Viiniä saa jopa eurolla ja ravintolassa on halpaa – tämän takia suomalaiset muuttavat nyt Espanjaan

Suomesta Espanjaan muuttavien määrä on selvässä kasvussa. Suomalaisia Aurinkorannikolle houkuttelee noin kolmanneksen halvemmat elinkustannukset. Tässä jutussa Kimmo ja Henna Kyttälän perhe kertoo, miksi he päätyivät Espanjaan.

Kimmo ja Henna Kyttälä tekivät kahdeksan vuotta sitten ison päätöksen väsyttyään arkeensa Suomessa. Nelihenkinen perhe muutti Espanjan Torreviejaan.

– Otimme lopputilin ja kahden viikon sisällä olimme Espanjassa. Tarkoitus oli alustavasti kokeilla neljän kuukauden ajan Espanjassa asumista.

Perhe rakastui nopeasti espanjalaiseen elämäntyyliin ja päätti jäädä.

Suomesta Espanjaan muuttavien määrä on selvässä kasvussa. Viime vuosi oli muuttotilastoissa yksi huippuvuosista.

Vuodesta 2014 lähtien Espanjaan muuttavien suomalaisten määrä on ollut tasaisessa nousussa. Koronavuosina muuttoliike Suomesta Espanjaan laski jonkin verran, mutta määrä on lähtenyt taas nousuun vuoden 2021 aikana.

Suomalaisia Espanjaan houkuttelee muun muassa matala hintataso ja lämmin sää. Elinkustannustietokanta Numbeo arvioi Espanjan elinkustannusten olevan keskimäärin 28 prosenttia halvemmat kuin Suomessa ja vuokrien kahdeksan prosenttia halvemmat kuin Suomessa.

Espanjan tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 keskiarvopalkka Espanjassa oli 2098 euroa. Vuonna 2020 Suomessa tienattiin keskimäärin 3217 euroa. Espanjassa asuminen on erityisen kannattavaa, jos Espanjassa asuva henkilö työskentelee suomalaiselle työnantajalle, joka maksaa Suomen keskiarvopalkkaa.

Kimmo Kyttälä arvostaa Espanjalaisessa kulttuurissa perhekeskeisyyttä.

Kyttälät työskentelevät Espanjassa matkailuyrittäjinä ja tarjoavat erilaisia matkailuun liittyviä palveluja pääosin pohjoismaisille asiakkailleen.

Kimmo Kyttälä arvostaa Espanjassa erityisesti perhekeskeisyyttä. Lapset otetaan usein ravintoloihin mukaan ja perheen kanssa vietetään tiiviisti aikaa.

– Hienoin näky on sunnuntaisin, jolloin on perheiden rantapäivä. Siellä saattaa olla neljän sukupolven verran ihmisiä. 90-kymppiset kannetaan rannalle, ja lapsenlapset pitävät heistä huolta.

Perheen äiti Henna Kyttälä puolestaan arvostaa sitä, että Espanjassa ei olla niin suorituskeskeisiä.

– Yhteiskunnallisesti hyväksytään se, että istutaan alas ja otetaan iisisti.

Työt ja terveyspalvelut houkuttelevat suomalaisia

Fuengirola-lehden päätoimittaja Antti Pekkarinen tuntee hyvin suomalaiset yhteisöt Espanjassa. Pekkarisen mukaan tällä hetkellä suomalaisia houkuttelee lämpimän sään lisäksi hyvät työllistymismahdollisuudet.

Yksi houkutteleva tekijä muuttaa Espanjaan saattaa myös olla matala verotus suhteessa Suomeen. Vuonna 2022 Suomessa keskiarvopalkkaa saava henkilö maksoi 31 prosenttia veroa palkastaan, kun taas Espanjassa keskiarvopalkkaa tienaava henkilö maksoi veroa 21,4 prosenttia.

Pekkarinen ennustaa, että myös terveysturismi tulee lisääntymään Espanjassa. Hoitoon pääsee huomattavasti nopeammin kuin Suomessa.

– Kela-korvattavat hoidot ovat muuttuneet siten, että suomalainen voi tulla Espanjaan leikkaamaan polvensa paljon kustannustehokkaammin.

Suurimmat hintaerot Espanjan ja Suomen elintarvikkeissa löytyy alkoholituotteista. Viinin hinta ruokakaupoissa alkaa eurosta. Myös ruoka ja harrastukset ovat Espanjassa edullisempia kuin Suomessa.

– Täällä on varaa syödä ulkona, naurahtaa Henna Kyttälä.

Henna Kyttälä näkee, että Espanja ei ole Suomen tapaan suorituskeskeinen valtio.

Fuengirola on pysynyt erityisesti eläkeläisten suosikkikohteena. Monet päättävät siirtää elämänsä Espanjaan päästyään eläkkeelle.

– Eläköityvät ikäluokat ovat hyväosaisia, ja heillä on hyvät taloudelliset lähtökohdat siirtää elämänsä Espanjaan.

Elintaso paranee merkittävästi, jos eläkkeen tai palkan saa Suomesta ja asuu Espanjassa. Pekkarinen muistuttaa kuitenkin, että monet asiat Espanjassa maksavat lähes yhtä paljon kuin Suomessa.

Videolla Myrsky Kyttälä ja Henna Kyttälä kertovat, miten elämä Espanjassa eroaa Suomesta.

Espanjalainen elämäntyyli muutti Kyttälöitä

Kyttälät kokevat olevansa onnellisempia Espanjassa kuin Suomessa. Espanjassa ihmisten välisille kohtaamisille annetaan arvoa ja tilaa.

Perheen kaksi poikaa, Miska, 16 ja Myrsky Kyttälä, 12 ovat kotiutuneet elämäänsä Espanjassa. Molemmat käyvät paikallista suomenkielistä koulua Torreviejassa.

– Parasta Espanjassa on se, että voi pyöräillä ympäri vuoden, sanoo Myrsky Kyttälä.

Myrsky Kyttälän arki koostuu pääosin koulusta ja jalkapalloharjoituksista.

Miska Kyttälä kokee sopeutuneensa Espanjaan hyvin. Hänen mielestään espanjalaiset ovat hyvin avuliaita.

– Minut otettiin täällä hyvin vastaan, ja kaikki olivat valmiita auttamaan.

Poikien arki koostuu pääosin koulusta, jalkapalloharjoituksista ja kavereiden kanssa vietetystä yhteisestä ajasta.

Jotkin asiat ovat silti Suomessa paremmin.

– Suomessa on parempaa jätskiä ja karkkia, sanoo Myrsky Kyttälä.

Miska Kyttälä kokee sopeutuneensa hyvin Espanjaan.

Espanjalaiseen kotiin ei saa helposti kutsua

Antti Pekkarisen mukaan suomalaiset ovat Espanjassa avoimempia ja valmiimpia heittäytymään asioihin kuin kotimaassa.

– He ovat ”kesä-suomalaisia” Espanjassa ympäri vuoden.

Hän uskoo, että aurinko tekee suomalaisista myös sosiaalisempia.

Espanjalainen ei asu kotonaan samalla tavalla kuin suomalaiset vaan elämää on paljon ulkona. Melkein jokaisen kerrostalon kupeessa on se paikallinen baari, joka on olohuone ihmisille.

Kimmo Kyttälä ei ymmärrä sitä, miksi Suomessa tehdään töitä "lasit huurussa" eläkepäiviin asti, ja vasta eläkkeellä nautitaan elämästä.

Kimmo Kyttälän mukaan, espanjalaiset eivät pyydä herkästi luokseen kylään. Vasta silloin kun ansaitsee ”family-statuksen” ja saa espanjalaisen luottamuksen, saattaa saada kutsun.

– Sen takia täällä on kahvilat ja baarit pullollaan.

Kun espanjalaisen kanssa saa rakennettua luottamussuhteen, voi saada hyvän ystävän loppuelämäksi.

– Jos joku mua täällä on huijannut, niin ei espanjalainen ainakaan, sanoo Kimmo Kyttälä.

Espanjassa vitsaillaan paljon mañana-kulttuurista. Käsite viittaa siihen, että asian voi hyvin hoitaa vasta huomenna, ja vaikka se ei tapahtuisi huomennakaan, ei se ole niin vakavaa. Kimmo kyttälä tunnistaa kyseisen tapakulttuurin.

– Täällä remonttireiska saattaa tulla kuuden tunnin jälkeen sovitusta ajasta tai sitten huomenna.

Kyttälät suuntaavat kesäisin lomalle Suomeen. Lapset erityisesti odottavat, että pääsevät muorin luokse Tampereelle ja Särkäniemeen, sanoo Hanna Kyttälä.

