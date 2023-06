Susi tappaa poroja yhtä menoa Inarissa – paliskunnalla on lupa tappaa susi, mutta sulan maan aikaan se voi olla mahdotonta

Sallivaaran paliskunta sijaitsee Inarin kunnan länsipäässä. Suden tappamiseen myönnetty poikkeuslupa on voimassa erikseen rajatulla alueella.

Susi on jo aiheuttanut vahinkoja noin 100 000 euron edestä ja poronraatoja on löydetty tähän mennessä 50, kertoo Sallivaaran paliskunnan poroisäntä Iisko-Henrik Näkkäläjärvi.

– Tilanne on todella vaikea. Paljon poroja on tapettu ja suuria vahinkoja on tullut ja tulee yhä lisää, jos emme saa sutta pois poroelosta, kertoo Näkkäläjärvi.

Paliskunta haki ja sai poikkeusluvan suden tappamiseen kesäkuun 23. päivästä heinäkuun 13. päivään saakka. Paliskunnan alueesta rajattiin poikkeuslupa-alue, sen perusteella mihin vahingot olivat kohdistuneet, kertoo Eerojuhani Laine Riistakeskuksesta.

Näkkäläjärvi kertoo, että he ovat yrittäneet tappaa sutta, mutta sulan maan aikaan se on haasteellista.

– Eihän sutta näe lehtimetsässä. Siellä on niin tiheää ja susihan menee tiheikköön, kun kuulee ihmisiä, eikä tule näkyviin, hän kertoo.

Susikanta on kasvanut koko Suomessa, niin myös poronhoitoalueella, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta. Elokuun 2022 jälkeen poronhoitoalueella on tapettu yhteensä 48 sutta poikkeusluvalla.

Avaa kuvien katselu Sallivaaran paliskunnan poroisäntä Iisko-Henrik Näkkäläjärvi. Kuva ei liity tapaukseen. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Näkkäläjärvi: Susi raatelee ja tappaa, muttei syö poroa

Sallivaaran poroisäntä Iisko-Henrik Näkkäläjärvi kertoo, ettei susi syö poroja tappamisen jälkeen. Yle on nähnyt kuvia suden tappamista poron raadoista.

– Se on paha susi, joka vain raatelee ja tappaa. Monta raadeltua poroa on tullut poroaidalle ja metsästä on löydetty raadeltuja poroja, jotka ovat olleet elossa vielä, kuvailee Näkkäläjärvi.

Riistasuunnittelija Eerojuhani Laine ei ota kantaa Sallivaaran susitapaukseen. Hän kuitenkin kertoo esimerkeistä, että vasta reviiriään perustava susipari on saattanut toimia vastaavalla tavalla, jossa ravinnon käyttämisen näkökulmasta sudet ovat tappaneet yli tarpeen.

Mikäli sutta ei saada tapettua ennen lupa-ajan päättymistä, paliskunnan tulee hakea uusi lupa. Näkkäläjärvi uskoo, että paliskunta tulee hakemaan uutta lupaa, mikäli porovahinkoja yhä syntyy.