Kari Enqvistin kolumni: Opiskelu ei ole vain työelämän palvelija ja se olisi hallituksenkin syytä tajuta

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Kuuntele kolumneja Yle Areenassa

On olemassa sivistystä, joka harvoin mainitaan silloin kun sivistyksestä puhutaan. Se on kulttuuria vaikkei sitä sellaiseksi lasketa. Se ei pidä itsestään meteliä. Sitä ei hehkuta kokeilevasta teatterista haltioituva kulttuuriväki.

Oopperaan verrattuna se on vaatimatonta. Se ei koreile vaatteilla eikä esitä aarioita. Se ei hätkähdytä eikä ravistele.

Se on sivistystä, jota ylenkatsoo se sivistyneistö, joka osoittaa oppineisuutta siteeraamalla Nietzscheä. Se on sivistystä, joka omalla tavallaan kuuluu kansalle. Siksi sivistyseliitti ei mielellään tunnusta olevansa missään tekemisissä sen kanssa.

Opiskellessa, aivoja käyttäessämme, toteutamme ihmisyyttä.

Puhun vapaasta sivistystyöstä. Se tarkoittaa kansanopistoja ja kansalaisopistoja eli työväenopistoja. Niissä kiteytyy pohjoisen kansan itsensä parantamiseen pyrkivä ahkera, protestanttinen eetos.

Se on kulttuuria sanan alkuperäisessä merkityksessä. Se on hengen viljelyä. Ja jos se Riikka Purran sanoin on luksusta, sitten elämä on luksusta.

Kansansivistyksen juuret ulottuvat 1800-luvun Tanskaan. Siellä paikallinen pappi Nikolai Grundtvik oivalsi, että pelkkä Raamatun tankkaaminen ei tee jyllantilaisten maajussien pojista hyviä ihmisiä. Pitää opiskella muutakin. Tämä kansanopiston idea levisi nopeasti kaikkialle Pohjoismaihin.

Lisäksi 1800-luvun lopulla Suomessa järjestäytymässä oleva työväestö havahtui siihen, että valveutuneen työläisen täytyy oppia perusasiat. Näin syntyi työväenopistoja.

Nyt nostan hattua kaikille, jotka ovat opiskelleet portugalin alkeita tai loukuttaneet kangaspuita, tarttuneet johonkin erilaisten opistojen valtavan kurssitarjonnan antimista. He ovat uhranneet iltansa huonosti tuuletetuille luokkahuoneille siksi, että heissä palaa ihmismielen ydintä valaiseva liekki.

He ovat olleet uteliaita. He ovat halunneet oppia uutta. He ovat toteuttaneet ihmisyyttään.

Sillä vaikka hallitus nyt koko ajan hokee mantraa ”työ”, ihmisenä oleminen ei ole vain toimeentuloa. Poliitikot, jotka sitä eivät ymmärrä, ovat sokeita. Jos he näkevät opiskelun vain työelämän palvelijana, heidän arvomaailmansa on harmaa kuin Danten inferno.

Työväenopistoja kansoittavat myös eläkeläiset. Aivojaan käyttämällä he vahvistavat sekä muille että itselleen kuuluvansa edelleen aktiivi-ihmisten enemmistöön.

Tällaisesta opiskelusta puhutaan harrastamisena ikään kuin vastakohtana oikealle tekemiselle. Sellainen on halventavaa.

Opiskellessa, aivoja käyttäessämme, toteutamme ihmisyyttä. Kaikista eläimistä vain ihminen opiskelee omaksi ilokseen.

Itse osallistuin ensimmäistä kertaa työnväenopiston kurssille täsmälleen viisikymmentä vuotta sitten. Olin lähdössä interrailille Unkariin, ja sitä silmällä pitäen opettelin kysymään unkariksi: ”Miltä laiturilta lähtee pikajuna Szegediin?”

Puolet kurssilaisista oli oikeasti sokeita. Unkarin kieli tuskin valmensi heitä työelämään. Minullekaan kurssilla ei urani kannalta ollut mitään merkitystä. Kamreerien katsannossa se olisi ollut täysin merkityksetön.

Mutta silti ajattelen unkarin kurssin muokanneen elämääni hitusen verran parempaan suuntaan. Jollakin oudolla tavalla se teki minusta paremman ihmisen siinä missä kaikki nuoruuteni aikana potkimani pallot tai pukkaamani kuulat eivät jättäneet mitään jälkeä.

Nopeasti töihin ja niiden loputtua tehokkaasti hautaan, kuin elämä olisi pelkkää suorittamista.

Tätä kaikkea muistelen tehokkuutta palvovassa ajassamme, joka ei jätä tilaa itsensä sivistämiselle. Nopeasti töihin ja niiden loputtua tehokkaasti hautaan, kuin elämä olisi pelkkää suorittamista.

Erityisen surumielisenä olen lukenut hallituksen suunnitelmista leikata vapaan sivistystyön rahoitusta. Kyse on arvoista ja poliittisesta laskelmoinnista. Samat rahat kun saisi moninkertaisina niistämällä suurituloisten lapsilisiä.

Leikkaukset osuvat myös urakehitystä tukevaan aikuiskoulutukseen enkä voi olla ajattelematta raamatullisesti: kaiken minkä te teette näille vähimmille veljistäni, teette myös minulle. Viittaan tässä Matteuksen evankeliumiin mutten tohdi muistuttaa, miten tekstikohta jatkuisi.

Totean ainoastaan, että on kuin hallitus olisi heittämässä valtaisan varjon ihmisenä olemisen ylle. Tuon varjon pituus ei kerro ministerien suuruudesta vaan siitä, että sivistyksen aurinko on laskemassa.

Kari Enqvist

Kirjoittaja on kosmologian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa ja kirjailija. Hän on kiinnostunut ihmisen paikasta maailmankaikkeudesta ja kaikesta siitä, mikä on liikuttavaa tai ihmeellistä.

Kolumnista voi keskustella 7.7. kello 23.00 saakka.