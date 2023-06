Rakennustyömaan käymälävedet valuivat luontoon Tampereella – YIT:lle selvityspyyntö asiasta

Rakennusalan yritys YIT tulee saamaan selvityspyynnön jäteveden valumisesta Tampereen Niemenrannan luontoon. Selvityspyynnön yritykselle välittää joko Tampereen kaupunki tai Pirkanmaan ely-keskus.

Yle uutisoi eilen tiistaina, että Tampereen Niemenrannassa työmaalla sijaitsevasta putkesta oli usean kuukauden ajan valunut jätevettä Näsijärven viereiseen ojaan. Syyksi paljastui YIT:n parakeista tehty liitos, jossa viemärijäteputki on vahingossa liitetty sadevesiviemäriin.

Tampereen kaupungin ympäristötarkastaja Sanna Markkanen muistuttaa, että ympäristösuojelulain perusperiaatteen mukaan aiheuttaja vastaa vahingoista ja niihin liittyvistä selvityksistä.

– Sitä en tiedä, onko tämän aiheuttanut inhimillinen virhe, väärä piirustus tai huolimattomuus. Pyydämme YIT:tä selvittämään, miksi tämä on tapahtunut, kuinka pitkään jätevettä on valunut ja arvioimaan sen määrää, Markkanen kertoo.

Markkasen kokemuksen mukaan vastaavat tilanteet ovat harvinaisia.

– Meidän tietoon on tullut ehkä 3–4 tällaista tapausta tässä vuosikymmenten aikana, hän sanoo.

Kaikki tapaukset eivät kuitenkaan tule kaupungin tietoon.

Avaa kuvien katselu Työmaa-alueen sijainti. Kuva: Sanni Isomäki / Yle / © Mapcreator.io

Todennäköisesti pienet vahingot

Sanna Markkanen kuuli tapauksesta vasta tänään keskiviikkona luettuaan Ylen artikkelin. Tämänhetkisten tietojen perusteella hän arvioi, että jäteveden aiheuttamat vahingot ovat jääneet pieniksi ja paikallisiksi. Jos putki ei johda vesistöön eikä avouomaa ole, vahinko on rajoittunut lähialueelle.

– Putsaamalla saadaan tietysti pääosa pois, Markkanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuvassa vasemmalla on sadevesiviemärin liitäntä, oikealla viemäriliitäntä. Kuvaushetkellä liitännät oli jo vaihdettu oikein päin. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Kaupunki aikoo keskustella ely-keskuksen kanssa, vaaditaanko alueella jonkinlaista tarkkailua.

– Ei vielä tiedetä mitä määriä sieltä on mennyt. Perustiedot pyritään selvittämään, jotta pystymme arvioimaan tarkemmin vaikutuksia.

Jätevesi voi aiheuttaa vesistössä rehevöitymistä. Siihen vaikuttaa se, millainen vastaanottava vesistö on ja miten paljon jätevettä sinne on valunut.

Järvi on iso vesi, joten pienet määrät eivät vielä hetkauta veden laatua, Markkanen sanoo.

– Jos olisi pienempi vesistö, kuten esimerkiksi umpinainen lahdenperä ja sinne pääsisi jätevettä merkittävissä määrin, voisi se vaikuttaa ainakin hetkellisesti veden laatuun.

YIT pahoittelee tapahtunutta

YIT:n aluejohtaja Sami Viitanen kertoo, että asennuksessa on käynyt inhimillinen virhe, jota yritys pahoittelee. Putkiliitos on nyt korjattu.

YIT aikoo selvittää virheen juurisyyn ja tarkentaa prosessiaan. Yritys tulee toimimaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. Kyse on erittäin harvinaisesta tapauksesta.

– Lopulliset vesi- ja viemäriliitokset tehdään aina kirjallisen liitoskohtalausunnon perusteella, mutta väliaikaisissa liittymissä näin ei aina toimita. Olisi ehkä syytä tarkentaa toimintatapoja osapuolten välillä näiltä osin, Viitanen kertoo sähköpostitse.

Tältä paikan päällä näytti tiistaina.

Viitanen kertoo, että jäteveden määrä on ollut suhteellisen pientä. Vesi on imeytynyt rakentamattomalle alueelle, johon on tarkoitus rakentaa muun muassa sadevesien viivytysallas Niemenrannan yhteisten alueiden rakentamisen yhteydessä.

Viitasen mukaan jätevedet on nyt poistettu alueelta imumenetelmällä. Maa-aines, johon lietettä on imeytynyt, voidaan siirtää jätteenkäsittelylaitokselle viranomaisten osoittamalla tavalla.