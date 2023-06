Hylätyn teollisuuskiinteistön katto palaa Espoon Karakalliossa, terveydelle vaarallista savua ilmassa

Pelastuslaitos on antanut alueelle vaaratiedotteen savun vuoksi. Sammutustyö jatkuu koko aamun.

Espoon Karakalliossa palaa hylätyn teollisuuskiinteistön katto kaasuntuotantoyhtiö Agan entisellä teollisuusalueella.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta hieman ennen kello yhtä yöllä.

– Paikalle saavuttaessa katto paloi sekä myös rakennuksen vieressä paloi hiukan, päivystävä palomestari Jukka Ekholm kertoo Ylelle.

Palomestari Ekholmin mukaan kiinteistön kattorakenne on hankala sammutettava.

Katon bitumipäällysteestä muodostuu paljon terveydelle vaarallista savua, joten pelastuslaitos on antanut alueelle vaaratiedotteen.

Kerasta etelä-kaakkoon ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto.

Pelastuslaitos on tehnyt rakennuksen keskiosaan katkaisulinjan palon etenemisen pysäyttämiseksi.

Hieman ennen aamuviittä palomestari Ekholm kuitenkin arvioi sammutustöiden jatkuvan vielä useiden tuntien ajan.

Palomestarin mukaan palon syttymissyy on todennäköisesti tuhotyö.

– Täällä on nuoriso käynyt aiemminkin tulia sytyttelemässä. Tämä on kohde, jossa pelastuslaitos on käynyt useita kertoja, Ekholm toteaa.