisen mukaan metsätaistelun kehittämisen vuosikymmen. Siitä lähtien metsäsodankäynti on ollut suomalaisten erikoisuus, mikä on eronnut yleiseurooppalaisesta ja varsinkin saksalaisesta sotataidosta.

– Jos ajatellaan, että Suomessa lähtökohtana oli, että metsät olivat edullisia ja suojaa antavia, niin saksalaisessa sotataidossa ne olivat vältettäviä alueita. Metsissä joukkojen johtaminen voi olla vaikeaa. Siellä on mahdollisuus, että joukot menevät sekaisin ja sen vuoksi pitää mennä avoimelle alueilla, jotta toiminta onnistuu paremmin.

Avaa kuvien katselu Maaston muokkaaminen on ollut keino vähentää vastustajan saamaa hyötyä maantieteestä. Metsän tulittaminen on heikentänyt vehreyden antamaan suojaa. Kuva: SA-kuva.

Mottitaktiikka vaati syntyäkseen metsän

Taistelumaaston hyvä tuntemus on suureksi hyödyksi sodassa. Kun puna-armeija käytti Suomessa vain tiedossa olevia teitä, pystyivät idässä varttuneet suomalaiset sotilaat hyödyntämään merkkaamattomia polkuja tai vaikka vain harvojen tiedossa olevia jääteitä, joita pitkin oli totuttu talvisin kulkemaan kirkkoon tai kylälle.

Aktiivinen liikesodankäynti oli suomalaisten eduksi.

– Kun neuvostoliittolaiset luottivat voimaansa ja massaansa, suomalaisilla oli niin, että he luottivat liikkeeseen. Ja kun se liike suunnataan oikeaan aikaan ja kohtaa ja yllättävästi, sillä saadaan hyvä tuloksia, Tuunainen sanoo.

Tällaiset maastokoukkaukset ja myös sissitoiminta vaati sopivat varusteet, kuten umpihangessa sukset, mutta myös sopivan maaston.

– Meidän maailmallakin tunnettu mottitaktiikka on metsäsodankäynnin taktiikka. Jos sitä yritettäisiin soveltaa avomaastossa, se ei välttämättä toimisi samalla tavalla. Siinäkin näkyy selvästi maantieteen vaikutus.

Motitus sai alkunsa talvisodan metsätaisteluissa, ja toi yllättäen menestystä. Esimerkiksi jatkosodan loppupuolella kesällä 1944 Ilomantsin taisteluissa puna-armeija saatiin torjutuksi mottitaktiikalla.

– Keskeisin syy oli tässä tapauksessa se, että komentajalla oli maaston tuntemus ja joukoilla oli taito käyttää maastoa hyödykseen.

Maaston muovaaminen tulvittamalla on sodankäynnin keino

Niin kuin suomalaisilla oli kotikenttä etu toisessa maailmansodassa puna-armeijaa vastaan, ovat ukrainalaisetkin voineet hyödyntää oman maantieteensä tuntemusta Venäjän hyökkäystä vastaan.

Hyökkäys ei ole edennyt Venäjän suunnitelmien mukaan, vaan se on pysähtynyt useissa kohdin Ukrainan itäosissa. Siksi arvellaan, että venäläiset olisivat räjäyttäneet kesäkuun alussa Kahovkan padon valtaamallaan alueella häiritäkseen Ukrainan pitkään odotettua vastahyökkäystä.

Se, mitä lopullisia seurauksia sodankäynnille padon murtumisesta on, ei vielä tiedetä, mutta Tuunaisen mukaan padon räjäyttäminen ei ollut yllätys. Onhan tulvittaminen ollut aiemminkin keino pyrkiä estämään vastustajan eteneminen.

Esimerkiksi toisessa maailmasodassa kiinalaiset päästivät Keltaisenjoen valloilleen japanilaisten etenemisen pysäyttämisen toivossa. Saksalaiset puolestaan soistivat Normandian rannikon takamaaston, jotta länsiliittoutuneiden olisi vaikea edetä maihinnousun jälkeen sisämaahan.

Avaa kuvien katselu Vesistöt antavat suojaa sodassa, siksi maa-alueiden tulvittaminen on ollut sodankäynnin keino jo pitkään. Kuva: SA-kuva.

Suomessakin tulvittamista pohdittiin Tuunaisen mukaan puolustuskeinona.

– Esimerkiksi Salpalinjan puolustusjärjestyihin liittyen mietittiin, miten avataan patoja ja lasketaan vettä hyökkääjän kiusaksi.

Tulvittamisessa on riskinsä. Varmuudella on vaikea sanoa, minne vesimassa vyöryy ja mitä se vie mukanaan.

Kahovkan padon läheisyydessä on vesi virrannut vapaana sotatoimien vuoksi aiemminkin. Neuvostojoukot räjäyttivät samalla suunnalla olleen vesivoimalaitoksen ja padon vuoden 1941 elokuussa. Osittain se auttoi puna-armeijaa, muttei ilman tappioita.

– Siitä aiheutui saksalaisille vaikeuksia, mutta siinä menehtyi myös paikallista väestöä ja taisi menehtyä myös puna-armeijan sotilaita. Eli se oli kyllä vähän molemmille osapuolille haitallinen seikka.

Nyt murtunut Kahovkan pato Tuunaisen mukaan ainakin viivyttää tulva-alueilla tapahtuvaa vastahyökkäystä, koska se lisää Dneprjoen estearvoa.

Avaa kuvien katselu Kahovkan pato murtui 7. päivä kesäkuuta. Kuva Hersonista 10. kesäkuuta. Kuva: Antti Aimo_Koivisto / Lehtikuva

Vaikka maantiede voi olla suuressa merkityksessä sodankäynnissä, kuten historia on opettanut, ei se voi yksin ratkaista sotaa.

Kukkulan kuninkaalla voi olla hyvät mahdollisuudet tähystää ja tulittaa, mutta tänä päivänä taisteluissa menestymiseen tarvitaan paljon muutakin kuin maan pinnan edulliset muodot.

Esimerkiksi teknologian kehittyminen on vähentänyt maantieteen merkitystä sodassa. Drooneilla kun pääsee näkemään myös kukkuloiden yli.