”Se ei ole rasismia, se on isänmaallisuutta” – Suomessa työskentelevä georgialainen tarjoilija ylistää hallituksen maahanmuuttolinjaa

Kaikkien Suomessa työskentelevien pitäisi oppia suomen kieltä. Näin sanoo georgialainen Tedo Kartsivadze, 21.

Hän on juuri saanut työntekijän oleskeluluvan Suomeen ja toimii nyt tarjoilijana helsinkiläisessä Rioni-ravintolassa.

Kartsivadze hymyilee leveästi ja puhuu haastattelussa sujuvaa englantia. Suomea hän ei osaa.

Uusi hallitus kaavailee tiukennuksia maahanmuuttajien oleskelulupiin. Niihin kuuluvat muun muassa vaatimukset joko suomen tai ruotsin kielen taidosta. Lisäksi työluvalla maahan tulevien pitäisi jatkossa tienata vähintään 1 600 euroa kuussa.

Kirjaukset koskevat EU:n ulkopuolelta tulevia ihmisiä, sillä EU-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa vapaasti.

Avaa kuvien katselu Tedo Kartsivadze muutti Suomeen kahdeksan kuukautta sitten. Hän tuli maahan tyttöystävän perässä. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

Georgialainen tarjoilija ylistää hallitusohjelman maahanmuuttolinjaa.

– Suomen kannalta se on hyvä. Hallituksen pitäisi tehdä kaikki oman maansa puolesta, ei muiden. Se ei ole rasismia, se on isänmaallisuutta.

Kotimaasta Georgiasta löytyy hänen mielestään esimerkki systeemistä, joka ei toimi.

– Georgiassa on kamala tilanne, eikä meillä ole tiukkoja maahanmuuttolakeja. Maassa on paljon ukrainalaisia ja venäläisiä. Pahinta on, että venäläiset eivät halua oppia georgian kieltä vaan haluavat, että me puhumme venäjää.

Suomen uusi hallitusohjelma ei kuitenkaan tarjoile hänen mielestään pelkästään iloisia uutisia. Maahanmuuttajien tilanne hankaloituu, jos kirjauksista tulee lakeja.

– Osa ulkomailta tulleista sanoo, että se ei ole hyvä asia maahanmuuttajille. Osa sanoo, että se on fantastista. Minä olen keskivaiheilla.

Poimintoja hallitusohjelmasta Työntekijän oleskelulupa Työntekijän oleskelulupa vaatisi jatkossa vähintään 1 600 euron kuukausipalkan. Lupa raukeaisi, mikäli henkilö ei löydä uutta työpaikkaa kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Kyseessä on työ- ja elinkeinoministeriön tulkinnan mukaan bruttopalkka. Kiristys koskisi useimmiten osa-aikatyötä tekeviä. Alustavan arvion mukaan työntekijän oleskeluluvalla tulevien määrä voisi vähentyä noin viidellä prosentilla nykyisillä tulijaprofiileilla. Ministeriön mukaan vielä ei tiedetä, koskeeko kirjaus vain uusia oleskelulupahakemuksia vai myös jo maassa olevia henkilöitä, joiden pitää uusia lupansa. Ministeriön laskelmissa 1 600 euron rajan alle jäävät keskimääräisissä palkoissa esimerkiksi siivoojat, kampaajat, lehdenjakajat ja pikaruokatyöntekijät. Pysyvä oleskelulupa Pysyvän oleskeluluvan saisi neljän vuoden jälkeen 40 000 euron vuositulot tienaava. Siihen oikeuttaisi myös Suomessa tunnistettu ylempi korkeakoulututkinto ja kahden vuoden työhistoria. Luvan saisi myös erityisen hyvällä joko suomen tai ruotsin kielen taidolla, joka todennetaan kielitestillä, sekä kolmen vuoden työhistorialla. Kuuden vuoden jälkeen pysyvän oleskeluluvan saa kielitestillä todennetulla riittävällä kielitaidolla, kahden vuoden työhistorialla ja tiukennetulla nuhteettomuusedellytyksellä. Pysyvien oleskelulupien työhistorian aikana työttömyysturvaan tai toimeentulotukeen saa turvautua vain hyvin lyhytaikaisesti. Pysyvien oleskelulupien kirjaukset eivät ole vielä tarkentuneet, sisäministeriöstä kerrotaan. Tiedossa ei siis ole, mitä vaikkapa riittävä kielitaito tarkoittaa. Avaa

Yrittäjä: ”On ehkä väärin vaatia kielitaitoa”

Rioni-ravintola pyörii pitkälti ulkomailta tulleiden työntekijöiden voimin. Monet heistä ovat olleet Suomessa vuosia ja odottavat toiveikkaina pysyvää oleskelulupaa. Nyt sen saaminen voi vaikeutua.

Ravintolayrittäjä Sini Salminen ymmärtää hallituksen tavoitteen, mutta pelkää, että työntekijäpula pahenee entisestään.

Hänen mielestään työntekijöiden on vaikea oppia suomen kieltä, koska moni suomalainen puhuu sujuvaa englantia ja vaihtaa siihen helposti ulkomaisen kanssa asioidessaan.

– On ehkä vähän väärin vaatia kielitaitoa. Olemme kansainvälistyneet liikaa, Salminen pohtii.

Avaa kuvien katselu Sini Salmisen mukaan ulkomaista työvoimaa tarvitaan ravintoloissa, koska suomalaisia työntekijöitä ei ole tarpeeksi. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

Toisaalta Salmisen mielestä olisi hyvä, että ainakin tarjoilijat puhuisivat suomea. Osa asiakkaista antaa palautetta, jos palvelua saa vain englanniksi.

– Suomeen saapuville työntekijöille pitäisi tarjota maksuttomia kieliopintoja samaan tapaan kuin turvapaikanhakijoille, jos hallitusohjelman kielivaatimus kirjataan lakiin, yrittäjä sanoo.

Yrittäjä kertoo palkkaavansa kaikki suomalaiset tarjoilijat, joita löytyy. Heitä ei kuitenkaan ole hänen mukaansa tarpeeksi.

Siksi osa hallitusohjelman kirjauksista ärsyttää yrittäjää.

– Tässä purraan yrittäjän nilkkaan. Alamme olla työntekijöiden saatavuuden kanssa lirissä.

MaRa: ”Tuloraja tarkoittaisi kovaa työvoimapulaa”

Ulkomaisen työvoiman saatavuutta voi jatkossa vaikeuttaa myös vaatimus 1 600 euron kuukausitienesteistä.

Sini Salminen laskeskelee, että hänen työntekijöilleen tuskin tulisi ongelmia, mutta kokonaisuudessa kuva on synkempi.

Työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien mukaan esimerkiksi ulkomailla syntyneet tarjoilijat tienaavat Suomessa keskimäärin vajaat 1 700 euroa kuussa.

– Raja vaikuttaisi erittäin kielteisesti ravintola-alaan. Se tarkoittaa meille lyhyelläkin aikavälillä kovaa työvoimapulaa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Ravintola-alalla raja koskisi hänen mukaansa osa-aikaisia työntekijöitä. Kaikista alan työntekijöistä arviolta puolet työskentelee osa-aikaisesti, mikä tarkoitti viime vuonna noin 37 000 ihmistä. Siitä ei ole tarkkaa tietoa, mikä osuus on ulkomaalaisten työntekijöiden joukossa.

Lapin mukaan osa-aikaisia maahanmuuttajatyöntekijöitä on paljon. Monet heistä tekevät keittiössä avustavia töitä, kuten tiskaamista ja lautasten keräämistä. Heidän kielitaitonsa ei aina riitä asiakaspalvelutyöhön, ja avustavat työt auttavat kotoutumisessa.

Avaa kuvien katselu Tilastokeskuksen mukaan ravintola-alalla työskenteli viime vuonna 74 300 ihmistä. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

Kaikesta huolimatta yrittäjä Sini Salminen löytää hallitusohjelman maahanmuuttolinjauksista myös hyviä puolia. Yksi niistä on, että työluvan saanut ei saa olla työttömänä yli kolmea kuukautta tai oleskelulupa purkautuu.

– Olisiko moraalitonta sulkea työluvalla Suomessa olevat pääsääntöisesti rahallisen sosiaaliturvan ulkopuolelle? Silloin ei tarvitse määritellä vähimmäispalkkaa, yrittäjä pohtii.

Pitkä odotusaika ärsytti

Tedo Kartsivadze saapui Suomeen tyttöystävänsä perässä kahdeksan kuukautta sitten. Tyttöystävä oli asunut maassa kaksi vuotta ja opiskeli Sibelius-Akatemiassa.

Kartsivadze sai olla maassa kolme kuukautta Schengen-viisumilla. Sen jälkeen piti etsiä töitä. Hän haki muun muassa tarjoilijan hommia, koska oli tehnyt niitä aiemmin kotimaassaan.

Työpaikka löytyi. Kartsivadze haki työntekijän oleskelulupaa, koska ilman sitä hän ei saa työskennellä Suomessa.

Sitten hän odotti viisi kuukautta. Lopulta lupa tuli, ja hän sai aloittaa työnsä.

– Odotin liian pitkään. Onneksi tyttöystäväni oli kanssani ja asun hänen luonaan.

Oleskelulupien pitkät käsittelyajat ovat ainoa asia, josta hän kritisoi Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Hän tietää ihmisiä, jotka ovat odottaneet jopa vuoden.

– Pitkät odotusajat ovat huono asia. Muuten kaikki on hienosti. Rakastan tätä maata todella.