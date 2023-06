Useat mediat uutisoivat maailmalla elinkeinoministeri Junnilan natsivitseistä ja kytköksistä äärioikeistoon

Junnilan natsipuheista uutisoivat esimerkiksi Le Monde, BBC, Süddeutsche Zeitung ja The Times of Israel.

Tuoreen elinkeinoministerin perussuomalaisten Vilhelm Junnilan menneisyyden natsivitsit ja kytkökset äärioikeistoon ovat nousseet otsikoihin myös maailmalla.

The Times of Israel kirjoitti Junnilan natsivitsailusta perussuomalaisten tupaillassa Raisiossa viime maaliskuussa, jossa Junnila viittasi paikallisen edustajan ”erinomaiseen” vaalinumeroon 88, joka oli sama numero kuin Junnilalla vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Uusnatsien piireissä numero 88 tarkoittaa ”Heil Hitler”, mikä tulee siitä, että H on aakkosten kahdeksas kirjain ja siten 88 muodostaa lyhenteen HH, The Times of Israel kirjoittaa.

The Times of Israel otsikoi artikkelinsa sanoin: ”Suomen tuore elinkeinoministeri kuumissa vesissä menneisyyden Hitler-vitsistä, yhteyksiä uusnatseihin”. Artikkelissa lisätään, että Junnilan pinnalle nousseet puheet aiheuttivat päänsäryn tuoreelle hallitukselle.

Samasta aiheesta kirjoittaa ranskalaislehti Le Monde.

Le Monde kirjoittaa, että kokoomuksen Petteri Orpo oli ”tuskin valittu tehtäväänsä pääministerinä, kun hän jo joutui ratkomaan niitä ongelmia, joita kiistanalaisten äärioikeistolaisten poliitikkojen nimittäminen avaintehtäviin on herättänyt”.

Le Monden mukaan kiistanalaisten perussuomalaista puoluetta edustavien hahmojen nimittäminen sellaisiin avaintehtäviin kuin elinkeinoministeri ja eduskunnan puhemies aiheutti skandaalin. Artikkelissaan Le Monde viittaa Junnilan lisäksi Jussi Halla-ahon nimittämiseen eduskunnan puhemieheksi.

Saksalaislehti: Ongelma vasta kansainvälisen huomion jälkeen

Saksalaismedia Süddeutsche Zeitung otsikoi juttunsa ”Tuhopolttajat hallituksessa”. Lehti lainaa Euronewsia ja suomalaisia medioita siitä, kuinka pääministeri Orpo ei ollut edes aloittanut vielä virassaan, kun hän jo kohtasi ensimmäisen skandaalinsa.

Saksassa natsisymbolien ja niihin viittaavan aineiston käyttö on laissa kiellettyä ja siitä voi seurata enimmillään kolmen vuoden vankeustuomio. Useissa tapauksissa on annettu tuhansien eurojen sakkoja.

Süddeutsche Zeitungin mukaan asiasta tuli Suomessa ongelma vasta sitten, kun ulkomaiset tiedotusvälineet olivat uutisoineet Junnilan uusnatsismiin liittyvistä kommenteista.

Saksalaismedia mainitsee BBC:n, Le Monden ja The Times of Israelin tavoin, että Junnila ei ole perussuomalaisten edustajista ainoa, joka on puheissaan nostanut esiin äärioikeistolaisia teemoja. Lehti nostaa esiin myös puhemies Jussi Halla-ahon sekä sisäministeri Mari Rantasen.

Ruotsissa ainakin Dagens Nyheter ja Svenska Dagbladet uutisoivat aiheesta.

Euronews kirjoittaa laajasti sekä Jussi Halla-ahon että Vilhelm Junnilan kytköksistä äärioikeistoon. Artikkelissa viitataan Junnilan pitämään muistopuheeseen äärioikeistolaisen Kansallismielisen liittouman 188 Kukkavirta -tapahtumassa, joka järjestettiin Turun terrori-iskun muistopäivänä neljä vuotta sitten.

Myös BBC viittaa Junnilan puheeseen kyseissä tapahtumassa samalla kun brittimedia uutisoi Junnilan torstaina esittämistä pahoitteluista.

– Olen vuosien varrella laskenut leikkiä tavalla, joka nyt jälkikäteen ajateltuna tuntuu typerältä ja lapselliselta. Olen toiminut väärin, ja pahoittelen toimintaani, Junnila kirjoittaa Facebookissa.

Twitterissä Junnila halusi sanoutua irti natsikytköksistä.

Vihreät, SDP ja vasemmistoliitto esittivät tiistaina Junnilalle epäluottamusta tämän esille tulleiden äärioikeistopuheiden takia. Eduskunta äänesti Junnilan luottamuksesta tänään keskiviikkona. Junnila sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 95–86. Hallituspuolue RKP:n kansanedustajista kukaan ei äänestänyt Junnilan luottamuksen puolesta.

Pääministeri Petteri Orpo sanoi STT:lle elinkeinoministeri Junnilan luottamusäänestyksen jälkeen, että hallituksessa ei suvaita mitään kytköksiä ääriliikkeisiin. Orpon mukaan äänestys oli hänen mielestään vakava huomautus ministeri Junnilalle.