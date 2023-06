Tukholmassa poltettiin jälleen Koraani – protesti osui herkkään hetkeen Ruotsin Nato-prosessin kannalta, Turkki tuomitsi teon heti

Ruotsin Nato-jäsenyysneuvottelut ovat loppumetreillä, ja käynnissä on muslimien pyhä juhla. Turkin ulkoministeri tuomitsi teon saman tien.

Ruotsin poliisi joutui pitkän tauon jälkeen jälleen antamaan luvan polttaa muslimien pyhä kirja Tukholmassa.

Koraanin polttaja seisoi Tukholman moskeijan edustalla, asetteli pekonia Koraanin päälle ja sytytti pyhän kirjan tuleen.

Poliisi on pidättänyt yhden ihmisen ja käynnistänyt tapauksesta rikostutkinnan. Pidätetty mies heitti toistuvasti kiviä kohti Koraanin polttajaisia, Expressen-lehti kertoo. Miestä epäillään pahoinpitelyn yrityksestä.

Rikostutkinta on käynnistetty kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sillä perusteella, että Koraani poltettiin moskeijan edustalla. Lisäksi miestä syytetään laittoman avotulen tekemisestä.

Helmikuussa poliisi oli kieltänyt kaksi vastaavaa mielenosoitusta terroristisen uhan vuoksi. Ruotsin tuomioistuimet linjasivat kuitenkin hiljattain, että perustelu ei riitä kokoontumisvapauden rajoittamiseksi.

Tapahtuman irakilaistaustainen järjestäjä oli Expressenin mukaan kirjoittanut lupahakemuksessa haluavansa ilmaista mielipiteensä Koraanista sekä repiä ja polttaa kirjan.

Poliisi oli vastauksessaan todennut, että avotulen tekeminen Tukholmassa on kielletty.

– On totta, että avotulen tekeminen on kielletty. Mutta perustuslaillinen oikeus sananvapauteen menee kiellon yläpuolelle. Jos vaaratilanteita aiheutuu, poliisi puuttuu tilanteeseen. Muussa tapauksessa kyse on sakkorikkomuksesta, poliisin tiedottaja Helena Boström Thomas selvensi Expressenille.

Este Nato-jäsenyydelle

Koraanin polttaminen osui erittäin herkkään ajankohtaan. Ruotsin Nato-jäsenyysneuvottelut ovat loppumetreillä, ja käynnissä on muslimien paaston päättävä id al-fitr -juhla.

Koraanin polttamiset esimerkiksi Turkin suurlähetystön ulkopuolella ovat aiemmin herättäneet kiivasta keskustelua ja vastustusta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on sanonut, ettei Ruotsin jäsenyyttä sotilasliitto Natossa voida edistää niin kauan, kun Koraanin polttaminen on maassa sallittua.

Ruotsin on määrä neuvotella Nato-jäsenyydestä Turkin kanssa ensi viikon torstaina Brysselissä.

Tänään Turkin ulkoministeri Hakam Fidan sanoi Turkin tuomitsevan Tukholmassa tapahtuneen Koraanin polton.

– On mahdotonta hyväksyä, että tällaiset teot sallitaan sananvapauden nimissä. Tällaisten hirveiden tekojen suvaitseminen tarkoittaa osasyyllisyyttä, Fidan kirjoitti Twitterissä.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ei halunnut lehdistötilaisuudessa spekuloida Koraanin polttamisen vaikutuksia Ruotsin Nato-jäsenyydelle.

– Se on laillista, muttei soveliasta, Kristersson kommentoi Koraanin polttoa.

Turkkia ja Unkaria lukuun ottamatta kaikki muut Nato-maat ovat hyväksyneet Ruotsin jäsenhakemuksen. Unkari kertoi tänään illalla, ettei se käsittele Ruotsin Nato-jäsenyyshakemusta kesän aikana.

Aiemmin Koraaneja Tukholmassa polttanut äärioikeistolainen poliitikko Rasmus Paludan ei liity tämänpäiväisen mielenosoitukseen.