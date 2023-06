Ysärin dancehitit soivat nyt radiossa kierrätysversioina, tästä ilmiössä on kyse

Tanskalais-norjalaisen Aquan Barbie Girl ja Haddawayn What is Love ovat ysärin tanssihittejä ja ne ovat saaneet uuden elämän suosittujen artistien käsittelyssä.

Haddawayn What is Love -kappale on 1990-luvun tanssimusiikin todellinen klassikko.

Nyt se on saanut jälleen uuden elämän, kun maailmankuulu dj-tuottaja David Guetta on tehnyt siitä uuden version.

Tunnetut artistit kierrättävät nyt ysärin eurodancen klassikoita urakalla. Esimerkiksi Nicki Minaj on tarttunut tanskalais-norjalaisen Aqua-yhtyeen Barbie Girl -kappaleeseen Ice Spicen kanssa. Biisi liittyy pian julkaistavaan Barbie-elokuvaan.

Uudet versiot eivät ole suoranaisia covereita, vaan vanhoista kappaleista on otettu mukaan koukuttavimpia kohtia. Myöskään biisien nimet eivät ole samoja.

Alla on lista tällä hetkellä soivista kierrätysbiiseistä ja niiden innoittajina olleista alkuperäisistä kappaleista.

Ysäridancen kierrätysbiisejä David Guetta ja Bebe Rexha: I’m Good (Blue), alkuperäinen: Eiffel 65: Blue (Da Ba Dee) Switch Disco ja Ella Henderson: React – Robert Miles: Children David Guetta: Baby Don’t Hurt Me – Haddaway: What is Love Kim Petras ja Nicki Minaj: Alone – Alice Deejay: Better Off Alone Charlie XCX ja Rina Sawayama: Beg for You – September: Cry for You Rita Ora: Praising You – Fatboy Slim: Praise You Nicki Minaj ja Ice Spice (with Aqua): Barbie World - Aqua: Barbie Girl Avaa

Kappaleiden kierrättäminen ei sinällään ole uusi ilmiö. Esimerkiksi rap-musiikki perustui aluksi vanhojen funk- ja soul-kappaleiden uusiokäyttöön.

Edellinen kierrätysbuumi kuultiin koronakesänä 2020, kun uusia versioita tehtiin Tina Turnerista Radioheadiin.

Mutta miksi ysärin dancebiisit on kaivettu naftaliinista juuri nyt?

– Ihmiset haluavat tuttua ja helppoa hyvänmielen musiikkia ankeiden koronavuosien jälkeen. Nostalgiaan on ihana vaipua tuttujen kertosäkeiden mukana. Loputtomassa uuden musiikin virrassa tutun kuuloiset biisit on myös helpompi löytää ja poimia soittolistalle, sanoo YleX:n musiikin erikoisohjelmien tuottaja Sanni Pärssinen.

Brittilehti The Guardian käsittelee ysäribiisien buumia artikkelissaan. Lehden haastattelemien musiikkialan asiantuntijoiden mukaan ilmiö on myös paluuta yhtenäiskulttuuriin, sillä ihmisillä on nykyisin liikaa valinnanvaraa musiikissa.

Kappaleiden uudelleen kierrättämisessä on monia etuja. Artisteille on turvallisempaa tarttua tuttuihin melodioihin, sillä ne erottuvat uusien kappaleiden joukosta. Myös yleisö on laajempi, sillä biisi on aikakauden jo eläneille tuttu ja nuorille täysin uusi.

Uusista versioista hyötyvät myös alkuperäisten kappaleiden esittäjät, sillä vanhoja kappaleita aletaan kuunnella uudelleen.

Ysäridancen tahtiin tanssitaan ainakin tämä kesä.

– Markkina ylikuumenee varmasti kun kaikki tuuttaavat uusia biisejä hyväksi havaittulla kaavalla ulos, kunnes tulee taas seuraavan vuosikymmennen aika, Pärssinen sanoo.

