”Sama verotus, sama kohtelu!” – sadat ihmiset osoittivat mieltään Helsingissä maahanmuuttopolitiikan kiristämistä vastaan

Protestoijien mielestä esimerkiksi kolmen kuukauden määräaika on epärealistinen uuden työn löytämiseksi.

Sadat ihmiset osallistuivat tiistaina iltapäivällä Helsingin keskustassa mielenosoitukseen, jossa vastustettiin pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen suunnitelmia tiukentaa maahanmuuttosääntöjä.

Hallitusohjelman yli 200:sta sivusta kymmenen on omistettu maahanmuuttokysymykselle. Siinä vaaditaan muun muassa Suomeen tulevien pakolaisten määrän vähentämistä sekä riman nostamista Suomen kansalaisuutta tai pysyvää oleskelulupaa hakeville.

Poliisin mukaan mielenosoitukseen osallistui noin 400 ihmistä. He marssivat Helsingin Senaatintorilta Eduskuntatalon eteen, jossa puheita piti muun muassa opposition kansanedustaja Nasima Razmyar (SDP).

– Minun on myönnettävä, että tämä hallitus on hyvin erilainen kuin edellinen, ja olen myös peloissani ja hyvin huolissani tämän hallituksen ohjelmasta ja keskusteluista, joita käymme tällä hetkellä parlamentissa, Razmyar sanoi eduskuntatalon eteen kokoontuneelle väkijoukolle.

Avaa kuvien katselu Nasima Razmyar on Afganistanissa syntynyt suomalaispoliitikko, joka saapui Suomeen pakolaisena vuonna 1993. Kuva: Veronica Kontopoulou / Yle

– Kyllä osaajat ovat tänne tervetulleita, mutta heidän perheensä eivät. Tänne voi tulla lähihoitaja tekemään työtä, mutta hän ei saa tuoda lastaan ja perhettään Suomeen, Razmyar sanoi viitaten siihen, että matalapalkkaisten työntekijöiden on vaikea täyttää tulorajat, jotta he voivat tuoda perheensä ulkomailta. Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että näitä rajoja ei alenneta.

Tilaisuuden järjestivät aktivistiryhmä African Anti-Racism Society Finland ja afroyhteisöihin keskittynyt Diaspora Glitz -lehti. Ensin mainitun rasisminvastaisen yhdistyksen puheenjohtaja Ufoka Eugene sanoo hyväksyvänsä hallituksen mandaatin, koska prosessi oli demokraattinen.

– Emme ole heitä vastaan millään tavalla, mutta vastustamme hallituksen politiikkaa, Eugene sanoo.

Kolmen kuukauden määräaika epärealistinen uuden työn löytämiseksi

Uuden hallituksen hallitusohjelmassa myönnetään, että maahanmuutto on tärkeää Suomen talouskasvulle. Siinä todetaan myös, että valvontaa lisätään ja väärinkäytöksiä ehkäistään, ja että työperäisen maahanmuuton on parannettava julkista taloutta.

Käytännössä tämä tarkoittaa valvonnan tiukentamista.

Yksi näistä toimenpiteistä on velvoittaa työnantajia ilmoittamaan maahanmuuttovirastolle, kun työperusteisella oleskeluluvalla oleva henkilö irtisanotaan.

Migri aloittaisi tällöin kolmen kuukauden lähtölaskennan luvan peruuttamisesta, jos henkilö ei löydä sillä välin työtä.

Ufoka Eugenen mukaan uuden hallituksen politiikka tarjoaa epärealistisia ratkaisuja.

– Meidän on päivitettävä osaamistamme uramme kannalta, kuten suomen kielen kursseilla, jotta palaat vahvempana työmarkkinoille, tarvitset paljon aikaa. Kolme kuukautta ei ole realistista, Eugene sanoo.

Muita suunnitelmia ovat kielitaitokokeen käyttöönotto, kahden vuoden työhistoria ilman pitkäaikaistyöttömyyttä tai toimeentulotukea, hyvää mainetta koskevan vaatimuksen tiukentaminen sekä asumisvaatimuksen pidentäminen nykyisestä neljästä vuodesta kuuteen vuoteen.

Kansalaisuutta koskevia sääntöjä on myös tarkoitus tiukentaa, ja asumisen vähimmäisvaatimus pidennetään kahdeksaan vuoteen, minkä lisäksi on määrä asettaa tulovaatimus ja pakolliset kansalaisuus- ja kielikokeet.

Eugene sanoo pitävänsä tätä epäoikeudenmukaisena, sillä maahanmuuttajat maksavat samoja veroja kuin suomalaisetkin.

– Sama vero, sama kohtelu, sitä me sanomme, hän huudahtaa.

Avaa kuvien katselu African Anti-Racism Society Finlandin puheenjohtaja Ufoka Eugene ja Diaspora Glitz -lehden tuottaja Obi West eduskuntatalon portailla. Kuva: Veronica Kontopoulou / Yle

Merkittäviä muutoksia maahanmuuttajien elämään

Yle Uutisten jututtamat mielenosoittajat toistivat kaikki samankaltaisia mielipiteitä. Esimerkiksi työpaikan saaminen voi kestää todella kauan, vaikka taskussa olisi tohtorintutkinto lääketieteellisestä tiedekunnasta. Työpaikka pitää uuden hallituksen mielestä kuitenkin löytää kolmessa kuukaudessa.

Intialainen tohtorikoulutettava Ushanandini Mohanraj kertoo, että puolet hänen ystävistään on jo lähtenyt Suomesta valmistuttuaan, ja hän itsekin ajattelee saman suuntaisesti.

– Helsingin yliopisto on tarjonnut kuuden vuoden ajan niin paljon koulutusta ja resursseja tehdäkseen meistä osaavia. Hallitus ei ymmärrä tätä, eikä ole yliopiston ponnistelujen tasalla. Minusta se on resurssien tuhlausta, Mohanraj sanoo.

Mielenosoitukseen osallistui myös suomalaisia, jotka olivat huolissaan uusien sääntöjen vaikutuksista heidän kotimaahansa.

Pekka Lehtinen kertoi pelkäävänsä Suomen suuntaa tulevaisuudessa.

– Miten voimme pysyä kilpailukykyisinä markkinoilla, jos potkimme korkeasti koulutettua työvoimaamme ulos, erityisesti kolmen kuukauden politiikalla. Mitä maalle sitten tapahtuu? Potkaisemmeko parhaat osaajamme ulos?, ihmettelee Lehtinen.

Suunnitellut muutokset vaikuttivat selvästi konkreettisesti moniin mielenosoittajiin.

– Suunnittelin, että minusta tulisi pian pysyvä asukas ja kansalainen, ja uudet toimenpiteet muuttavat täysin sen aikataulua. Aikavaatimuksiin tulee pätevyysvaatimuksia, myös kielitaitotason kokeisiin, joten ne muuttavat täysin ensi vuottani. Minun on suunniteltava kaikki uudelleen, Meksikosta Suomeen muuttanut Hosman Regalado sanoo.

Avaa kuvien katselu Hosman Regalado (vasemmalla) on huolissaan maahanmuuttosäännösten vaikutuksista hänen omaan elämäänsä. Kuva: Veronica Kontopoulou / Yle

Toinen protestin järjestäjistä Ufoka Eugene kiinnitti huomiota myös siihen, että maahanmuuttajien on käytettävä demokraattisia oikeuksiaan, jos he haluavat vaikuttaa poliittiseen prosessiin.

Suomessa asuvat EU:n jäsenvaltioiden, sekä Islannin ja Norjan kansalaiset voivat äänestää kunnallisvaaleissa samoin ehdoin kuin Suomen kansalaiset.

Myös muut ulkomaalaiset voivat äänestää, jos he ovat asuneet Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta 51. päivänä ennen vaalipäivää.

– Poliitikot kuuntelevat poliittista valtaa. Joten kun me pidämme meteliä emmekä äänestä, he eivät laita meitä asialistalle. Siksi tällä hallituksella ei ole sinua ja minua esityslistalla, koska me emme äänestä, Eugene sanoo.

Maahanmuuttoon ja oleskelupiin lukuisia tiukennuksia – kokosimme tälle videolle uuden hallitusohjelman seitsemän keskeistä muutosta

Tämä juttu on käännetty suomeksi Yle Uutisten englanninkielisen toimituksen, Yle Newsin artikkelista.