Vantaalla on esillä taidetta, jonka taustalla kummittelee skeittaaminen: FLIP!-näyttely tuo katukulttuuria museoon

Yksityiskohta Ville-Veikko Viikilän I am not my body, i am somebody -maalauksesta (2020), jossa näkyy myös liike.

Artsin FLIP! Skeittaus & taide -näyttelyssä pohditaan, miten skeittaus on vaikuttanut sitä harrastaneisiin kuvataiteilijoihin, ja miten sitä on tulkittu kuvataiteessa.

Vantaan taidemuseo Artsin tuoreessa FLIP! Skeittaus & taide -näyttelyssä pistää silmään se, että tällaisissa yhteyksissä melkeinpä pakollisia maalattuja ja kustomoituja skeittilautoja ei ole näköpiirissä. Tai itse asiassa on, mutta nyt kyse on taiteilija Man Yaun kolmesta lasitteen peittämästä keraamisesta skeittilaudasta, joita koristavat hauraat piirustukset.

– Meille on ollut tässä näyttelyssä tärkeää nostaa esille jotakin sellaista, jota joku on ehkä tulkinnut ja katsellut hieman toisin. Siksi näyttelyssä ovat esillä Man Yaun posliinista valmistetut skeittilaudat, Artsi-museon näyttelyamanuenssi Emilia Laine toteaa.

Avaa kuvien katselu Man Yaun keraamisia skeittilautoja. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Yleisnäkymää näyttelystä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Skeittaaminen näkyy liikkeessä

Vantaan taidemuseo Artsin painopisteisiin kuuluu etenkin katu- ja graffititaide, joten skeittaamisesta inspiroitunut näyttelykokonaisuus sopii museon repertoaariin mainiosti.

– Näyttelyn teoksissa näkyy toki itse skeittauksen kuvaaminen suhteessa katutilaan, yhteiskuntaan ja skeittiyhteisöön. Mukana on kuitenkin myös taideteoksia, joihin skeittaaminen on vaikuttanut. Taiteilijat kokevat, että omassa visuaalisessa ilmaisussa skeittaus on läsnä, vaikkei itse teos kuvaakaan skeittausta, Emilia Laine summaa.

Niinpä Artsin seinillä roikkuu esimerkiksi Erno Pennasen öljyvärimaalauksia. Pennanen kertoo kokevansa maalatessa samanlaisia tuntemuksia kuin skeittihypyn aikana: kuten maalipensseliä, ei skeittilautaakaan voi aina hallita aivan täydellisesti.

Myös Timo Vaittisen suurikokoisen tekstiiliteoksen taustalla kummittelee skeittaaminen. Taiteilija innostui amerikkalaisesta populaarikulttuurista ja skeittaamisesta jo 1980-luvulla, ja tällainen kuvamaailma näkyy edelleen hänen teoksissaan.

Avaa kuvien katselu Timo Vaittisen suurikokoinen kangasteos. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Anssi Kasitonnin Sekvenssi-teosta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Näyttelyamanuenssi Emilia Laine Artsista. Taustalla Fabu Piresin maalauksia. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Monessa FLIP!-näyttelyn teoksessa skeittaaminen näkyy liikkeenä. Vahvan skeittitaustan omaavan Anssi Kasitonnin sekatekniikalla toteutetussa Sekvenssi-teoksessa yksittäiset sotilashahmot tekevät kokonaisen liikesarjan. Skeittijulkaisuissa liikesarjoja esitetään samaan tapaan ja niitä kutsutaan sekkareiksi.

Fabu Piresin värikkäiden maalausten abstraktit ja vauhdikkaasti kaareutuvat linjat taas ovat kuin rullalauden ilmaan jättämiä jälkiä.

Avaa kuvien katselu Otto Karvosen Security Flip Shifty -videota vuodelta 2005. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Valtavirtaistunutta alakulttuuria

Artsin näyttelyssä tulee myös hyvin esille skeittaamisen nykytila: kyse on alakulttuurista, joka on kuitenkin valtavirtaistunut ja joka näkyy pikkukaupunkienkin katukuvassa.

– Skeittaukseen liittyy monen taiteilijan kohdalla hyvin vahvasti vapaus, DIY- eli tee se itse -kulttuuri, yhteisö sekä kaupunkitilan tutkiminen, Emilia Laine toteaa.

Kyseisiä teemoja näkyy esimerkiksi Otto Karvosen Security Flip Shiftly -videossa (2005), jossa skeittaajat ovat pukeutuneet vartijaunivormuihin. Pari vuosikymmentä sitten pääkaupunkiseudulla riehui vartijoiden ja skeittareiden välillä kiivas kissa ja hiiri -leikki: katutilan käytöstä syntyi runsaasti erimielisyyksiä.

Vapauden tunne taas tulee hyvin esille Valtteri Kivelän I Used To Skate -animaatiossa. Luuranko nousee haudasta ja lähtee skeittaamaan ja tutkimaan kaupunkitilaa ehkäpä sen viimeisen kerran: kuolemakaan ei voi erottaa toisistaan intohimoista skeittaajaa ja skeittilautaa.

Avaa kuvien katselu Valtteri Kivelän I Used To Skate -animaatiota. Kuolemakaan ei saa skeittaamista päättymään. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Katutaiteeseen kuuluu vapaus

Suomessa katutaidetta on ryhdytty tuomaan museoihin laajemmassa mittakaavassa vasta viime vuosina, eikä täysin ongelmitta. Yksi syy lienee se, että kyseinen taidegenre on omimmillaan nimenomaan kaupunkitilassa. Tätä näkökulmaa on pohdittu myös katu- ja graffititaiteeseen erikoistuneessa Artsissa.

– Tästä alkaa kiinnostava keskustelu: toimiiko taide enää samoilla ehdoilla silloin, kun se tuodaan instituution sisään. Katutaiteeseen kuuluu myös vapaus ja graffitin tekemiseen on saattanut liittyä vaikkapa protestia. Museossa katutilaan liittyvä dialogi saattaa pysähtyä, Emilia Laine pohtii.

Avaa kuvien katselu Myyrmäen julkisten tilojen muraalitaidetta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Myyrmäki tunnetaan myös värikkäistä muraaleistaan, joista osa sijaitsee Artsin lähettyvillä. Taidemuseo järjestääkin kaikille halukkaille myös paikallisia katutaidekierroksia.

– Kaupallinen maailma on nykyisin melko voimakkaasti läsnä katutilassa. Muraalit ja graffititaide taas tarjoavat visuaalisuutta ihan kaikille – ilman ajatusta ostamisesta. Muraali- ja graffititaide on yksi tapa tutkia katuympäristöä ja seikkailla visuaalisessa maailmassa, Emilia Laine summaa.

Artsin FLIP! Skeittaus & taide -näyttely on avoinna 27.8. 2023 saakka.