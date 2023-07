Kamelit narskuttavat pian lounaissuomalaista heinää Lähi-idän aavikoilla

Hyvä heinä on vihreää eli se ei ole päässyt auringossa virttymään. Tämä laatu toimii viennissä, vakuuttavat toimitusjohtaja Risto Uusitalo ja hankekoordinaattori Anu Jumppanen.

Lounais-Suomen maanviljelijöille on avautunut uusi vientikanava heinälle. Tänä vuonna ensimmäiset erät tiukasti paalattua suomalaista heinää viedään Arabian niemimaalle karjan rehuksi.

Suomalaisten maataloustuotteiden vientimäärät ovat olleet perinteisesti melko vaatimattomia. Muutoksen tuulet kuitenkin puhaltavat.

Maatalousväen kokoontumisessa Kaarinan Piikkiössä uutta vientikanavaa viljelijöille esitellyt somerolainen maatalousyrittäjä Risto Uusitalo on toiveikas.

Golden Fields Factory Oy:n toimitusjohtaja sanoo tavoittelevansa 20 000 hehtaarin heinäsadon viemistä Arabian niemimaan maihin vuosittain.

– Ensimmäiset timoteit ovat jo saapuneet yhtiön Humppilan uudelle toimipisteelle, ja lähiaikoina ne paalataan vientikuntoon, Uusitalo iloitsee.

Yrityksen hankintasäde on noin 150 kilometriä Humppilasta. Alueen sisään mahtuvat koko Lounais-Suomi, eteläinen Satakunta ja läntinen Uusimaa.

Kuljetuskustannusten takia yritys ei ainakaan vielä hanki aktiivisesti heinää tämän alueen ulkopuolelta.

Tuontiheinä on tuttua herkkua Lähi-idässä

Arabian niemimaalla on Risto Uusitalon mukaan ollut perinteisesti runsaasti karjaa ja pääluku vain näyttää kasvavan.

Seudulla kasvatetaan lypsylehmiä, lampaita, vuohia, hevosia ja kameleita.

Rehun tarve on huutava, koska paikallinen viljely rutikuivassa ympäristössä on erittäin kallista. Viljelykset vaativat keinokastelua ja veden saanti on hankalaa ja kallista.

Uusitalo sanoo, että alueelle tuotiin aikoinaan rehua Yhdysvalloista, myöhemmin myös Euroopan eteläisistä maista. Nyt heinää hankitaan myös muualta.

Heinä parantaa pellon kuntoa

Mikäli heinän vientiponnistelut tuottavat toivotulla tavalla tulosta, heinän viljelyala voisi Lounais-Suomessa lisääntyä.

Varsinkin savisilla pelloilla monivuotinen nurmi parantaisi peltomaan rakennetta, hidastaisi ravinnevalumia ja lisäisi hiilen määrää maaperässä.

Heinän kasvattaminen on herättänyt enemmän kiinnostusta sen jälkeen kun viljan tuottajahinnat lähtivät laskuun.

Tiukka paali säästää kuljetuskustannuksia

Heinän toimittaminen Suomesta Lähi-itään vaatii tehokasta logistiikkaa.

Siksi Humppilan laitokselle tuotava heinä pakataan erittäin tiukkaan paaliin tilan säästämiseksi matkan aikana.

Humppilassa teollinen paalain tekee 750-kiloista kanttipaalia, jolla on pituutta 2,30 metriä.

Heinän kuutiopainoksi tulee 500–600 kiloa ja yhteen merikonttiin lastataan heinää tiiviisti 22 tonnin edestä.

Viron kautta Suomeen

Viron Rakveressä on paalattu vientiheinää Lähi-itään jo viidettä vuotta.

Viime vuoden puolella vientiin keskittynyt Golden Fields Factory kiinnostui myös Suomesta. Humppila valikoitui toimipaikaksi johtuen sen keskeisestä sijainnista heinänviljelyä ajatellen.

Golden Fieldsillä on pitkäaikainen yhteistyösopimus Arabiemiraateissa pääkonttoria pitävän LLC Al Dahra Groupin kanssa. Yhtiö hankkii karjanrehua eri puolilta maailmaa toimitettavaksi Lähi-Itään.

Humppilassa operoiva Golden Fields Factory Oy on Golden Fieldsin tytäryhtiö.

Suomen vientitoimintoja johtava somerolainen maatalousyrittäjä Risto Uusitalo on hankkinut osaamista maataloustuotteiden jalostuksessa ja kaupassa mm. Cultorissa, Suomen Rehussa ja Uudenkaupungin soijajalostamossa.