Indiana Jonesin roolin hyvästelevä Harrison Ford Ylen haastattelussa: ”On ollut fantastista olla osa ihmisten elämää”

Fedora-hattu, ruoska ja nahkatakki ovat tehneet seikkailija-arkeologi Indiana Jonesista yhden tunnistettavimmista popkulttuurin hahmoista. Oikeastaan niin tunnistettavan, että pelkkä siluetti riittää.

Vaatteita ja varusteita tärkeämpää on kuitenkin se, kenen harteilla takki on. On vaikea kuvitella, miten Indiana Jones voisi toimia jos näyttelijänä ei olisi Harrison Ford.

Keskiviikkona Suomen ensi-iltansa sai sarjan viides elokuva Indiana Jones and the Dial of Destiny. Siinä eläkkeelle jäävä ”Indy” päätyy vielä yhdelle seikkailulle maailman eri kolkkiin.

Hollywoodin taannoinen ykköstähti vahvistaa Ylelle, että hänet nähdään nyt roolissa viimeisen kerran.

– Lyhyt vastaus on kyllä, hän sanoo.

Ei enää nuori Indiana Jones

Pommit runtelevat natsi-Saksaa. Toinen maailmansota on loppumassa ja natsit evakuoivat sotasaaliita. Putoilevien pommien keskellä liikkuu myös tuttu hahmo.

Kun Indiana Jonesin kasvot näytetään, on luvassa uuden elokuvan ensimmäinen yllätys. Harrison Ford näyttää noin 40-vuotiaalta.

Avaa kuvien katselu Elokuvan Indiana Jones on nuorennettu tekoälyn avustamalla ohjelmalla, joka on käynyt läpi kaiken Fordista vuosien varrella kuvatun materiaalin, etsinyt valaistukseltaan ja kuvakulmaltaan sopivimmat kuvat ja liimannut ne näyttelijäntyön päälle. Kuva: Lucasfilm Ltd.

Vauhdikkaan alun jälkeen siirrytään vuoteen 1969, jossa vihdoin nähdään Indiana Jones vanhempana. Natseilta ei pääse pakoon 1960-luvullakaan. Uuden Indiana Jones -elokuvan pahis on astronautit Kuuhun auttanut tohtori Jürgen Voller (erinomaisen roolityön tekevä Mads Mikkelsen), joka yrittää saada käsiinsä Arkhimedeen tarumaisen keksinnön.

80-vuotias Ford halusi tulla esitellyksi vanhana Indiana Jonesina ilman paitaa.

– Mitäkö ikääntyminen minulle merkitsee? Uskoakseni sen näkee päältä päin, tähti tuhahtaa.

– Ikä merkitsee kokemusta. Se tarkoittaa, etten ole enää se mies, joka joskus olin. Olen eri henkilö. Sitä saattaa yhä ajatella olevansa nuori Indiana Jones, mutta...

Ford jättää ajatuksen ilmaan. Sitten hän siirtyy puhumaan roolihahmostaan.

– Tämän elokuvan alussa hän on akateemisen uransa lopussa. Hän on vähän kyllästynyt, hänellä on perheongelmia ja hän on yksin eikä tiedä mitä tehdä.

Ikä ei ole Hollywoodissa ongelma, ainakaan miesnäyttelijöille. Tuoreen tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaiset elokuvissakävijät katsovat mieluiten iäkkäiden tähtien elokuvia. Harrison Ford on 80-vuotiaanakin 15. nimi listalla. Ykkönen on kesän toinen supertähti Tom Cruise.

Katso kun Harrison Ford kertoo jättävänsä hyvästit Indiana Jonesin roolille.

Melkein sukua Indylle

Alkuperäiset Indiana Jones -elokuvat olivat lapsellisia ja väkivaltaisia, mutta myös innostavia. Fordin esittämä Jones oli röyhkeä ja säännöistä piittaamaton, mutta myös haavoittuvainen. Uudessa elokuvassa professori Jones on kuitenkin ennen muuta vanhus.

– Elokuvan alussa näemme Indyn sellaisena kuin hänet muistamme. Siitä leikataan vuoteen 1969, jossa kerrotaan loput tarinasta. Se on nerokas tapa kertoa tarina, joka sitoo yhteen auki olevia juonenpätkiä, antaa hänelle lämpimän halauksen ja lähettää hänet kohti auringonlaskua, Ford kehuu.

Avaa kuvien katselu Siinä missä Indiana Jones on uudessa elokuvassa buumerimainen setämies, ottaa lurjusmaisen haudanryöstäjän roolin hänen kummityttönsä Helena (Phoebe Waller-Bridge). Kuva: Lucasfilm Ltd.

Fordin parina elokuvassa on Phoebe Waller-Bridge, joka esittää Indiana Jonesin kummityttöä Helenaa. Waller-Bridge on tuttu komediasarjasta Fleabag (2016 – 2019). Hän on myös Killing Eve -tv-sarjan pääkäsikirjoittaja ja yksi viimeisimmän James Bond -elokuvan No Time to Die (2021) käsikirjoittajista.

Myös Fleabagin epämukaviin tilanteisiin ajautuvan lontoolaissinkun ja vaarasta toiseen ajautuvan Indiana Jonesin hahmoissa on yllättäviä yhtäläisyyksiä. Jopa Waller-Bridgen ilmeet ovat tutulla tavalla itseironisia.

– Helena on melkein sukua Indylle, jonka hän näki lapsena tulevan kylään hatussaan ja pölyisissä kengissään, mukanaan mahtavia tarinoita. Hänen tarinassaan on sama DNA. He ovat kuin kolikon kaksi puolta, Waller-Bridge sanoo.

Waller-Bridge ottaa Helenana itsevarmasti paikan, jota sarjan edellisessä elokuvassa Indiana Jones ja kristallikallon valtakunta (2008) pedattiin Jonesin poikaa esittäneelle Shia LaBeoufille. Vaikka kyseinen elokuva on tähän mennessä eniten rahaa tuottanut Indiana Jones, ei sitä ole pidetty yhtä hyvänä kuin aikaisempia eikä se poikinut huhuttuja jatko-osia.

Kaavamaista toistoa vai uusi luku seikkailujen sarjassa

Ensimmäinen Indiana Jones -elokuva Kadonneen aarteen metsästäjät (1981) oli seikkailuelokuvan mestariteos. Tuottaja George Lucas halusi elokuvan olevan kuin yksi pitkä takaa-ajo. Yhdessä ohjaaja Steven Spielbergin ja tarinaa kehittelemässä olleen Philip Kaufmanin kanssa hän suunnitteli sen koostuvan cliffhangerista toisensa perään. Suomeksi sanoen päähenkilön piti joutua aina pahempaan pulaan, josta selviäminen tuntuisi mahdottomalta.

Sarjan aiemmat neljä osaa ohjannut Spielberg päsmäröi uuden elokuvan vastaavana tuottajana. Ohjaaja James Mangold on kertonut saaneensa konkarilta neuvoja.

Avaa kuvien katselu Tästä kaikki alkoi. Kadonneen aarteen metsästäjät (1981) mullisti seikkailuelokuvien genren. Kuva: TM, ® & Copyright © 2007 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Siinä missä sarjan ensimmäiset osat kanavoivat Spielbergin ja Lucasin lapsena katsomia 1930- ja 1940-lukujen sarjoina tuotettuja seikkailuelokuvia, ovat uuden elokuvan innoittajat turhankin selvä tapaus.

– Ensimmäinen asia, joka vaikutti elokuvan tyyliin olivat aiemmat osat. En halunnut irrottautua niistä. Minusta riitti, että tarina vietiin uuteen paikkaan, Mangold sanoo.

2000-luvun jättielokuvia ja etenkin supersankarielokuvia on arvosteltu siitä, että ne käpertyvät käsittelemään vain omaa mytologiaansa. Samaan tapaan myös uusi Indiana Jones kierrättää aiempien elokuvien elementtejä, oli kyse sitten juonikuvioiden toistamisesta tai tutuista tavoista leikata Fordin kasvot kuvaan.

Arvioissa elokuvaa onkin arvosteltu muun muassa riskittömäksi, tuttuja kaavoja toistavaksi fanifiktioksi. Nettisivusto IndieWire kirjoittaa elokuvan olevan muistutus siitä, että jotkut pyhäinjäännökset on parempi jättää sinne minne ne kuuluvat.

Käärmeisiin kohdistuva pelon eli ofidiofobian laventaminen koskemaan myös ankeriaita ei varsinaisesti uudista Indiana Jonesia. Niin kuin ei sekään, että jahdatun reliikin ihmevoimat ovat erilaisia kuin ennen. Yksi asia on kuitenkin selvästi muuttunut. Aiempiin elokuviin olennaisesti kuuluneet imperialismi, rasismi ja sovinismi loistavat poissaolollaan.

– 1960-luku on muuta kuin toinen maailmansota. Ikääntyminen ei tarkoita vain vanhenemista tai kolotusta. Se tarkoittaa myös sitä, että maailma muuttuu ympärillämme, Mangold sanoo.

Isot jäähyväiset

Vaikka Harrison Ford on ollut vain kerran ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi, on hän uransa perusteella yksi kaikkien aikojen elokuvanäyttelijöistä. The Hollywood Reporter -lehden mukaan hänen elokuvansa ovat tuottaneet yli kymmenen miljardia dollaria lipputuloja ja hän on säännöllisesti saanut rooleistaan yli 20 miljoonan dollarin palkkioita.

Avaa kuvien katselu Harrison Ford sai toukokuussa Cannesin elokuvajuhlilla Kultaisen palmun elämäntyöstään elokuvan parissa. Kuva: Serge Arnal

Taloudellista aspektia vaikuttavampi on hänen vaikutuksensa populaarikulttuuriin niin Indiana Jonesin kuin Tähtien sota -sarjan Han Solonkin hahmossa. Kyseiselle roolille hän pani pisteen elokuvassa Star Wars: The Force Awakens (2015).

Vaikka toinenkin hittirooli saa nyt jäädä, ei Ford aio lopettaa näyttelemistä. Hän aloitti viime vuonna pääosan esittäjänä kahdessa uudessa tv-sarjassa. Komediasarjassa Shrinking hän esittää äkäistä psykoterapeuttia ja hittisarja Yellowstonen esiosassa 1923 hän ja Helen Mirren ovat Duttonin perheen päät.

Filmitähti vakuuttaa, että hän ei aio palata Indiana Jonesin rooliin enää ikinä.

– Olen iloinen siitä, että olen saanut jakaa tämän kokemuksen katsojien kanssa. On fantastista, että olen saanut olla osa ihmisten elämiä. Hauan kiittää teitä kaikkia näistä 42 ja puolesta vuodesta, jotka olette seuranneet tätä tarinaa.