Venäläisiä alkoi virrata Suomeen pääsykokeisiin, ja tästä Rajavartiolaitos kiinnostui

Suomeen on haettu aikaisempaa enemmän viisumeita oppilaitoksien pääsykokeisiin vedoten. Nyt nämä nostetaan tarkkailuun.

– Viisumia on haettu pääsykoetta varten, vaikka selkeää opiskelutavoitetta ei ole. On haettu esimerkiksi suomenkieliselle linjalle, vaikka kielitaito ei ole opintoihin riittävä. Lisäksi henkilö on saattanut hakea useille linjoille, ja viisumin saantia on perusteltu toistuvasti samalla syyllä, kertoo ulkoministeriön osastopäällikkö Jussi Tanner.

Tulevaisuudessa halutaan varmistua, että opiskelulle ja pääsykokeeseen hakeutumiselle on tarkoituksenmukainen syy.

Suomi suunnittelee venäläisten matkailurajoituksien tiukentamista. Tarkoitus on suitsia sellaista matkustamista, jossa matkan tarkoitus ja viisumiin haettu matkan syy eivät kohtaa.

– Epäkohdat ovat tulleet ilmi viranomaisyhteistyössä, sanoo Tanner.

Väärinkäytöksien määrä ei kuitenkaan ole Tannerin mukaan suuri. Jokainen tapaus on yksilöllinen.

Kiinteistön huoltotoimet pitää perustella

Kaksi muuta ryhmää, joiden matkustamista uudet rajoitukset koskevat, ovat liikematkailijat ja kiinteistön omistajat. Omalla kiinteistöllä saa käydä tekemässä pakolliset huoltotoimet, mutta se pitää perustella.

– Kiinteistön korjaustarve esitetään usein sähköisin kuvin ja dokumentein, ja sen perusteella punnitsemme maahan saapumisen edellytyksiä, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari.

Monia huoltotoimenpiteitä voidaan toteuttaa myös ilman kiinteistönomistajan paikalla oloa.

Pietarilainen Leonid on omistanut Imatralla sijaitsevan mökin vuodesta 2013. Hän harmittelee, ettei kukaan puolusta venäläisten mökinomistajien oikeuksia Suomessa.

– Maksan veroja Suomeen, ja käytän siellä rahaa. Pidän mökin ja tontin kunnossa sekä tervehdin naapureita. En ymmärrä minkä rikoksen olen tehnyt, hän sanoo.

Leonid kertoo, että häneltä on jo aikaisemmin kysytty rajalla tietoja mökin remonteista. Tällöin hän kävi korjaamassa rikkoutuneen putken.

– En ymmärrä, mikä tulee muuttumaan.

Leonid esiintyy tässä jutussa ainoastaan etunimellään, koska pelkää joutuvansa vaikeuksiin sekä Suomessa että Venäjällä. Hänen henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa.

Mökkien huolto on vaikeutunut

Venäläisten poissaolo näkyy jo nyt kiinteistöillä. Kotitalkkaripalvelu Lappeenrannan toimitusjohtaja Pekka Rautio kertoo, että ongelmat venäläisten asiakkaiden kanssa ovat lisääntyneet.

– Eurojen saanti on heillä vaikeaa, joten maksusuoritus saatetaan lähettää esimerkiksi ystävän kautta. Viisumien vaikea saanti myös rajoittaa käyntiä mökillä, hän kertoo.

Mökkitalkkari ei silti hylkää kiinteistöä, ja toistaiseksi asiat on saatu järjestymään.

– Välttämättömiä toimenpiteitä tulla maahan voisivat olla esimerkiksi mökin lämmitykseen liittyvät asiat. Nekin saamme kyllä hoidettua tarvittaessa.

Kotitalkkaripalvelu Lappeenrannan toimitusjohtaja Pekka Rautio arvelee uusien tiukennusten vaikeuttavan tilannetta venäläisten mökeillä Suomessa.

Ihmiset keksivät uusia tapoja ylittää raja

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli tiistaina Venäjän kansalaisten matkustamiseen liittyviä rajoituksia. Tarvetta matkustaa arvioidaan esimerkiksi puhuttamalla viisumin hakijoita ja rajan ylittäjiä.

– Kiristykset voivat vuositasolla vähentää tulijoita joillakin sadoilla henkilöillä, arvioi Tanner.

He, jotka haluavat matkustaa, pyrkivät silti jatkuvasti etsimään uusia perusteita ylittää raja.

Tällä hetkellä silti suurin osa rajaa ylittävistä on Suomessa asuvien henkilöiden perheenjäseniä. Lisäksi aikaisempaa enemmän on ihmisiä, joilla on Suomeen oleskelulupa. Heitä uudet rajoitukset eivät koske.

Ulkoministeriön osastopäällikkö Jussi Tanner kertoo ongelmasta viisumien käytössä.

