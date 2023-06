Kuluttajaliitto kritisoi rajusti Energiaviraston linjauksia sähkön hinnasta: ”Kuluttaja jätettiin yksin yöhön odottamaan talvea”

Kuluttajaliitto on lähes järkyttynyt Energiaviraston keskiviikkona antamasta linjauksesta, jonka perusteella määritellään toimitusvelvollisen sähkön hinnan kohtuullisuus.

– Onhan tämä iso iso pettymys. Olimme odottaneet kuluttajalle jonkinlaista turvaa edes toimitusvelvollisen sähkön hinnan äärimmäisille markkinaheilahteluille, parahtaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Energiavirasto linjasi keskiviikkona, että kohtuullinen hinta määritellään markkinahintojen perusteella: hinta on kohtuullinen, jos se alittaa kilpailluilla markkinoilla olevien toistaiseksi voimassa olevien sopimusten keskimääräisen hinnan. Lisäksi virasto linjasi, ettei pörssisähkö voi olla ainoa kuluttajalle tarjottu tuote.

Linjaukset koskevat niin sanottua toimitusvelvollista sähköä.

Lain mukaan joka alueen suurin sähkönmyyjä on velvoitettu tarjoamaan ns. toimitusvelvollinen sähkösopimus kaikille eli heillekin, jotka eivät sitä alueellaan muilta saa vaikkapa luottotietojen menetyksen takia. Lisäksi toimitusvelvollisen sähkön pitää olla lain mukaan hinnaltaan kohtuullista.

Moni näki viime syksynä juuri kohtuullisuusvaatimuksessa mahdollisuuden saada sähkönsä halvemmaksi tai edes väylän palautuksille. Se käynnisti kantelusuman Energiavirastoon.

Mutta miten kohtuullinen hinta määritellään ja mikä on ylihintaa, sitä ei oltu aiemmin täsmennetty.

Nytkin kirjaus jää käytännössä kuluttajan kannalta tyhjäksi, sanoo Beurling-Pomoell.

– Energiaviraston päätöksen perusteella keskimääräinen markkinahinta katsotaan aina lähtökohtaisesti kohtuulliseksi. Markkinat siis määräävät hinnan ja kuluttaja joutuu siihen tyytymään.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell katsoo, että kuluttajat ovat tuoreiden linjaustenkin jälkeen suojattomia, jos viime talven kaltainen hintojen raju nousu jälleen toteutuu.

Kuluttajalle ei merkittävää suojaa

Esimerkiksi sähköyhtiö Helenin osalta virasto totesi, että yhtiön toimitusvelvolliset tuotteet ovat olleet hinnoiltaan kohtuullisia, koska ne vastasivat kilpailluilla markkinoilla muiden hintoja. Helen oli yksi yhtiöistä, joista virastolle oli tehty kantelu.

Jos viime talven hurjat hinnannousut toistuvat, toimitusvelvollinen sähkö voi siis seurata jatkossakin mukana.

Kohtuuttomuutta arvioidaan vasta, jos tuotteen hinta nousee rutkasti yli markkinoiden keskihintojen. Silloin Energiavirasto voi arvioida, onko syntynyt perusteita vaatia sähkömyyjältä palautusta.

Beurling-Pomoellin mukaan kuluttajien suoja energiakriisin mahdollisesti toistuessa ei ole oikeudellisesti riittävä, vaikka kuluttajariitalautakunnan tuoreet ratkaisut sähkön hinnan korottamisesta ja kalliiden määräaikaisten sopimusten kohtuullistamisesta olivat kuluttajille myönteisiä.

– Meillä on Energiaviraston päätös, joka ei anna kuluttajalle mitään merkittävää suojaa, mutta on käytännössä sitova. Sitten meillä on kuluttajariitalautakunnan suositukset, jotka ovat kuluttajan kannalta hyvin myönteisiä, mutta joita sähköyhtiöiden ei ole pakko noudattaa. Kuluttaja on jälleen kerran yksin yössä odottamassa tulevaa talvea, Beurling-Pomoell sanoo.

Energiateollisuus tyytyväinen

Sähköalaa edustava Energiateollisuus sen sijaan on Energiaviraston linjaukseen tyytyväinen.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että Energiavirasto on nyt selkeyttänyt pelisääntöjä. Virasto on myös vahvistanut, että toimitusvelvollisen sähkön kohtuullinen hinta on markkinapohjaista eli sitä ei ole rajattu pois kilpailulta, sanoo johtava asiantuntija Riina Heinimäki Energiateollisuudesta.

Huolena oli Heinimäen mukaan, että virasto olisi jotenkin rajoittanut toimitusvelvollisen sähkön hinnoittelua, mikä puolestaan olisi voinut heikentää sähkönmyyjien kannattavuutta, liiketoimintamahdollisuuksia ja koko markkinoiden toimivuutta.

– Virasto toteaa nyt suoraan, että toimitusvelvollisella myyjällä ei ole velvollisuutta myydä tappiolla.

Kuluttajien pettymys saa kuitenkin ymmärrystä.

– Ymmärrän pettymyksen. Viime syksyn tilanne oli äärimmäisen poikkeuksellinen ja hankala kaikille. Uskon silti, että toimivat markkinat ja vahva kilpailun paine on lopulta kuluttajan etu, Heinimäki sanoo.