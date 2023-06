Viljatilan isäntä kertoo, miksi gluteenittomat tuotteet ovat kalliita: "Hintaero kuin Ladalla ja Mersulla"

Korret kahisevat, kun Suholan tilan isäntä Petri Karjalainen kävelee kaurapellolla. Hän on tarkistamassa, joko kasvusto alkaa tehdä röyhyä eli kukintoa.

– Näyttää siltä, että noin viikon päästä alkaa kitkeminen, koska röyhy alkaa tuntua pullistumana korressa. Silloin pellot kävellään läpi ja kerätään vieraslajit pois, sanoo Karjalainen.

Avaa kuvien katselu Benny-kauran kukinto on valmistumassa. Kuva: Sanna Savela / Yle

Tilalla on kauraa kasvussa noin 50 hehtaaria. Muiden viljojen perkaaminen tietää virtasalmelaisen tilan isännälle kävelyä pitkin peltoja kymmeniä kilometrejä.

Gluteenittoman kauran viljely vaatii erityistä tarkkuutta, ja kitkeminen on vain yksi siihen liittyvistä ylimääräisistä töistä.

Suholan tilalla aloitettiin tatterin viljely jo 30 vuotta sitten ja gluteeniton mylly on toiminut jo 15 vuotta. Pelkästään gluteenittomia kasveja tilalla on viljelty seitsemän viime vuotta.

– Naapurit pitivät meitä yhtiökumppanin kanssa varmasti aluksi höperöinä, mutta jälkikäteen voin sanoa, että ratkaisu oli kannattava, sanoo Karjalainen.

Avaa kuvien katselu Petri Karjalainen tarkasti kaurapeltojaan tiistaina. Kitkemisen aika on noin viikon päästä. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Gluteenittomien tuotteiden valikoima ja suosio ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuosina.

Enintään kuusi muuta jyvää

Viljelymenetelmän ja viljan käsittelyn vuoksi gluteenittomasta käytetään myös nimitystä puhdaskaura. Karjalainen kertoo, että yksi määritelmä puhdaskauralle on, että kilo kauraa saa sisältää enintään kuusi jyvää muuta viljaa. Kaikkiaan kiloon mahtuu noin 30 000 siementä.

– Meillä tavoite on nolla jyvää. Siihen päästään, kun viljellään itse siemenvilja, tarkistetaan ja tarvittaessa kitketään pellot ja pidetään puimuri, kuivaaja ja siilot puhtaina, sanoo Karjalainen.

Avaa kuvien katselu Petri Karjalainen sanoo, että viljelijän työssä sekä mielenkiinto että armottomuus liittyvät säähän. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Erityisesti Karjalainen korostaa siemenviljan puhtauden tärkeyttä.

– Tavallisessa sertifioidussa siemenviljassa voi olla 60–80 vieraslajia hehtaaria kohden. Niiden saaminen pois pellosta olisi valtavan työlästä. Oma siemenviljamme on hyvin puhdasta: viime kesänä 20 hehtaarin alueelta kitkettiin pois vain kolme ohran kortta.

Suholan tilalla kauralla on vain reilu neljännes peltopinta-alasta. Tilan muita gluteenittomia kasveja ovat tattari, rypsi ja kumina.

Puhtautta edistää myös koko tilan gluteenittomuus, jolloin viljelykierrossa ei pelloille pääse esimerkiksi ohraa tai vehnää.

Kauran käyttö lisääntyy

Suholan tilalla toimivassa Virtasalmen Viljatuotteen myllyssä jauhetaan kaikki muu paitsi kaura.

Kauran ostaa Utajärvellä toimiva Kinnusen mylly, joka jalostaa siitä hiutaleita, rouheita, leseitä ja jauhoja vientiteollisuudelle. Toimitusjohtaja Annu Kuure kertoo yrityksen investoineen neljä vuotta sitten yli kymmenen miljoonaa euroa myllyyn, joka on maailmanlaajuisestikin harvinainen, koska se on keskittynyt gluteenittomaan kauraan.

Valtaosa myllyn tuotteista menee jatkojalostajien viennin kautta Euroopan, muun muassa Ruotsiin, Ranskaan, Espanjaan ja Italiaan.

– Kauran kysyntä on selvästi kasvussa. Suomalaisille kauran terveysvaikutukset ovat tuttuja, mutta maailmalla ne ovat vielä uusi juttu, sanoo Kuure.

Avaa kuvien katselu Suholan tilan omalla siementuotantolohkolla kasvaa Proxy-lajiketta, joka on kauran lajikkeista satoisin. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

ProAgrian kehityspäällikkö Sari Peltosen mukaan kauran suosio näkyy myös elintarvikekäytön lisääntymisessä. Kaikkiaan Suomessa tuotetusta kaurasta vain noin 15 prosenttia menee elintarvikekäyttöön.

– Gluteenitonta kauraa tuotetaan sopimusviljelynä, ja sen osuus on vielä vähäinen, sanoo Peltonen.

Osaltaan elintarvikekäytön lisääntymistä voivat selittää tuotteet, joissa maitoa korvataan kauralla.

Tuotekehitystä leipomalla

Suholan tilalle perustettiin 1990-luvulla gluteenittomaan viljelyyn siirtymisen yhteydessä Virtasalmen Viljatuote. Petri Karjalainen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja hänen puolisollaan Sari Karjalaisella on merkittävä rooli tuotekehityksessä: hänen käsialaansa on laaja jauhoseosten valikoima. Sopivat yhdistelmät ovat löytyneet yrityksen ja erehdyksen kautta – leipomalla.

– Oman tuotannon lisäksi ostamme raaka-ainetta myös ulkomailta. Volyymiltään suurinta on tattarin ja riisin jalostaminen, mutta rinnalle on tullut jatkuvasti uusia viljoja, sanoo Sari Karjalainen.

Avaa kuvien katselu Laadunhallinnasta ja tuotekehityksestä myllyssä vastaavan Sari Karjalaisen mukaan tuotteita on kaikkiaan noin 30. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Tuorein tulokas on afrikkalainen viljakasvi tef, jota Karjalaisen mukaan voisi verrata rukiiseen.

Määrä on yli kaksinkertaistunut 5–10 viime vuoden aikana.

Tämänhetkisen tiedon mukaan suomalaisista noin kaksi prosenttia eli yli 110 000 sairastaa keliakiaa, joka on perinnöllinen autoimmuunisairaus. Vain reilu kolmannes tietää sairastavansa keliakiaa. Siinä vehnän, rukiin ja ohran gluteeni vaurioittaa ohutsuolen suolinukkaa.

Uusi hallitusohjelma lupaa palauttaa vuonna 2016 poistuneen keliakiakorvauksen, jota maksettiin sairastuneille, koska gluteenittomat tuotteet ovat muita viljatuotteita kalliimpia.

Monta syytä hintaan

Viljelijä Petri Karjalaisen mukaan hintaa selittää moni muukin asia kuin viljelyn työläys ja tarkkuus.

Esimerkiksi viljan korkea hinta: rehuvilja maksaa yleisesti noin 250 euroa tonnilta, mutta tattarin tonnihinta on 800 euroa ja kuorittuna se vielä kaksinkertaistuu.

Avaa kuvien katselu Suholan tilan pihapellolla kasvaa kuminaa. Kuva: Sanna Savela / Yle

Toinen syy on tuotteiden pieni volyymi.

– Kun käsitellään kohtalaisen pieniä eriä, hinta nousee, sanoo Karjalainen.

Lisäksi toiminta on tarkkaan säänneltyä. Pelkästään vuosittainen sertifikaattitarkastus maksaa tuhansia euroa. Lisäksi vuoteen kuuluu useita muitakin tarkastuksia.

Avaa kuvien katselu Jauhotyöntekijä Mika Toivonen mittaa jauhoseosta. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Tuoteturvallisuuden takia jauhetulle viljalle saatetaan tehdä satoja gluteiinimäärittelyjä. Suholan tilalla on siihen oma laite, mutta silti yhdelle näytteelle tulee hintaa 20 euroa. Laitteen lisenssimaksu on tuhansia euroja.

– Esimerkkiä gluteenittomien ja tavallisten viljatuotteiden hintaerolle voi hakea automaailmasta: se on kuin Ladalla ja Mersulla, sanoo Karjalainen.