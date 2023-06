Petteri Orpo Brysselin huippukokouksessa: Junnilan luottamuskysymys käydään läpi perusteellisesti, hallitus on toimintakykyinen

Pääministeri Orpo kommentoi hallituksen tilannetta ennen Eurooppa-neuvoston Brysselissä pidettävää kokousta. Kokouksen keskeisin aihe on Ukrainalle annettavan avun lisääminen.

BRYSSEL Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus on toimintakykyinen ministeri Vilhelm Junnilaa (PS) ympäröivästä kohusta huolimatta.

– On hallitus toimintakykyinen ja meillä on kuitenkin ohjelma, joka on vasta tehty. Olemme erittäin sitoutuneita kaikki sen toteuttamiseen, Orpo sanoi suomalaistoimittajille Brysselissä.

Orpon mukaan hallituksen sisäisestä tilanteesta tullaan keskustelemaan ensi viikolla. Hänen mukaansa Junnilan luottamuskysymys käydään läpi perusteellisesti.

– Kyllähän se haava täytyy saada umpeen, niin sanotusti. (Se) vaatii keskustelua ja vaatii töitä, mutta olen ihan ilman muuta samaa mieltä, että tämä asia täytyy perata läpi.

Orpo korostaa Junnilan pahoitelleen aiempia puheitaan ja toimintaansa. Hänen mukaansa hallituksella on selvä kanta suhteessa ääriliikkeisiin.

– On aivan selvää, että ministerinä toimiessa mitään flirttailua ääriliikkeisiin – natsismiin, antiseminismiin – mitään sellaista ei hyväksytä.