Pohjoisen meripelastajan partiomatka voi olla jopa 300 kilometriä – merivartioaseman lakkautus Kemistä on lisännyt muiden pelastajien vastuuta

Sisäministeriö lakkautti vuoden 2018 lopussa Perämeren rannikolla Kemissä ja Kalajoella sijainneet merivartioasemat ja toiminta keskitettiin Oulun Virpiniemeen. Merivartioaseman lakkauttaminen Kemistä on lisännyt muiden pelastustoimijoiden vastuuta pohjoisen Perämeren meripelastustehtävistä.

Meripelastuksesta huolehtivat Rajavartiolaitoksen merivartijoiden lisäksi myös vapaaehtoiset meripelastajat sekä pelastuslaitos. Siitä, kuka pelastustehtävälle kulloinkin lähtee päättää Turussa sijaitseva meripelastuskeskus. Eri toimijoilla on myös erilainen kalusto käytettävissään.

– Vapaaehtoisilla on sellainen ihmisen pelastamiseen soveltuva kalusto ja pelastuslaitoksella taas öljyntorjuntaan soveltuvaa kalustoa, sanoo Länsi-Suomen merivartioston vartioupseeri Markku Häggman.

Avaa kuvien katselu Meripelastajien tekemällä valvonnalla pyritään varmistamaan, että vesillä liikkujien varusteet ovat kunnossa. Se pelastaa monesti kiireellisen tehtävän. Kuva: Jenni Mehtonen / Yle

Myös vasteajat tehtävälle lähtemiseen vaihtelevat eri toimijoiden mukaan.

– Meillähän vasteaika on maksimissaan 30 minuuttia, niin on köydet irti rannasta. Yleensä on pyöritty siinä viidentoista minuutin nurkilla, sanoo Meri-Lapin meripelastajien puheenjohtaja Esa Eronen.

”Vasteaika voi olla heti tai sitten voi olla, että perille ei pääse ikinä” Markku Häggman

Vasteaika pelastajien tapahtumapaikalle saapumiseen vaihtelee suuresti myös sijainnin ja esimerkiksi keliolosuhteiden mukaan.

– Merellä kun ollaan, niin voidaan sanoa, että vasteaika voi olla heti tai sitten voi olla, että perille ei pääse ikinä, sanoo Häggman.

Markku Häggman itse tuli Kemin merivartioasemalle töihin vuonna 2008. Silloin Kemissä oli vielä ympärivuorokautisesti valmiudessa oleva merivartioasema.

– Pikkuhiljaa siitä alettiin vähentää ja ennen kuin merivartioasema loppui, Kemissä oli enää kolme henkilöä töissä.

Hän kertoo, että tuolloin työvuorot painottuivat viikonloppuihin, jolloin ihmisiä oli vesillä ja pelastustoimille mahdollisesti tarvetta. Siihen verrattuna asemien keskittäminen Oulun Virpiniemeen on jopa parantanut merivartioston läsnäoloa Meri-Lapin lähivesillä.

– Nyt kun meillä on kaksi partiota Virpiniemessä, niin vuoron perään ollaan pohjoisessa tai etelässä ja yksi partio on koko ajan Virpiniemessä valmiudessa.

Viidentoista vuoden takaiseen aikaan verrattuna palvelut Perämeren alueen asukkaille ovat kuitenkin heikentyneet ja kaikonneet kauemmaksi.

– Jos toinen partio sattuu olemaan etelässä ja kiireinen tilanne tapahtuu pohjoisessa, niin onhan se luonnollisesti pidempi aika tulla Oulusta kuin jos Kemissä olisi jatkuva valmius.

Tehtävien kirjo ja valvottava alue ovat laajat

Merivartioston tehtäviin kuuluu Perämerellä paljon muutakin kuin meripelastusta. Tehtäväkenttä on laaja.

– Vesiliikennevalvontaa ja vesillä liikkumista, paljon ollaan rajanylityspaikoilla ja valvotaan rajaa eri konstein jonkun verran sisämaassakin. Tehtäviä kyllä riittää, sanoo Länsi-Suomen merivartioston vartioupseeri Markku Häggman.

Merellä pelastustehtävät voivat odottaa myös hankalissa paikoissa ja armottomissa sääoloissa. Välillä pelastajien matka Perämerellä autettavan luo on pitkä.

– Meidän tontti ylettyy aina Ylitornion kunnan rajalle, mistä alkaa Lapin rajavartioston alue. Etelässä mennään Kalajoelta jonkun verran etelään. Siitä voi laskea, että puhutaan hyvinkin jopa 300 kilometristä.

Merellä meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000 tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70. Sisävesillä yleinen hätänumero on 112.