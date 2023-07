Aborttia on koko ajan vaikeampi saada Yhdysvalloissa – kartta näyttää kieltäjien ja sallijoiden vyöhykkeet

Yhdysvaltain korkein oikeus teki vuosi sitten päätöksen, joka kumosi koko maata koskeneen, lähes 50 vuotta voimassa olleen oikeuden aborttiin.

Päätös teki abortista asian, josta jokainen osavaltio voi päättää itse.

Välittömästi kesäkuussa 2022 tehdyn korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen useat republikaanienemmistöiset osavaltiot kiirehtivät kieltämään abortin käytännössä kokonaan tai ainakin rajoittamaan sen saamista voimakkaasti.

Avaa kuvien katselu Joukko ihmisiä rukoili 24. kesäkuuta Etelä-Carolinan osavaltion korkeimman oikeuden rakennuksen edustalla. Oikeus käsittelee osavaltion säätämää lakia, joka käytännössä kieltää abortin. Kuva: Sean Rayford / AOP

Myös demokraattijohtoiset osavaltiot ovat kiirehtineet säätämään aborttilakeja, mutta näillä muutoksilla on pyritty vahvistamaan aborttioikeuksia.

Nyt tilanne on se, että puolet osavaltioista sallii abortin ja puolet kieltää sen käytännössä kokonaan tai rajoittaa sitä voimakkaasti. Abortti voi esimerkiksi tulla kyseeseen vain lyhyen ajan raskauden alussa tai silloin, kun äidin henki on vaarassa.

Kuudessa osavaltiossa oikeusistuimet ovat jäädyttäneet lakiin tehdyt tiukennukset valitusten käsittelyn ajaksi.

Alabamassa abortti on kielletty lapsenraiskauksen jälkeenkin

Mahdollisuus abortin saamiseen riippuu nyt täysin asuinpaikasta.

Yksi kieltäjien ääripäistä on Alabama, joka ei salli aborttia edes alaikäiselle raiskauksen uhrille. Myös esimerkiksi Arkansas, Louisiana ja Texas ovat kieltäneet abortin raiskaustapauksissakin.

Osa osavaltioista on säätänyt niin sanottuja sydämenlyöntilakeja, jotka kieltävät abortin siitä hetkestä alkaen, kun sikiön sydämen sykkeen pystyy havaitsemaan.

Sykkeen voi havaita ultraäänitutkimuksessa noin kuudennella raskausviikolla.

Avaa kuvien katselu Georgian osavaltion Atlantassa 20. tammikuuta järjestetyssä mielenosoituksessa sanottiin abortin pysäyttävän sydämenlyönnit. Kyltti lienee viittaus niin sanottuihin sydämenlyöntilakeihin, jotka kieltävät abortin siitä hetkestä alkaen, kun sikiön sydänäänet voi havaita. Kuva: Erik S. Lesser / EPA

Laajan aborttioikeuden takaavien osavaltioiden joukkoon kuuluu esimerkiksi Kalifornia, joka on ulottanut lainsuojan myös muista osavaltioista saapuviin raskaudenkeskeyttäjiin.

Kalifornia kieltää toisten osavaltioiden viranomaisten auttamisen, jos nämä yrittävät tutkia tai syyttää abortin teettäneitä tai aborttiklinikoilla työskenteleviä. Kalifornia on myös kieltänyt aborttia koskevien potilastietojen luovuttamisen, vaikka toisen osavaltion oikeusviranomaiset vaatisivat sitä haasteen avulla.

Myös esimerkiksi New Yorkin ja Washingtonin osavaltiot suojelevat muista osavaltioista tulevia raskaudenkeskeyttäjiä, kirjoittaa The New York Times -lehti.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittaja makasi 22.4.2023 oikeustalon portailla Texasin Austinissa. Kyltissä lukee: Minun ruumiini ei ole sinun valintasi. Kuva: Adam Davis / EPA

Enemmistö yhdysvaltalaisista kannattaa aborttioikeutta

Enemmistö yhdysvaltalaisista kannattaa aborttioikeutta, osoittaa Yhdysvaltain julkisen palvelun radiokanavan NPR:n huhtikuussa julkaisema mielipidetiedustelu.

Aborttioikeutta tuki vastaajista 61 prosenttia, mikä on kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Avaa kuvien katselu Aborttioikeuden kannattaja (vasemmalla) ja vastustaja (oikealla) keskustelivat Bostonissa 15. lokakuuta 2022. Naisten nimet eivät ole tiedossa. Kuva: CJ Gunther / EPA

Kannattajienkin enemmistön mielestä abortin saamisella pitää olla jokin aikaraja, muttei niin alhainen kuin monissa tiukennuksia säätäneissä osavaltioissa nyt on.

Abortin vastustajiksi kyselyssä ilmoittautui 37 prosenttia kansasta.

59 prosenttia sanoi pitävänsä korkeimman oikeuden vuosi sitten tekemää aborttipäätöstä vääränä.

Ylen toimittaja Juri von Bonsdorff kertoo tilanteesta vuosi aborttipäätöksen jälkeen:

