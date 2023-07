Häirikkövarikset piinaavat talonrakentajaa Kuopiossa – aiheuttaneet jo 10 000 euron vahingon, poliisi ja tuholaistorjunta voimattomia

Varikset ovat usean kuukauden ajan nokkineet rakenteilla olevan talon ikkunoita Kuopion Saaristokaupungissa. Lintuja on yritetty loukuttaa ja ampua, mutta toistaiseksi varikset ovat olleet ovelampia.

Kaikki alkoi maaliskuussa, kun Jukka Pekkarisen talonrakennustyömaalle Kuopion Saaristokaupungissa ilmaantui varis.

Myöhemmin ympäristössä lenteli jo useampikin lintu, mutta lentäminen ei ollut se ongelma.

Ongelmaksi tuli se, mitä varikset alkoivat tehdä talon ikkunoille.

– Ne nokkivat ikkunoiden puitteista silikonit ja uretaanin ja hakkaavat nokallaan ikkunoita, Pekkarinen valittaa.

Nokkimisen aiheuttamia naarmuja löytyy kolmesta ovi-ikkunasta ja yhtä monesta isommasta ikkunasta. Vain yhdessä ikkunassa on peililasi, joten heijastus ei Pekkarisen mukaan selitä kaikkea.

– Vahinkoa on tullut jo yli 10 000 euroa, Pekkarinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Varikset ovat naarmuttaneet talon ikkunoita ja tuhonneet tiivisteitä. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Työmaalla on rakennusajan vakuutus. Pekkarisen mukaan vakuutusyhtiö on luvannut korvata tapahtuneet vahingot, mutta ei enää uusia vahinkoja.

Haulikko ei tule kyseeseen

Talonrakennustyömaalla on kevään ja alkukesän aikana käynyt niin poliisi, riistanhoitoyhdistys kuin tuholaistorjuntaa tekevä yrityskin.

Pekkarisen mukaan niistä ei ole ollut toistaiseksi apua, sillä kukaan ei ole onnistunut löytämään keinoa, jolla varisten häiriökäyttäytyminen olisi saatu loppumaan.

Rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan ruutiaseella ampuminen ei tule tontilla kyseeseen, sillä talon ympärillä on asutusta.

Avaa kuvien katselu Varisten piinaama talo sijaitsee Keilankannan kanavan varrella. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Samaa mieltä on paikan päällä käynyt Kuopion riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jarmo Mononen.

– Haulit voisivat ropista naapuritalojen katoilla.

Varis ei tartu verkkoon eikä mene loukkuun

Talo on tullut tutuksi myös Ari-Pekka Turuselle, joka on tuholaistorjuntaa tekevän Kuopion Desinfektiopalvelun toimitusjohtaja.

Turunen on asentanut talon terassille varislinnuille suunnitellun loukun, johon varista on houkuteltu ruoan avulla. Ideana on se, että kun lintu istahtaa häkissä olevan puisen puolan päälle, se katkeaa, ja häkin luukku sulkeutuu.

Yksikään varis ei ole kuitenkaan mennyt ansaan.

Turunen on kokeillut myös kalaverkkoa, jonka hän on poliisin luvalla levittänyt talon terassille.

– Siihen verkkoon se ei mene ollenkaan, Turunen hymähtää.

Avaa kuvien katselu Ari-Pekka Turunen on saanut turhaan viritellä verkkojaan varikselle. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Desinfektiopalvelu on saanut poliisilta luvan myös ampua variksia tehokkaalla ilmakiväärillä. Sekään ei ole kuitenkaan toistaiseksi onnistunut.

– Varis on niin pirun viisas, Turunen tunnustaa.

”Rupeaa käymään kunnian päälle”

Jukka Pekkarisen mukaan variksista on tehty nyttemmin havaintoja myös naapuritalojen liepeillä.

Ari-Pekka Turunen myöntää, että tilanne on ammattilaisen kannalta todella haastava.

– Tuntuu, että silloin kun me olemme täällä, sitä ei ole ollenkaan näkyvillä. Mikään ei ole ollut näin vaikea hoitaa kuin tämä, hän puuskahtaa.

Avaa kuvien katselu Varikselle tarkoitettu ansa laukeaa toistaiseksi vain testattaessa. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Turusella itsellään on variksista vain pari näköhavaintoa, viiden linnun parvi vastarannalla ja kaksi varista talon lähellä olevassa puussa.

– Tämä rupeaa käymään luonnon päälle ja kovasti.

