Useat Hollywoodin huippunäyttelijät uhkaavat mennä lakkoon – joukossa Meryl Streep, Jennifer Lawrence ja Rami Malek

Näyttelijät uhkaavat mennä lakkoon, jos he eivät perjantaihin mennessä saa neuvoteltua uutta sopimusta suurten Hollywood-studioiden, suoratoistopalveluiden ja tuotantoyhtiöiden kanssa.

Monet suuret Hollywood-näyttelijät uhkaavat liittyä käsikirjoittajien joukkoon ja mennä lakkoon.

Elokuva- ja televisioalan käsikirjoittajien liittoja edustava Writers Guild of America (WGA) on lakkoillut jo toukokuusta alkaen. Käsikirjoittajien lakon tavoitteena ovat muun muassa käsikirjoittajien palkankorotukset ja suurempi osuus suoratoistopalvelujen voitoista.

Näyttelijöiden lakkouhasta on kirjoittanut muiden muassa yhdysvaltalainen Rolling Stone -lehti. Lehden mukaan yli 300 The Screen Actors Guild (SAG) ja Radio Artists (AFTRA) -ammattiliiton jäsentä on allekirjoittanut vetoomuksen.

Näyttelijät uhkaavat mennä lakkoon, jos uutta sopimusta Hollywood-studioiden, suoratoistopalveluiden ja tuotantoyhtiöiden kanssa ei synny perjantaihin 30. kesäkuuta mennessä.

Vetoomus on osoitettu SAG-AFTRA -ammattiliiton johdolle ja neuvottelukomitealle. Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet sellaiset tähtinäyttelijät kuin Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rami Malek ja Ben Stiller.

Neuvotteluja käydään suurten Hollywood-studioiden kanssa, joita edustaa Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Entiset sopimusehdot eivät enää riitä

Näyttelijöiden ammattiliiton puheenjohtaja Fran Drescher vakuutti ennen vetoomusta, että neuvottelut ovat edenneet hyvin, mikä on täysin ristiriidassa näyttelijöiden vetoomuksessaan esittämän viestin kanssa.

Kaikki vetoomuksen allekirjoittaneet näyttelijät sanovat, että he ovat varautuneet menemään lakkoon, mikäli tilanne sitä vaatii.

– Toivomme, että kuulette viestimme: alamme on käännekohdassa. Se, mitä olisi ehkä voinut pitää hyvänä sopimuksena aikaisempina vuosina, ei yksikertaisesti enää riitä, näyttelijät kirjoittavat vetoomuksessa yhdysvaltalaismedia Rolling Stonen mukaan.

– Meistä tuntuu siltä, että palkkamme, ammattitaitomme, taiteellinen vapautemme sekä ammattiliittomme vaikutusvalta ovat kaikki heikentyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Meidän on käännettävä se suunta, mihin asiat ovat menossa, vetoomuksessa täsmennetään.

Suurempi osuus suoratoistopalvelujen voitoista, uhkana tekoäly

Näyttelijät haluavat uuteen sopimukseen muun muassa suurempia osuuksia suoratoistopalvelujen voitoista sekä palkkarakenteen, joka paremmin heijastaa heidän osuuttaan lisääntyneiden suoratoistopalvelujen määrässä.

Näyttelijät vaativat myös selkeämpää sääntelyä tekoälyn mahdolliseen väärinkäyttöön tuotannoissa sekä korvauksia itse tehdyistä koe-esiintymisnauhoista.

Erityisen suurena ongelmana näyttelijät näkevät sen, että he eivät saa suurempaa osuutta menestyneiden suoratoistopalvelusisältöjen voitoista.

Käsikirjoittajien lakko on jo vaikuttanut palkintogaaloihin ja viivästyttänyt useita elokuva- ja tv-tuotantoja merkittävästi.

Jos näyttelijätkin menevät lakkoon, vaikuttaa se elokuva- ja tv-tuotantoihin katastrofaalisesti. Jos uuteen sopimukseen ei päästä määräaikaan mennessä, saattaa näyttelijöiden lakkouhka toteutua.

Entertainment Tonightin jutussa Varietyn kulttuuritoimittaja Marc Malkin sanoo, että vaikka ammattiliiton johdon mukaan neuvottelut ovat edenneet hyvin, arvelivat toiset hänen haastattelemansa lähteet, että lakko tulee toteutumaan.

– Kukaan ei tällä hetkellä tiedä toteutuuko lakko, ja kuinka kauan se toteutuessaan kestäisi, Malkin sanoo haastattelussa.