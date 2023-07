Harkitsetko asunnon ostoa? Testaa, oletko valmis asuntokaupoille

Asunto on monen ihmisen suurin hankinta. Asuntokaupan onnistumiseksi kannattaa selvittää asumiseen liittyvät kustannukset, kuten vastikkeiden suuruus ja tulevat remontit.

Runsas tarjonta ja rauhoittunut asuntokauppa antavat asunnon ostajalle enemmän aikaa perehtyä myyntikohteisiin. Se kannattaa tehdä, sillä asumiskustannuksissa on nyt suuria nousupaineita.

Ensiasunnon ostajalle on nyt erityisen hyvä tilanne toteuttaa ostoaikeensa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 7,4 prosenttia viime vuodesta ja 0,8 prosenttia edellisestä kuukaudesta toukokuussa 2023. Suurista kaupungeista hinnat laskivat eniten Helsingissä ja Vantaalla, jossa hinnat laskivat vuodentakaisesta melkein 10 prosenttia.

Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin toukokuussa 29 prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

Erityisesti uusia pieniä asuntoja on nyt paljon tarjolla ja asuntojen kysyntä on hiipunut korona-ajasta. Se antaa paremmat mahdollisuudet neuvotella asunnon hinnasta, sanoo ekonomisti Juho Keskinen Hypoteekkiyhdistyksestä.

– Varsinkin ensiasunnon ostoon liittyy paljon uusia asioita. Nyt niihin on työrauha eli voi rauhassa perehtyä ostettavan kohteen tietoihin ja yhtiön taloudenpitoon ja tehdä niiden pohjalta määrätietoisia tarjouksia.

Selvitä vastikkeet

Korkojen nousu ja inflaatio nostavat asumiskustannuksia. Asunnon ostajan on syytä tiedostaa myös, mitkä kaikki seikat vaikuttavat asunnosta maksettaviin vastikkeisiin ja muihin tuleviin asumiskustannuksiin. Kun ne ovat tiedossa, omaan talouteen liittyvät riskit on helpompi hallita.

Asunto-osakkeissa peritään yhtiövastiketta. Se koostuu hoito- ja rahoitusvastikkeesta. Asumiskustannuksiin vaikuttavat myös erilliset käyttökorvaukset, kuten vesimaksu.

Hoitovastikeella katetaan muun muassa kiinteistön kunnossapito-, korjaus- ja lämmityskulut, sähkö-, vesi- ja jätevesimaksut, puhtaanapito- ja jätehuoltokulut sekä isännöintipalkkiot. Huomattavan pieni hoitovastike voi johtua siitä, ettei talossa ole juurikaan tehty korjauksia ja ne saattavat tulla eteen lähivuosien aikana.

Rahoitusvastikkeella maksetaan taloyhtiön ottamaa lainaa. Uudiskohteissa taloyhtiölainassa pari ensimmäistä vuotta ovat usein lyhennysvapaita. Tällä vuosikymmenellä rakennetuissa uudiskohteissa asumiskustannuksia laskiessa on tärkeä selvittää se, mitä lyhennysten alkaminen vaikuttaa kuukausittain maksettavaan vastikkeeseen.

Korkojen nousu ”nollatasosta” eli pelkästä pankin perimästä marginaalista nykyiseen jo viiden prosentin korkotasoon nostaa merkittävästi kuukausierän suuruutta. Kun ennen sadantuhannen euron lainassa rahoitusvastikkeessa korkojen kuukausittainen osuus oli noin 60 euroa, nousee pelkkien korkojen osuus nykykoroilla jo yli 400 euroon kuukaudessa. Sen päälle tulevat kuukausittaiset lyhennykset.

– Ensi alkuun halvalta tuntuvat vastikkeet voivat nousta niin suuriksi, ettei elämiseen jääkään enää rahaa, varoittaa myyntipäällikkö Harri Heinonen Huoneistokeskuksen Hämeenlinnan toimistosta.

Katso laskurilla, miten korkotason nousu vaikuttaa lainanhoitokuluihin. Sama laskukaava pätee niin asuntolainoihin kuin yhtiölainoihin.

Tutustu taloyhtiön taloudenpitoon

Toinen tärkeä perehtymistä vaativa asia ovat kiinnostuksen kohteena olevan taloyhtiön asiakirjat, kuten isännöitsijäntodistus, tilinpäätös, yhtiöjärjestys ja korjaustarveselvitys.

Isännöitsijäntodistuksesta selviää, kuka omistaa asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Siitä näkee myös sen, onko edellinen omistaja maksanut kaikki vastikkeensa, opastaa toimitusjohtaja Seppo Kuvaja hämeenlinnalaisesta Isännöinti Kuvajasta.

– Jos vastikkeita on maksamatta, taloyhtiö voi periä uudelta omistajalta kuuden kuukauden maksamattomat vastikkeet. Se voi tietää useiden tuhansien eurojen lisämaksua, huomauttaa Kuvaja.

Tulevia remonttitarpeita on arvioitu korjaustarveselvityksessä. Siinä ennakoidaan niitä toimia, joita viiden vuoden sisällä on odotettavissa. Äkillisiin vuotavien vesiputkien tai katon korjauksiin taloyhtiön kassassa on hyvä olla edes jonkinlainen puskuri.

Uudet talot on yleensä rakennettu vuokratontille. Tonttivuokran nousu vaikuttaa myös osakkaalta perittäviin vastikkeisiin. Siksi vuokratontilla on merkitystä asunnon ostajalle, sanoo Kuvaja.

– Taloyhtiö joutuu maksamaan kiinteistöveron myös vuokratontista. Uusi hallitus päätti juuri kiinteistöverojen nostosta. Myös taloyhtiössä tehdyt isot remontit vaikuttavat kiinteistöveron suuruuteen.

Katso rakennuksen kunto

Asunto-osakkeen ostajan on syytä katsoa talon kuntoa myös muualta kuin ostettavan huoneiston sisältä. Rakennuksen ulkoseinät kuuluvat taloyhtiön vastuulle. Vaikka asunto itsessään olisi loistokunnossa, osakkeen omistaja vastaa osaltaan myös muun muassa ulkoseinien kunnossapidosta.

Avaa kuvien katselu Taloyhtiön taloustiedot kannattaa selvittää tarkkaan. Kuva: Ville Välimäki / Yle

– Helposti ihastuu vain asuntoon, mutta kannattaa katsoa, missä kunnossa myös rakennus itsessään on. Kun katsoo katot, porraskäytävät, ikkunat ja julkisivut, niistä näkee, missä kunnossa taloyhtiö oikeasti on, vinkkaa Seppo Kuvaja.

Myös monelle tarpeellinen autopaikka on hyvä selvittää ennen asunto-osakkeen ostamista.

Kaikki vastaavat yhdessä

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju korostaa koko taloyhtiön tietojen, talouden ja omistajarakenteen selvittämistä. Erityisesti Oksaharju kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, kuinka paljon osakkeista on sijoittajien omistuksessa.

– Korkojen nousu ja vastikkeiden nousu heikentävät sijoittajan tuottolaskelmaa. Niissä yhtiöissä, joissa on paljon sijoittusasuntoja, voi perustellusti olettaa esiintyvän suurimmat ongelmat.

Oksaharju korostaakin sitä, että taloyhtiöissä maksuista vastataan yhteisvastuullisesti.

– Usein jää pimentoon, että kaikki ovat yhteisvastuussa taloyhtiön maksuista ja velvoitteista, koskien muun muassa taloyhtiön lainoja. Jos joku jättää osuutensa taloyhtiön lainasta maksamatta, joudutaan muilta osakkailta perimään enemmän. Ajantasaiset tiedot vastikkeiden maksamisesta saa taloyhtiön hallitukselta ja isännöitsijältä, mutta heilläkään ei ole tietoa tulevasta kehityksestä.