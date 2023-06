Tältä näyttää Suomen uusimmassa kotimuseossa – yhdeksänkymppisen ITE-taiteilijan mittava elämäntyö pelastettiin talkoovoimin

Suonenjoella elämänsä asunut Aulis Jalkanen, 88, on tunnettu paikallisena taiteilijana, mutta hänen tuotantonsa koko laajuus paljastui suurelle yleisölle vasta viime vuonna.

Suomeen on avattu uusi ITE-taiteilijan töitä esittelevä museo Suonenjoelle Pohjois-Savoon. Kyseessä on Aulis Jalkasen kotimuseo, jonka avajaisia vietettiin juhannuksen jälkeen sunnuntaina.

Kotimuseo on intiimi paikka, joka näyttää Jalkasen elämästä myös yksityisen puolen. Jalkanen asui museoksi muutetulla tilalla koko elämänsä ennen muutaman vuoden takaista muuttoa hoivakotiin.

Jalkasen päiväkirjamerkinnöissä ja teoksissa näkyy vakituisen elämänkumppanin ja perheen kaipuu. Jalkanen on muun muassa kirjoittanut, kuinka perheettömänä tuntuu sille kuin olisi roska.

Pitkäaikainen ihastus puolestaan kirvoitti esiin monia runoja ja kuvataidetta.

– Hänellä oli nuoruudessa suhteita, mutta pysyvää elämänkumppania ei löytynyt kuin vasta 65-vuotiaana, ITE-Aulis-yhdistyksen puheenjohtaja Mari Arvinen kertoo.

Kotipaikkakunnalla huolestuttiin taiteen kohtalosta

Kotimuseo-hanke on edennyt rivakassa tahdissa. Nyt 88-vuotiaan Aulis Jalkasen monipuolinen tuotanto löydettiin pari vuotta sitten, kun Maaseudun sivistysliitto kartoitti ITE-taiteen tekijöitä Pohjois-Savossa.

Syksyllä 2022 Jalkasen teoksista koottiin näyttely paikalliseen Kellarikalleriaan. Näyttelyn aikana paikkakunnalla alkoi keskustelu siitä, mikä teoksien kohtalo on perheettömän taiteilijan poismenon jälkeen.

Avaa kuvien katselu Aulis Jalkanen eli pitkään yhdessä äitinsä kanssa, jonka hän saattohoiti kotona. Isän Jalkanen menetti sodassa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Esillä olleet työt löysivätkin pian sopivan säilytystilan. Samalla hahmottui ajatus Aulis Jalkasen kotitilan kannatusyhdistyksen perustamisesta. Yhdistys perustettiin keväällä 2023.

Paikalliset ovat olleet innokkaasti mukana perustamassa uutta museota talkoohengessä.

– Jopa vahingossa on sattunut paikalle ihminen, joka on osannut korjata jotain, mitä on pitänyt, Mari Arvinen kertoo.

Pohjois-Savon rahasto myönsi yhdistykselle 35 000 tuhannen euron apurahan kokoelman luettelointiin ja dokumentointiin. Tätä työtä helpottaa paljon taiteilijan oma täsmällisyys teosten merkinnöissä.

– Välillä tulee sellainen olo, että sillä tavalla Aulis kertoo meille, kuinka meidän kuuluu asiat täällä hoitaa, Arvinen kertoo.

Avaa kuvien katselu Mari Arvinen istuu Jalkasen työhuoneessa, jossa hän kirjoitti muun muassa runoja vanhalla kirjoituskoneellaan. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Monipuolisen tekijän kokoelma kertoo myös elämästä maaseudulla

Aulis Jalkanen aloitti taiteen tekemisen jo 1950-luvulla. Hänet tunnettiin Suonenjoella maalauksista ja veistoksista, mutta vasta viimesyksyisen näyttelyn pystytyksen yhteydessä paljastui hänen muun taiteensa laajuus.

Avaa kuvien katselu Kotimuseo sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Suonenjoen keskustasta. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Jalkanen on tehnyt elämänsä aikana myös sävellyksiä ja kuvallisia päiväkirjamerkintöjä. Taiteellinen tuotanto sisältää tietoa talonpoikaisesta elämäntavasta ja kulttuuriperinnöstä sekä sotien kahta puolta eläneiden lasten sekä pientilallisten tavoista ja taidoista.

Avaa kuvien katselu Aulis Jalkasen puuveistoksia kotimuseossa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kotimuseo on avoinna tänä kesänä heinäkuussa keskiviikosta lauantaihin. Tavoitteena on tehdä paikasta tunnettu kulttuuri- ja matkailukohde sekä taiteilijaresidenssi.

