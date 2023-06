Sateenkaaripareja vihkineitä pappeja ei ole viime vuosina rangaistu, mutta ”harmaa alue” repii kirkkoa yhä

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo on viime viikkoina saanut vastata kysymyksiin kirkon suhtautumisesta samaa sukupuolta olevien avioliittoihin. – Ei yllätä, että keskustelua käydään. Tämä on kirkon näkökulmasta iso kysymys.

Kiista samaa sukupuolta olevien vihkimisestä on vellonut kirkon sisällä jo vuosia. Piispainkokous valmistelee uutta esitystä asiasta, ja se voisi valmistua uudelle kirkolliskokoukselle ensi keväänä.

Yle kysyi Suomen yhdeksältä evankelis-luterilaiselta hiippakunnalta, ovatko tuomiokapitulit antaneet varoituksia samaa sukupuolta olevia pareja vihkineille papeille piispainkokouksen lokakuussa 2020 antaman suosituksen jälkeen.

Tuolloin piispainkokous suositteli tuomiokapituleille pidättyväisyyttä määrätä rangaistuksia samaa sukupuolta olevia pareja vihkineille papeille, vaikka korkein hallinto-oikeus oli juuri aiemmin vahvistanut kirkon oikeuden antaa aiheesta varoituksia.

Tämän jälkeen varoituksia on annettu yksi, Kuopiossa vuonna 2021, mutta sekin peruttiin muutamaa kuukautta myöhemmin. Vaikuttaa siis siltä, että tuomiokapitulit eivät enää anna varoituksia papeille, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja.

Myöskään Oulussa, missä varoituksia oli aiemmin annettu, ei niitä enää viime vuosina ole jaettu, kertoo Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo.

– Kantani on, että tätä asiaa ei tule ratkaista varoitusten tai rangaistusten kautta, mutta se ei tarkoita sitä, että sanoisin, että menkää ja vihkikää. Odotan, että papit toimivat kirkon yhteisten päätösten mukaan.

Keskitalo kuvaa nykytilannetta harmaaksi alueeksi, kun virallisen kirkon kyljessä toimii järjestely, jossa lukuisat papit vihkivät myös samaa sukupuolta olevia. Samalla myös monet seurakunnat tarjoavat tilojaan vihkimiskäyttöön myös sateenkaaripareille.

– Tilanne on epäselvä ja siihen vaadittaisiin selkeyttä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ei lisännyt sanktioiden määrää

Oulun hiippakunta on ollut viime vuosien aikana useamman kerran keskiössä, kun on keskusteltu samaa sukupuolta olevien vihkimisestä avioliittoon.

Tuomiokapitulin edellisen piispan aikana vuonna 2017 antama varoitus pastori Árpád Kovácsille kiersi oikeusasteet aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.

Kovácsin tapauksessa samaa sukupuolta olevan parin vihkinyt pastori sai varoituksen, ja korkein hallinto-oikeus 2020 päätti, että kirkolla on oikeus varoituksen antamiseen.

– Moni ehkä oletti, että kun niin sanottu lupa korkeimmalta hallinto-oikeudelta tuli, niin jatkossa varoituksia aletaan antaa, Keskitalo sanoo.

Hän kuitenkin toteaa, että oikeuden päätös lopulta vähensi tarvetta antaa varoituksia. Korkein hallinto-oikeus korosti valtion ja kirkon eriäviä linjoja avioliitosta.

– Kun kirkon autonomia ja itsemääräämisoikeus vahvistettiin tässä asiassa periaatteellisella tasolla, niin se itse asiassa vapautti käsittelemään näitä tapauksia enemmän pastoraalisesti ja dialogissa.

Alkukesästä keskustelu on jälleen vellonut vilkkaana, kun Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivala vihki poikansa avioliittoon miehen kanssa. Asiasta on tehty kaksi kantelua Oulun tuomiokapituliin, ja ne käsitellään myöhemmin tänä vuonna.

Lisää: Äiti vihki poikansa homoliittoon kirkossa – siitä seurasi kaksi kantelua ja uhkauksia

Avaa kuvien katselu Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivala vihki poikansa Oskari Nivalan, 26, ja tämän puolison Jere Postin, 27, avioliittoon toukokuisena lauantaina Mustion kirkossa Raaseporissa. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Helsingillä julkisesti vapaampi linja

Helsingin hiippakunta on linjannut julkisuuteen, että sen tuomiokapituli ei määrää rangaistuksia papeille, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia.

Yle kysyi asiaa myös muilta hiippakunnilta. Vastaavaa julkista linjausta ei muualla ole tehty, vaikka rangaistuksia samaa sukupuolta olevia vihkineille papeille ei olisikaan jaettu.

Jukka Keskitalo sanoo, että esimerkiksi Oulussa ei ole tarvetta todeta asiaa julkisesti, vaikka käytännöt ovat todellisuudessa varsin samankaltaisia Helsingin hiippakunnan kanssa.

– Kirkon nykyinen kanta on se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, siksi emme ole Oulussa lähteneet sanoittamaan sitä ikään kuin päinvastaisesti. Tosiasiallisesti ei meidänkään linjamme ole siitä suuresti poikennut, kun emme täälläkään ole antaneet varoituksia.

Tarkkaa määrää siitä, kuinka paljon samaa sukupuolta olevia vihitään avioliittoon ei ole. Sateenkaaripappien yhteisöstä arvioidaan Ylelle, että määrä voi olla 50–100 välillä vuosittain, mutta sekin on vain karkea arvio.

Keskustelu käy jälleen kierroksilla Oulun hiippakunnassa

Jukka Keskitalo ei ole yllättynyt, että keskustelu on ryöpsähtänyt jälleen kierroksille, sillä kysymys on kirkolle merkittävä, ja nykytilanne on kaikkien kannalta hankala.

Hän arvioi, että keskustelu on ottanut kierroksia osin myös siksi, että Ylivieskan, Kalajoen ja Kokkolan seutu on vahvaa herätysliikkeiden aluetta ja näkökannat voivat olla muuta maata polarisoituneempia.

Myös keskusteluasetelmat vaikuttavat pysyvän samoina vuodesta toiseen.

– Se on vähän huolestuttavaa, että näkökannat ovat ikään kuin poteroissa.

Lisäksi oman kulmansa asiaan lisää Keskitalon mukaan viimeisimmän tapauksen äiti-poika-ulottuvuus. Se tuo keskusteluun uudenlaisen tunnetason.

Silti keskustelu kiertyy lopulta kirkon avioliittokäsitykseen.

– Tässä on kyse tulkintaeroista. Kaikki pyrkivät varmasti olemaan omasta näkökulmastaan uskollisia Raamatun perusopetukselle, Keskitalo sanoo.

Ensi keväänä uusi ratkaisuehdotus

Kirkolliskokous antoi viime vuoden toukokuussa piispainkokoukselle tehtävän valmistella esitys tilanteen ratkaisemiseksi.

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo on yksi heistä, jotka etsivät asiaan ratkaisua.

Työ on kesken, mutta yhtenä mahdollisuutena Keskitalo nostaa esiin niin sanotun Norjan mallin, jossa kirkolla on kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä, josta pappi voi omatuntonsa mukaan valita itselleen sopivamman. Seurakunnalla olisi kuitenkin velvollisuus huolehtia, että jokainen pari löytää vihkipapin.

Oulun piispa Jukka Keskitalo kertoo, miten hän itse pohtii samaa sukupuolta olevien vihkimistä evankelis-luterilaisessa kirkossa. Yksi menettelytapa voisi olla niin sanottu Norjan malli, jota Keskitalo avaa videolla tarkemmin. Video: Hanna Juopperi / Yle

Tilanne alkaa olla Keskitalon mukaan ongelmallinen, koska linjauksia tehdään nyt alueellisesti, kun kirkon ratkaisu asiaan puuttuu.

– Tässä tilanteessa häntä alkaa heiluttaa koiraa, kun yksittäiset seurakunnat tekevät erilaisia päätöksiä vaikkapa tilojen käytöstä. Avioliittokäsitys ei ole yksittäisen seurakunnan päätettävä asia, vaan tämä on kokonaiskirkon asia.

Päätöksiä pitäisi siis saada aikaan. Nykytilanne on kaikkien kannalta hankala.

– Ajattelisin, että nyt niiden toimielinten olisi tärkeätä ottaa haltuun tämä kysymys, jolle se varsinaisesti kuuluu.