Paavo Arhinmäen graffititempaus etenee lähiviikkoina poliisikuulusteluihin – VR tutkii, vaikuttiko teko pääradan liikenteeseen

Arhinmäki kertoi graffitin tekstin ”world domination and great career moves” olleen viittaus siihen, ettei hänen pitäisi tehdä asemassaan tällaisia hölmöyksiä. Vitsi osui lopulta omaan nilkkaan.

Jos pääradan junaliikenteelle on aiheutunut haittaa, on kyseessä tutkinnanjohtaja Markku Lylykankaan mukaan vahingonkorvausasia.

VR tutkii parhaillaan, haittasiko Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäen juhannusaattoinen graffitinmaalaus pääradan liikennettä. Asiasta kertoo tutkinnanjohtaja Markku Lylykangas.

Poliisin ensitiedotteessa mainittiin aluksi, että apulaispormestarin graffitinmaalaus olisi pysäyttänyt hetkeksi pääradan junaliikenteen. Poliisi korjasi sittemmin, että tiedotteessa oli virhe, ja graffitinteko pysäyttikin Vuosaaren satamaradan liikenteen. Se tosin linkittyy Helsinki-Tampere -väliseen päärataan.

Jos pääradan junaliikenne on häiriytynyt, on kyseessä vahingonkorvausasia, kertoo Lylykangas.

Hänen mukaansa esitutkinnassa siirrytään lähiviikkoina kuulusteluvaiheeseen.

Tapausta tutkitaan rikosnimikkeillä vahingonteko ja raideliikenteen häirintä. Tällä hetkellä rikostutkinta keskittyy epäiltyjen oleskeluun rata-alueella. Lylykangas ei pysty kertomaan tarkempaa aikataulua tutkinnan etenemiselle.

– Sakkorangaistuksella luultavasti mennään kyseisen rikosnimikkeen tapauksessa.

Osallisena epäiltyyn rikokseen on Lylykankaan mukaan ollut kaksi henkilöä, jotka ovat maalanneet graffiteja Vuosaaren satamatunnelin sillan rakenteeseen. Tekijöiden henkilöllisyys on Lylykankaan mukaan selvillä, mutta nimien esiintuominen ei ole hänen mukaansa olennaista poliisitutkinnan näkökulmasta. Teon toiseksi osapuoleksi on kuitenkin tunnustautunut Paavo Arhinmäki.

Liikenneväyläviraston arvion mukaan graffitin poistaminen maksaa 3 500 euroa.

Avaa kuvien katselu Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäen graffiti ei kauaa ehtinyt koristaa Vuosaaren satamaan vievän junaradan maisemaa. Graffiti maalattiin juhannusaaton iltana, mutta jo maanantaina 26. kesäkuuta 2023 se maalattiin pois näkyviltä. Kuva: Matti Myller / Yle

Arhinmäen graffititaiteilu nousi uutiseksi eri puolilla maailmaa, muun muassa Saksassa, Tšekissä, Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa, Lähi-idässä, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Muun muassa saksalaislehti Bild arvioi, ettei graffiti voinut olla aloittelijan tekemä.

Juhannusaattona maalattu graffiti sijaitsi Länsisalmentien alla Vantaan puolella. Arhinmäki kertoi halunneensa ikuistaa lapsuuden maisemansa Pasilasta graffitiin.

Arhinmäki pahoitteli syvästi tapahtunutta sen tultua julki, mutta ei nähnyt tarvetta luopua tehtävästään. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajan Mia Haglundin mukaan hänellä on edelleen oman puolueensa tuki.