Onko lasten suoritettava kansalaisuuskoe, saako uskontoaan enää harjoittaa Suomessa – hallitusohjelma herättää huolta maahanmuuttajissa

Hallitusohjelmaan on kirjattu useita kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan. Lapissa maahanmuuttajien parissa koetaan epävarmuutta, ja liikkeellä on paljon väärää tietoa.

Rovaniemeläinen kaupunginvaltuutettu Nafisa Yeasmin (kok.) on ahkera kansalaisvaikuttaja, joka on aktiivinen maahan muuttaneiden kotoutumisen edistäjä. Vapaaehtoistyössään Arktiset maahanmuuttajat ry:ssä hän on törmännyt hätäännykseen, jota maahanmuuttajat ovat kokeneet uuden hallitusohjelman maahanmuuttolinjauksista.

– Havaintoni mukaan liikkeellä on paljon väärää tietoa tai ei tietoa ollenkaan. Monet tuntevat stressiä ja pelkoa. Pitäisi olla jokin foorumi, josta saisi oikeaa ja täsmällistä tietoa.

Nafisa Yeasminilta on kyselty, saako Suomessa tulevaisuudessa harjoittaa omaa uskontoaan tai kulttuuriaan. Näitä pelkoja hän on yrittänyt hälventää, mutta moni asia on vielä vastausta vailla.

– Minulta on kysytty mitä kansalaisuuskoe tarkoittaa, kun haetaan kansalaisuutta? Mitä se pitää sisällään?

Uusi hallitus kaavailee tiukennuksia maahanmuuttajien oleskelulupiin. Niihin kuuluvat muun muassa vaatimukset joko suomen tai ruotsin kielen taidosta. Lisäksi työluvalla maahan tulevien pitäisi jatkossa tienata vähintään 1 600 euroa kuussa. Kirjaukset koskevat EU:n ulkopuolelta tulevia ihmisiä, sillä EU-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa vapaasti.

Nafisa Yaesmin haluaa rauhoitella pelästyneitä maahanmuuttajia. – Uusi hallitusohjelma on vielä strategiatasolla: mitään lakeja ja asetuksia ei ole vielä vahvistettu eikä ole varmaa, mitkä osat hallitusohjelmasta toteutuvat.

Syrjiikö hallitusohjelma ihmisiä kansallisuuden vuoksi?

Syed Musa Kajim Nuri tekee tohtorinväitöstutkimustaan Lapin yliopistossa. Hän kiinnitti huomiota hallitusohjelman kohtaan, jossa kerrotaan työperäisen maahanmuuton kohdentamisesta ja rekrytoinnin suuntaamisesta joidenkin maiden erityisiin osaajaryhmiin. Kohdemaat olisivat Intia, Filippiinit, Brasilia ja Vietnam. Hallitus tavoittelee työvoimaa ensisijaisesti EU- ja ETA-alueelta.

– Voiko näin tehdä? Näyttää, että ihmisiä syrjitään kansallisuuden vuoksi.

Hän itse on Bangladeshista.

Vaikka Syed Musa Kajim Nuri on korkeasti koulutettu ja tällä hetkellä määräaikaisessa työsuhteessa Arktiset maahanmuuttajat ry:ssä, tilanne voi muuttua ja se painaa mieltä.

– Minulla ei ole turvallinen olo. Koska olen väitöskirjatutkija, en ole työsuhteessa yliopistoon. Päteekö minuun suunnitelman kohta, jossa maahanmuuttajan pitää poistua Suomesta, jos ei kolmessa kuukaudessa saa uutta työpaikkaa?

Monet hänen tutkijakollegansa ovat jättäneet työpaikkansa entisessä maassaan ja ovat suunnitelleet jäävänsä Suomeen pysyvästi. Nyt epävarmuus on hiipinyt heidän elämäänsä ja maa ei tunnu niin houkuttelevalta kuin aiemmin, Syed Musa Kajim Nuri kertoo.

Hän pohtii myös suunnitellun kansalaisuuskokeen sisältöä. Kansalaisuuskoe olisi kansalaisuushakemuksen yhteydessä.

– Ymmärretäänkö kansalaiskokeessa, kuinka sukupuoli ja uskonto voivat vaikuttaa vastauksiin? Meille muslimeille alkoholi tai tapakulttuuri voivat olla aiheita, joihin on vaikea vastata.

Pitääkö lastenkin osallistua kansalaisuuskokeeseen?

Vieressä nyökyttelee totisena Ahad Maroufi. Hän on alun perin Iranista, mutta asunut perheineen Rovaniemellä nyt kuusi vuotta. Päällimmäinen tunne on pelko tulevasta.

Hän on pettynyt siihen että uuden hallitusohjelman mukaan Suomen kansalaisuuden saannin edellytyksiä aiotaan tiukentaa. Asumisaikaa on tarkoitus pidentää jatkossa kahdeksaan vuoteen, ja kansalaisuus- ja kielikoe tulisivat pakollisiksi.

– Tähän mennessä kansalaisuutta on voinut hakea kun on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä tai viisi vuotta oleskeluluvasta riippuen. Jos vielä pitää odottaa monta vuotta, elämä käy hankalaksi. Esimerkiksi luottokortin tai lainan saaminen on vaikeaa, jos ei ole Suomen kansalainen. Miten rakennan kodin perheelleni jos en saa lainaa vaikka käyn töissä?

Ahad Maroufi on huolissaan lastensa puolesta.

– Minulla on kaksi pientä lasta. Milloin he saavat kansalaisuuden ja pitääkö heidänkin osallistua kansalaisuuskokeeseen?

Ahad Maroufilla on tällä hetkellä töitä, mutta sen verran tulevaisuus mietityttää, että hän on perheineen hakenut pysyvää oleskelulupaa.

Ahad Maroufi ja Syed Musa Kajim Nuri molemmat ihmettelevät miksi Suomessa puhutaan työvoimapulasta samalla kun maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään.

Ahad sanoo haluavansa olla Lappia. – Lapissa väestö vähenee, minä haluan olla täällä ja tehdä työtä maakunnan hyväksi.

Migri: mitään muutoksia ei ole vielä tehty

Suomen maahanmuuttoviraston eli Migrin vastuualuejohtaja Anna Lindström kertoo, että heillekin on tullut tavallista enemmän kyselyjä.

– Yhteydenottoja on tullut. Haluan muistuttaa, että mitään muutoksia ei ole vielä tehty. Esimerkiksi kansalaisuustesti edellyttää lakimuutosta ja jotta laki voidaan muuttaa, siihen kerättäneen lausuntoja laaja-alaisesti. Uskon, että maahanmuuttajien huolet tulevat kuulluksi muun muassa erilaisten järjestöjen kautta.

Migri seuraa tarkasti valmistelutyötä ja tiedottaa sivuillaan kaikista muutoksista.

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Koponen sisäministeriöstä toteaa, ettei heilläkään ole antaa vielä tarkempia vastauksia. Valmistelutyö on vielä edessä. Aikanaan Suomen eduskunta päättää laeista.

– Meillä on vasta hallitusohjelma ja se on vasta suunnitelma. Kaikki muutokset valmistellaan ja käsitellään huolellisesti. Valmistelussa otetaan huomioon mahdollisimman monia näkökulmia.