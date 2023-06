Lukašenka avautui yksityiskohtaisesti kapinaviikonlopun dramaattisista neuvotteluista: Ymmärsin, että Putin halusi tappaa kapinalliset

Valko-Venäjää itsevaltaisesti vuodesta 1994 johtanut Aljaksandr Lukašenka kommentoi tiistaina viimein palkkasotilasyhtiö Wagnerin viikonloppuna aloittamaa aseellista kapinaa, jonka ratkaisemisessa hän on kertonut avustaneensa.

Tuloksena oli harvinaisen suorasanainen ja yksityiskohtainen kuvaus lauantain dramaattisten tapahtumien kulusta. Lukašenkan puhe paljasti poikkeuksellisen paljon tietoa hänen käymistään keskusteluista Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin kanssa.

Lukašenka paljasti kuulleensa Venäjällä alkaneesta kapinasta Valko-Venäjän turvallisuuspalvelulta lauantaiaamuna. Samalla Lukašenkalle ilmoitettiin, että Putin halusi keskustella hänen kanssaan.

Lukašenkan mukaan presidentit keskustelivat hieman aamukymmenen jälkeen lauantaina. Puhelun aikana Lukašenkalle valkeni, että Putin suunnitteli Prigožinin tappamista.

– Ymmärsin, että julma päätös oli tehty – tappaa. Ehdotin Putinille, ettei hän kiirehtisi, Lukašenka sanoi.

Avaa kuvien katselu Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka kertoi tiistaina hämmästyttävän avoimesti keskusteluistaan Vladimir Putinin kanssa.

Lukašenka kertoo pyrkineensä vakuuttamaan Putinin siitä, että on olemassa toinenkin vaihtoehto, jonka avulla vakavilta yhteenotoilta vältyttäisiin.

– Käsitykseni mukaan tilanteessa vaarallisinta ei ollut se, mitä Venäjällä oli tapahtumassa, vaan se, millaiseksi tilanne olisi voinut kehittyä ja millaiset seuraukset sillä olisi, Lukašenka kertoi tiistaina.

– Sanoin Putinille: Älä tee sitä [tapa Prigožinia], sillä siinä vaiheessa neuvottelut eivät enää tule kyseeseen, hän jatkoi.

Lukašenka kertoi perustelleensa Putinille, että Wagner-sotilaat ovat kokeneita ja taisteluissa karaistuneita sotilaita, jotka olivat valmiita taistelemaan toistensa rinnalla loppuun asti.

– Jos Putin olisi ottanut kovat keinot käyttöön, tuhannet siviilit ja venäläissotilaat olisivat kuolleet.

– Ehdotin Putinille, että hän odottaisi vielä päätösten kanssa. Hän vastasi: Kuuntele minua Sasha, ei sillä ole mitään merkitystä. Hän [Prigožin] ei vastaa puhelimeen, eikä hän tahdo puhua kenenkään kanssa.

Sasha on Venäjällä suosittu lempinimi Alexander-nimisille henkilöille. Se, että Putin kutsuu Lukašenkaa Sashaksi, kielii presidenttien läheisistä väleistä.

Lukašenka kertoi lopulta onnistuneensa vakuuttamaan Putinin siitä, että odottaminen olisi paras vaihtoehto.

– Huono rauha on aina sotaa parempi vaihtoehto. Älä hätäile, minä yritän ottaa Prigožiniin yhteyttä, Lukašenka kertoo sanoneensa Putinille.

”Prigožin käyttäytyi puhelimessa kuin puolihullu”

Lukašenka kertoo tavoittaneensa Donin Rostovissa sotilastukikohdan ja lentokentän vallanneen Prigožinin kello yhdentoista maissa.

– Ukrainasta palanneet Wagner-johtajat olivat tuohtuneita siitä, että niin moni sotilas oli kaatunut sodassa. Prigožin kertoi, että tietyt ihmiset Venäjän sotajohdossa tahtovat kuristaa Wagnerin elävältä.

Prigožin on pitkään kritisoinut Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigua ja Venäjän pääesikunnan päällikköä Valeri Gerasimovia Wagner-joukkojen tahallisesta sabotoinnista. Perjantai-iltana Prigožin väitti, että Venäjä on hyökännyt Wagnerin leireihin ohjuksin.

Avaa kuvien katselu Jevgeni Prigožin poistui lauantai-iltana Donin Rostovista aplodien saattelemana.

Lukašenka kertoi, että Prigožin oli käyttäytynyt puhelimessa kuin puolihullu ja huutanut törkeyksiä yli puolen tunnin ajan. Lukašenkan mukaan Prigožin ei välttämättä edes ymmärtänyt hänen henkensä olevan uhattuna.

– Kirosanoja oli kymmenen kertaa enemmän kuin tavallisia sanoja. Hän kertoi tahtovansa puhua Putinin kanssa ja vaati, että Šoigu ja Gerasimov luovutettaisiin hänelle. Minä kerroin hänelle, ettei sitä tulisi tapahtumaan, etenkään tässä tilanteessa.

Lukašenka kertoi sanoneensa Prigožinille, että heidät murskataan kuin ötökät puolimatkassa Moskovaan, mikäli he jatkaisivat kapinaansa.

Iltamyöhään jatkuneiden neuvottelujen päätteeksi Prigožin suostui keskeyttämään joukkojensa etenemisen kohti Moskovaa.

Lukašenka pyrkinee hyötymään Wagnerin siirtymisestä Valko-Venäjälle

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, ettei Putinin, Lukašenkan ja Prigožinin välinen valtapeli ole vielä ohi.

ISW:n mukaan Lukašenka pyrkinee hankkimaan Valko-Venäjälle siirtyvien Wagner-joukkojen avulla liikkumatilaa vastatakseen Kremlin pyrkimyksiin liittää Valko-Venäjä osaksi Venäjää.

Ajatushautomo huomauttaa Lukašenkan näyttäytyvän poliittisena taiturina, mikäli hänen kertomuksensa hänen rauhanvälityksestään Moskovan ja Wagnerin välillä pitää paikkansa.

ISW arvioi Lukašenkan pyrkivän saamaan Valko-Venäjälle siirtyvät Wagner-joukot tiukkaan kontrolliinsa ja käyttämään joukkoja vähentääkseen Valko-Venäjän asevoimien rakenteellista riippuvuutta Venäjän asevoimista.

Ajatushautomon mukaan Putin on todennäköisesti päätellyt, ettei hän pysty suoraan eliminoimaan Prigožinia tekemättä Wagner-johtajasta marttyyria. Ajatushautomo arvioi, että Putin yrittänee tuhota Prigožinin maineen Wagner-joukkojen ja venäläisten keskuudessa.

Valtapelin lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset saattavat ISW:n mukaan olla hyödyksi Ukrainalle.