Yle kysyi Anna-Maja Henrikssonilta, uhkasiko Riikka Purra hallituksen kaatamisella

Hallituksen syntymisestä ehti kulua vain viikon verran, kun se kohtasi jo ensimmäisen kriisinsä.

Vihreät, vasemmistoliitto ja SDP vaativat epäluottamuslauseessaan perussuomalaisen elikeinoministerin Vilhelm Junnilan eroa. Junnila sai eduskunnan luottamuksen täpärästi keskiviikkoisessa äänestyksessä, mutta yksikään RKP:n kansanedustaja ei äänestänyt hänen luottamuksensa puolesta.

Julkisuudessa on liikkunut tietoja, että perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra olisi uhannut hallituksen kaatamisella, mikäli Junnila joutuu eroamaan.

Yle kysyi asiaa RKP:n puheenjohtajalta Anna-Maja Henrikssonilta Porin Suomi-areenassa.

– Ymmärsin niin, että se ei ollut poissuljettua. Mutta se oli asia, johon olisi pitänyt ottaa kantaa, jos tässä äänestyksessä olisi käynyt toisin, Henriksson sanoo.

Ehdotitteko te Purralle, että Junnila olisi pistetty sivuun ja vaihdettu toiseen ministeriin?

– Minä ehdotin, että yritettäisiin löytää ratkaisuja, ettei tarvitsisi mennä äänestykseen.

Epäluottamusäänestyksen syynä olivat Junnilan esille tulleet äärioikeistoon liittyvät puheet sekä osallistuminen tapahtumaan, jolla on kytkös äärioikeistoon.

Junnila on kiistänyt yhteydet äärijärjestöihin.

Henriksson: RKP:llä on luottamus hallitusohjelmaan

Perussuomalaiset ja RKP olivat tukkanuottasilla jo pitkin hallitusneuvotteluja, ennen kaikkea maahanmuutosta ja kehitysavusta.

Nyt RKP:n kansanedustajilla ei ole luottamusta Junnilaan ministerinä.

– Eduskunta antoi kuitenkin luottamuksensa. RKP hallituspuolueena noudattaa tietysti eduskunnan tahtoa. Tilanne on hyvin erikoinen, Suomen historiasta ei vastaavaa muistaakseni löydetä, Henriksson sanoo.

Henrikssonin mukaan RKP:llä on luottamus hallitusohjelmaan.

– Se perusfundamentti on, että samassa hallituksessa ollaan ja yhteistyössä viedään hallitusohjelmahankkeet eteenpäin.

Henriksson sanoo, että RKP ei ole hallituksessa ”huvin vuoksi”.

– Se on meistä kaikista kiinni, kuinka hyvin tämä lähtee nyt käyntiin. Meillä on tahto tehdä yhteistyötä. Jos vastuunkantoa löytyy kaikilta, meillä on myös mahdollisuuksia onnistua.

Henrikssonin mukaan vastuu on nyt myös Junnilalla.

– Hän joutuu ja saa nyt näyttää, että hän on jättänyt kaikki nämä taakseen.

