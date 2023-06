Ylämaan laumaan kuulunut koirasusi matkasi Lappeenrannasta Länsi-Suomeen – laumasta ei uusia havaintoja

Kuva: Volodymyr Burdiak / Alamy/All Over Press

Luonnonvarakeskus seuraa edelleen tarkasti Ylämaalla liikkunutta laumaa, johon kuuluu koirasusia.

Lappeenrannan Ylämaalla liikkuneen eläinlauman liikkeistä ei ole tällä hetkellä uusia havaintoja. Viimeisimmän havainnon mukaan Venäjän rajalla elävä lauma on käynyt Suomen puolella viimeksi kevättalvella.

– Juttelin paikallisen petoyhdyshenkilön kanssa pari viikkoa sitten. Hän on seurannut lauman liikkeitä ja raportoinut siitä meille. Hänen havaintojensa mukaan lauma on viimeksi tullut Suomen puolelle helmikuussa, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Mia Valtonen.

Luonnonvarakeskuksella ei ole tarkkaa tietoa siitä, minkä kokoinen reviiri laumalla on Venäjän puolella.

– Pyrimme ensi talvena keräämään lisää näytteitä. Havaitseminen ja näytteiden löytäminen on helpompaa lumen aikaan, erikoistutkija Mia Valtonen sanoo.

Koirasudet tulisi poistaa

Koirasusia sisältävässä laumassa oli viime talvena jälki-, näkö- ja riistakamerahavaintojen perusteella kahdeksan yksilöä. Dna-näytteistä on tunnistettu kaikkiaan kahdeksan koirasutta ja kaksi puhdasta sutta kahden talven aikana.

– Viime talvena kerätyissä dna-näytteissä tavattiin kuusi koirasutta. Edellistalvena kerätyissä näytteissä tunnistettiin kaksi koirasutta, ne olivat eri yksilöitä kuin nyt viime talvena tavatut.

Laumaa on yritetty tappaa, mutta kaatoluvat ovat kaatuneet eri oikeusasteissa. Luken kanta on, että koirasudet pitäisi edelleen poistaa Suomen luonnosta.

– Selvästi kyseessä on lauma, joka lisääntyy menestyksekkäästi. Yksi syy poistamiselle oli, ettei käy niin, että yksilöt lähtevät levittäytymään Suomen susikantaan ja pariutumaan susien kanssa, jolloin koirageenejä leviäisi susikantaan.

Yksi koirasusi lähti laumasta

Yhden laumaan kuuluneen koirasusiyksilön on jo havaittu liikkuvan Pohjanmaalla Närpiössä.

– Harmillinen tapaus, että kaato ei nyt tapahtunut ja se torppasi oikeusasteisiin, erikoistutkija Mia Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan susien ja muidenkin nisäkkäiden käyttäytymiseen kuuluu, että nuoret yksilöt lähtevät jossain vaiheessa etsimään omaa elinaluetta.

– Uskoisin, että kysymys on luonnollisesta käyttäytymisestä. Nuori yksilö on lähtenyt vaeltamaan ja päätynyt länsirannikolle. Näyte on kerätty tammikuussa eli tällä hetkellä meillä ei ole tietoa, onko koirasusi edelleen samoilla alueilla vai onko se jatkanut matkaa.