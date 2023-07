Saamelaiskirjailija Niillas Holmbergille Eino Leinon palkinto: ”Olen halunnut kaventaa kuilua kulttuuriemme välillä”

32-vuotias Niillas Holmberg on 13 vuodessa julkaissut kuusi runokokoelmaa. Vuonna 2021 julkaistu suomenkielinen Halla Helle on kirjailijan esikoisromaani.

Utsjokilaaksossa on lempeä kesäpäivä. Rantatörmän koivikon kätkössä kirjailija Niillas Holmberg nauttii aamukahviaan. Holmbergin viimeisimmästä kirjajulkaisusta on kulunut jo pari vuotta. Siitä huolimatta Holmbergille myönnetään tämän vuoden Eino Leinon palkinto.

Juuri tämän palkinnon hän ottaa vastaan nöyränä.

– Sehän on mukavaa. Tämä on sellainen palkinto, josta olen kuullut jo ennenkin. Ja lista niistä ihmisistä, jotka palkinnon ovat voittaneet, on kyllä aika melkoinen. Siihen joukkoon on kunnia päästä, hymyilee Holmberg.

Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto jaetaan Eino Leinon päivänä 6. heinäkuuta jo 67. kerran.

Kirjailija soutaa kahden kulttuurin välillä

Eino Leinon seura perustelee Holmbergia palkinnonsaajaksi hänen taidollaan toimia monikielisenä kirjailijana, mutta myös poliittisena taiteilijana, joka osaa tuoda esiin niin mielen, kielen kuin myös luonnon välisen yhteyden. Omissa teksteissään Niillas Holmberg on avannut lukijoilleen Saamenmaan ja kielivähemmistön identiteetin.

Niillas Holmbergin viimeisin romaani Halla Helle ilmestyi vuonna 2021. Tarina avaa suomen kielellä saamelaisten elämää ja asemaa nykypäivän Suomessa. Esikoisromaani nousi yhdeksi eniten luetuimmaksi kirjaksi Suomessa ja avasi myös keskustelua saamelaisasioista valtaväestön sisällä. Myös kirjailija itse on tyytyväinen siihen, millaisen vastaanoton kirja sai.

– Ihmiset ottivat paljon yhteyttä ja pohdiskelivat kirjan tekstiä. Totta se on jonkin verran nostanut tietoisuutta saamelaisten asioista. Olin hyvin iloinen myös siitä, että päätökseni kirjoittaa syrjäseudulla asuvan näkökulmasta on saanut paljon kiitosta, sanoo Holmberg.

Avaa kuvien katselu Halla Helle julkaistiin vuonna 2021. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Niillas Holmberg julkaisi ensimmäisen runokirjansa jo 19-vuotiaana. 13 vuodessa hän on ehtinut julkaisemaan viisi muuta runokokoelmaa ja tullut tunnetuksi niin Saamenmaan kuin myös Suomen kirjallisuus- ja kulttuurialalla.

Suomessa Holmbergin teokset ovat avanneet saamelaiselämää ja nostaneet sitä suuren valtaväestön tietoisuuteen. Kirjailija on nähnyt myös itse, kuinka yhä enemmissä määrin valtaväestön keskuudessa riittää kiinnostusta saamelaisten kulttuurin ja se on vaikuttanut paljon myös taidetuotantoon niin kirjallisuuden, elokuvan ja musiikin saralla.

Esimerkiksi Ruotsissa saamelaiskirjailijat ovat voittaneet viimeaikoina August-kirjallisuuspalkinnon. Myös naapurimaassa saamelaiskirjallisuus on myynyt hyvin.

– Nyt on hyvin mielenkiintoiset ajat olla saamelainen kirjailija. Koskaan ei ole ollut näin paljon kiinnostusta saamelaiskulttuuriin yhteisön ulkopuolella. Suomessa minulla on paljon lukijoita ja erityisesti tämä esikoisromaanini on herättänyt reaktioita, sanoo Holmberg.

Kun Holmberg pohtii omaa rooliaan kahden kulttuurin välillä, on hänelle ollut tärkeää avata lukijoiden silmät sille, miten Suomessa saamelaisten asiat ovat.

– Tietenkin olen halunnut jopa kaventaa kuilua kulttuuriemme välillä. Yksi pääongelmistamme on ollut, että puhumme erilaista kieltä, nimenomaan kulttuurillista kieltä valtaväestön ja saamelaisyhteisön välillä. Sitä minä olen halunnut yrittää Halla Hellen tarinassa, pohtii Holmberg.

Lukutaidon nykytilanne herättää huolta

Vaikka saamelainen kirjallisuus on ollut voimakas äänitorvi saamelaiskeskustelulle Suomessa, on kirjallisuuskeskustelut jääneet vähemmälle itse Saamenmaalla. Holmberg on kokenut, ettei omat tekstit ole herättäneet julkaisun jälkeen yhtä suuria tunteita ja reaktioita Saamenmaalla.

– En ole valinnut kirjoitustyylissäni suorinta tietä. Epäsuorat kerrontatavat ovat minulle hyvin tärkeitä, ja siksi olenkin aikoinaan kiinnostunut runojen kirjoittamisesta. Runot ja runonlausunnan tavat tukevat juuri meille saamelaisille ominaista epäsuoraa kerrontatapaa, jotka tulevat esille joiuissamme ja tarinnankerronnan perinteissämme, kertoo Holmberg.

Kun kirjan julkaisun jälkeen reaktiot jäävät hiljaisiksi, harmittaa se kirjoittajaa.

– Jokainen kirjailijahan toivoisi, että kirjan teksti keskustelee lukijansa kanssa, pohtii Holmberg.

Avaa kuvien katselu Kirjailija ja taiteilija Niillas Holmberg kotonaan Utsjoella. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Nykyteknologia ja sosiaalinen media ovat vallanneet kirjallisuuden kenttää. Samalla ihmisten lukutaito on huonontunut, ja teknologian kehitys vaikuttaa myös kirjailijoiden tapaan luoda tekstiä. Kirjailijalle on nykyisin ominaista sovittaa kirjoitettua tekstiä äänikirjaa varten luettuun muotoon.

Holmberg on huolissaan, ettei ihmisillä ole nykyisin aikaa tarttua kirjaan ja lukea sitä rauhassa loppuun saakka.

– Siitä voi olla huolissaan, miten vähän ihmiset lukevat tänä päivänä ja miten heikko lukutaito nuorilla on, erityisesti nuorilla miehillä. Ihmisillä ei ole enää kykyä syventyä tektin lukemiseen. Siihen pitäisi yhteiskunnassa jotenkin puuttua, sanoo Holmberg.

Vaikka teknologian vaikutus näkyy, ei Holmberg kuitenkaan poissulje juuri äänikirjojen mahdollisuuksia saamelaiskirjallisuudessa. Niillas Holmbergin mielestä on hienoa, että äänikirjalla voi tavoittaa lukijoita paljon laajemmin. Tällä hetkellä Holmberg viimeistelee Halla Hellen saamenkielistä versiota, joka kertoo tarinan päähenkilö Ellen näkökulmasta.

– Äänikirjatuotanto voi hieman laimentaa kirjailijan kirjallista esiintuloa. Vaikka olenkin tätä mieltä, tulen mahdollisesti lukemaan myös seuraavan kirjani äänikirjan muotoon, sanoo Holmberg.