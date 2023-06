Kasitiellä testataan uutta hirvivaaramerkkiä – tutka tunnistaa lähestyvän eläimen ja valo alkaa vilkkua

Liikennemerkeissä olevat valot alkavat vilkkua, kun hirviä tai kauriita on ajoradan lähellä. Järjestelmä tunnistaa eläimet infrapunavalon ja tutkan avulla.

Kasitiellä Nousiaisissa kokeillaan uudenlaisia hirvivaara-liikennemerkkejä, kertoo Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Tavallisten hirvivaarasta kertovien liikennemerkkien yhteyteen on asennettu keltaiset vilkkuvat huomiovalot. Valot alkavat vilkkua, kun hirviä tai kauriita on ajoradan lähellä. Järjestelmä tunnistaa eläimet infrapunavalon ja tutkan avulla.

ELY-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klangin mukaan tunnistusmenetelmässä on kuitenkin mahdollisuus myös vääriin hälytyksiin ja kokeilulla halutaan ennen kaikkea minimoida niiden määrä.

– Vuoden ajan tätä testaamme ja säädämme laitteita, jotta ne toimisivat mahdollisimman virheettömästi. Tästä tulee mahdollisesti yleisesti käytettävä tuote näihin kohtiin, joissa ei ole rahaa rakentaa hirvieläimille alikulkua tai ylikulkua useilla miljoonilla, Klang sanoo.

Uusien merkkien asennuspaikka on juuri tällainen. Valot asennetaan liikennemerkkien yhteyteen Repokylän kohdalle kahden liittymän välille. Alue on hirvieläinten suosima tienylityspaikka, jossa ei ole riista-aitoja. Paikka on hirvi- ja peurakolarien keskittymä. Kolareita sattui viime vuonna 12 kertaa.

Kokeilun ajaksi tieosuudelle on asennettu videovalvonta- ja seurantajärjestelmä, jolla voidaan seurata varoitusjärjestelmän vaikutusta ajonopeuksiin ja onnettomuuksiin.