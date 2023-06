Sotilasprofessorin mukaan Venäjän johdossa saattoi olla vihiä kapinasta etukäteen: ”On pohdittu, mikä on paras tapa neutralisoida Wagner”

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen pitää uskottavana, että Venäjän johdossa joillakin tahoilla olisi ollut vihiä tai tietoa etukäteen Wagnerin johtajan Jevgeni Prigožinin kapinasta.

– Se voi olla uskottavaa. On mahdollista, että asiasta on tiedetty, mutta jostain syystä ei ole ryhdytty toimenpiteisiin, vaan on pohdittu, mikä on paras tapa neutralisoida Wagner ilman, että siitä muodostuu sankariorganisaatio, Huhtinen analysoi Ylen aamussa.

Esimerkiksi sanomalehti New York Times kertoo lähdetietojensa pohjalta, että venäläinen kenraali Sergei Surovikin tiesi kapinasuunnitelmista etukäteen.

Tiedusteluhistorian asiantuntija Mikko Porvali pitää myös mahdollisena, että jotain vihiä asiasta olisi saattanut Venäjän hallinnossa olla.

Hän toteaa, ettei Wagner ole perinteinen yksityinen palkkasotilasyhtiö.

– Se on Venäjän julkishallinnon varoin perustettu asevoimien osa, jonka ideana on ollut sen kiistettävyys. Ideana on ollut, että Wagneria on voitu käyttää eri puolilla maailmaa siten, että kiistetään sen olevan Venäjän hallinnon luomus.

Näin ollen olisi Porvalin mukaan ihan luontevaa, että Venäjän hallinnossa olisi tiedetty, mitä on tekeillä.

Porvali: Kapinaa on täytynyt suunnitella päiviä tai viikkoja

Porvalin mukaan jotain Venäjän hallinnossa ehkä osattiin odottaa siksikin, että skismaa Wagnerin ja maan sotilasjohdon välillä on ollut jo pidempään.

– Ja vielä viimeisenä, tuollainen sotilajoukko ei ihan helpolla heilahda. He ovat miehittäneet Rostovin ja tehneet syöksyn kohti Moskovaa. Se edellyttää aika paljon valmisteluja jo polttoainehuollon suhteen.

– Eli missään nimessä se (kapina) ei ole ollut spontaani reaktio, vaan sitä on tarvinnut valmistella useita vuorokausia, todennäköisesti viikkoja, Porvali arvioi.

Miksi Yhdysvallat ei kertonut aiemmin tietojaan?

CNN:n ja Washington Postin mukaan Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset olisivat tienneet kapinasuunnitelmista jo kesäkuun puolivälissä.

Miksi Yhdysvallat ei kertonut tällaisia tietoja jo etukäteen, jos tietoa oli?

Maanpuolustuskorkeakoulun Aki-Mauri Huhtisen mukaan hallinnot punnitsevat tarkkaan, milloin tietoja kannattaa kertoa julkisuuteen. Osaltaan halutaan palvella suurta yleisöä eli tarjota tietoa, koska se vahvistaa luottamusta tiedustelutietoon. Toisaalta halutaan suojella tiedustelumenetelmiä ja lähteitä.

Tietoa ei ole myöskään siitä, onko Yhdysvallat jakanut tietojaan liittolaisille.

– Ne ovat luottamuksellisia tietoja, joita valtiot ja tiedusteluorganisaatiot jakavat keskenään, mutta jos organisaatioiden välillä on luottamukselliset suhteet, todennäköisesti sitä tietoa on jaettu.

Katse kääntyy Venäjän sotilasjohtoon

Maanpuolustuskorkeakoulun Aki-Mauri Huhtisen mukaan nyt on kiinnostavaa seurata, miten Venäjän hallinto ja Putin aikovat tasapainottaa tilannetta.

– Lähipäivinä jää nähtäväksi, millaisia komentoketjun muutoksia keskeisessä johdossa tapahtuu.

Porvali ei usko, että asevoimien johto pannaan vaihtoon, koska se osoittaisi Prigožinin saaneen tahtonsa läpi.

Katso koko keskustelu alla olevalta videolta: