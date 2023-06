Kilpailu- ja kuluttajavirasto näpäytti Turun, Tampereen ja Lappeenrannan joukkoliikennettä bussilakosta – kausilipulle on annettava alennus

Kilpailu- ja kuluttajavirasto muistuttaa joukkoliikennetoimijoita, että lakko antaa aihetta lippualennuksille.

KKV joutui puuttumaan Turun seudun joukkoliikenne Fölin, Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssen ja Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen tapaan tulkita sopimusehtoja palvelun virheen hyvittämisestä lakon aikana. Kiista lippujen hyvityksestä alkoi jo lakon aikana tämän vuoden maaliskuussa.

Viraston mukaan joukkoliikennetoimijat eivät julkisuudessa olleiden tietojen mukaan aikoneet maksaa kolme päivää kestäneen linja-autoliikenteen lakon ajalta kausilipun ostaneille kuluttajille lainkaan hyvitystä vedoten ylivoimaiseen esteeseen.

Tampereen ja Turun kanssa neuvoteltiin erikseen

KKV muistuttaa, että lakon aikana joukkoliikennetoimijat eivät voi kieltäytyä hyvittämästä kausilipun ostaneille lakon aiheuttamia hankaluuksia vetoamalla ylivoimaiseen esteeseen.

– Joukkoliikenteessäkin pätee sääntö, että palvelun tulee vastata sitä, mitä on sovittu tai mitä kuluttaja voi perustellusti olettaa. Kun ostettu palvelu on virheellinen, kuluttajalla on oikeus saada virhettä vastaavaa hinnanalennusta, toteaa tiedotteessa ryhmäpäällikkö Annina Huolman.

KKV:n tiedotteen mukaan virasto joutui neuvottelemaan niin Tampereen kuin Turun kanssa asiasta kahden kesken. Neuvottelujen tuloksena joukkoliikenteen edustajat sitoutuvat jatkossa maksamaan hyvityksiä kuluttajansuojan hyvitysperiaatteiden mukaisesti. Lappeenranta aloitti hyvitysten maksaminen jo ennen neuvotteluita ja kertoi noudattavansa jatkossa periaatteita.