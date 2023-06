Osa hoitoalan kesäsijaisista peruu tulonsa – ensihoidon opiskelija pitää yhtenä syynä huonoa perehdyttämistä

Terveydenhuollon kesäsijaisista on jälleen kova pula. Tilannetta vaikeuttaa osaltaan se, että esimerkiksi Pirkanmaalla osa kesäsijaisista onkin perunut tulonsa töihin.

Erityisesti sairaanhoitajien sijaisia tarvittaisiin lisää. Vaikeinta on työntekijöiden saaminen tietyille erikoisaloille, kuten psykiatriaan, raskaille vuodeosastoille ja kolmivuorotyöhön.

Tamperelainen Tamkin ensihoidon opiskelija Marianne Lehvilä on kesätöissä Valkeakosken Acutan päivystyksessä. Vuoden päästä hän on valmis ammattilainen.

Opiskelujen aikana Lehvilä on huomannut, että opiskelijan perehdyttäminen vaihtelee paljon työharjoittelujen aikana.

Ensihoidon opiskelija Marianne Lehvilä pitää tärkeänä, että koulutus antaa monenlaisia mahdollisuuksia eri työtehtäviin.

– Perehdyttämisasiat vaihtelevat ihan superlaajasti, vaikea sanoa yhtä linjaa. Siihen toivoisin isoa muutosta varsinkin opiskelijan näkökulmasta, sanoo Marianne Lehvilä.

Hän kertoo opiskelukavereidensa kanssa huomanneensa, että raskaammilla vuodeosastoilla harvemmin huomioidaan opiskelijan olevan vasta opiskelija, joka ei pysy niin hyvin työtahdissa mukana.

Opiskelijoiden keskuudessa osaston huono maine leviää nopeasti, eikä sinne enää hakeuduta niin herkästi edes harjoitteluun.

Kesätöihin perumisia on joka vuosi

Tehyn Pirkanmaan hyvinvointialueen pääluottamushenkilö Kimmo Mäkelä kertoo, että joka vuosi yksittäiset kesäsijaiset peruvat tulonsa eri yksikköihin.

– Tulija saattaa saada toisen houkuttelevamman työpisteen kesän ajaksi ja peruu tulonsa, kertoo Kimmo Mäkelä.

Kimmo Mäkelä pitää kolmivuorotyötä haasteena työntekijän kannalta. Arkistokuva.

Hän arvelee, että palkka on yksi houkuttavuustekijä, sillä myös Pirhan sisällä on palkkaeroja eri yksiköiden välillä.

– Jotenkin nyt on korostunut se, että nyt katsotaan semmoinen itseä miellyttävämpi paikka jos sellainen tulee vastaan, sanoo Mäkelä.

Samoilla linjoilla on Superin pääluottamushenkilö Anu Valkama. Hän toteaa, että tällä hetkellä on hoitajien markkinat.

Anu Valkama pitää ennakointia rekrytoinneissa tärkeänä. Pirhassa suunnitellaan jo nyt ensi kesän sijaistuksia.

– Erityisesti rekryfirmat vetävät tällä hetkellä kesätyöntekijöitä. Siellä kuitenkin maksetaan reilustikin enemmän, sanoo Valkama.

Valkama on luottavainen, että Pirhan resurssitilanne tasaantuu, kun hyvinvointialueen palkkaukset saadaan tarkistettua työehtosopimusten mukaisiksi.

Raskaammille osastoille vaikea saada työntekijöitä

Tällä hetkellä niin sanottuihin raskaampiin yksiköihin on ollut vaikea saada kesäsijaisten lisäksi myös vakituisia työntekijöitä.

Tehyn Kimmo Mäkelä sanoo olevansa huolissaan joidenkin yksiköiden kesän tilanteesta.

– Kaikkiin yksiköihin ei ole saatu sijaisia tarvittavaa määrää.

Perusvuodeosastot eivät houkuttele alan opiskelijoita välttämättä edes harjoitteluihin raskaan työkuorman vuoksi. Kuvituskuva.

Superin Anu Valkama korostaa, että työnantajan olisi hyvä huomata myös tukea ohjaajia hyvillä palkkioilla, jotta hyviä ammattilaisia riittäisi jatkossakin.

– Kyllä tämä tulevaisuuden näkökulmasta äärimmäisen merkittävää. Jos se viesti on sellainen, että täällä saa hyvää ohjausta ja perehdytystä ja on hyviä ja mielenkiintoisia työpaikkoja ja semmoiset yhteisötaidot on kunnossa, niin totta kai se vaikuttaa siihen tulevaan rekrytointiin, sanoo Valkama.

Pirhassa tilanne vaihtelee yksiköstä riippuen

Pirhan sairaalapalvelulinjan johtajaylilääkäri Eija Tomás kertoo, että TAYSin, Hatanpään, Valkeakosken, Sastamalan ja terveyskeskusten vuodeosastoille on saatu tarpeeksi sijaisia kesäksi, eikä mitään aivan erityistä pulaa kesäsijaista ole.

– Toki enemmänkin voitaisiin kesäksi palkata, mutta tilanne ei ole erityisen huono. Me pärjäämme kesän tällä määrällä, sanoo Tomás.

Tomás kertoo, että yksittäisiä kesäsijaisten perumisia voi aina tulla, mutta mitään isompaa ilmiöitä hän ei tunnista.

Hän pitää kaiken kaikkiaan Pirkanmaan hyvinvointialuetta ja TAYSia edelleen vetovoimaisena myös sijaisten suhteen.

