Mika Aaltola on kallistumassa presidenttiehdokkuuden suuntaan: ”H-hetki voisi koittaa”

Parhaillaan Suomi Areenassa vieraileva Aaltola on ollut yksi kärkisuosikeista presidenttiehdokkuutta koskevissa gallupeissa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on kallistumassa siihen suuntaan, että asettuu presidenttiehdokkaaksi.

– Siihen suuntaan olen kallistumassa, että h-hetki voisi koittaa, hän sanoo STT:lle.

Aaltola sanoo, että lopullinen päätös pitää tehdä elo-syyskuussa.

– Henkilökohtainen elämäkin menisi mullin mallin. Joutuisi jäämään pois töistä kampanjan ajaksi, joten se vaatii siis varoja. Täytyy löytää se päättäväisyys, ja kyllä se on nyt löytymässä.

Aaltola lomailee vaimonsa Kirsi Aaltolan ja pienen Geo-poikansa kanssa Suomi Areena -tapahtumassa Porissa. Hän on tullut kaupungintalolle seuraamaan keskustelua, johon hänen vaimonsa osallistuu. Pienin perheenjäsen istuu rattaissa, kun Aaltola antaa STT:lle lyhyen haastattelun.

– Lomalla ollaan täälläkin, vaikkei se siltä näytä.

Myös Aaltola itse on keskustelijana useassa tilaisuudessa tällä viikolla.

Altavastaajan asemasta liikkeelle

Aaltolan mukaan kyseessä olisi uuden tyylinen presidentinvaalikampanja. Hän asettuisi ehdokkaaksi kansanliikkeen kautta.

– Sillä mennään, mitä on. Se ei ole paljon, ja altavastaajahan sitä olisi, jos siihen päättää lopullisesti ryhtyä, hän sanoo.

Aaltola sanoo, että vielä ei ole ehdokkaaksi ilmoittautunut sellaisia ihmisiä, joita hän itse äänestäisi. Hänestä olisi hyvä, että vaaleissa olisi uuden aikakauden ehdokkaita.

– Se vanha kokemus ei välttämättä toimi tässä ajassa.

Aaltolan mukaan kannatusta näyttää löytyvän hänen ajatuksilleen uudenlaisesta Venäjä-suhteesta, joka on pelotteeseen perustuva.

– Suomen kaikki ulottuvuudet on ymmärrettävä eikä puhuttava pelkästään Turun ja Helsingin välisen rautatien 20 minuutin lyhentämisestä. Jos meidän strateginen ajattelu on siinä, ymmärrän, että ihmiset kaipaavat näkemystä, joka on laajempi.

Mika Aaltolan nimi on pyörinyt kärkisijoilla presidenttiehdokkuutta koskevissa mielipidemittauksissa. Hän on spekuloinut mahdollisella ehdokkuudellaan ja harkinnallaan jo jonkin aikaa.

MTV:n haastattelussa aiemmin keskiviikkona Aaltola sanoi niin ikään olevansa kallistumassa ehdokkuuden suuntaan.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros käydään tammikuussa 2024.

