Onko lestadiolaisten pakko osallistua Suviseuroihin? Testaa, miten hyvin tunnet viikonloppuna järjestettävän jättitapahtuman

Suviseurojen pääteltta vetää tuhansia sanankuulijoita. Arkistokuva on viime vuonna Lopella järjestetyiltä Suviseuroilta.

Vanhoillislestadiolaisten Suviseurat on yksi suurimmista kesätapahtumista. Mutta onko seuroille pakko osallistua, jos on lestadiolainen? Tämäkin selviää suviseuravisassa.

Kauhavalla asuu noin 15 000 ihmistä. Viime viikon aikana viereen on noussut 75 000 kävijän tilapäiskaupunki, jossa on ihmisiä, telttoja ja asuntovaunuja silmänkantamattomiin. Väkeä niin paljon, että jos suviseurat olisi kaupunki, se olisi Suomen 13. suurin.

Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen viestintäpäällikkö Harri Vähäjylkän mukaan moni ensikertalainen hämmästeleekin suviseurojen kokoluokkaa.

– Väkeä on todella paljon ja ollaan avoimen taivaan alla. Tänne on rakentunut oma kaupunki, jossa on monenlaisia palveluja.

Valtavan tapahtuman pystyttäminen tehdään täysin talkoovoimin. Koko tämän viikon töissä on ollut satoja ihmisiä ja työvuorojen määrä on tuhansissa.

Seuroille on pakko tulla ja muita ennakkoluuloja

Vähäjylkän mukaan ison joukon saapuminen paikkakunnalle voi hämmentää lähiympäristöä ja naapurustoa. Usein kuulee puhetta siitä, että suviseuralaiset eivät käytä paikkakunnan palveluita. Siihen on syynsä.

– Toivomme, että seurakentältä ei poistuttaisi. Se on suuri turvallisuusriski, jos liikennettä on paljon edestakaisin. Mutta ennen ja jälkeen seurojen matkailupalveluita käyttävät hyvin monet seuravieraat.

Muitakin ennakkokäsityksiä Suviseuroihin ja lestadiolaisuuteen liittyy. Tässä suviseuravisassa voit testata tietosi kesätapahtumasta.

Vähäjylkän mukaan suurtapahtuman ohjelma on sinänsä hyvin yksinkertainen.

– Suviseuroissa ei ole erilaisia tapahtumapaikkoja, eikä lavoja. Hartausseurat ovat pääasiallinen ohjelma, ja yhdessä laulaminen ja oleminen, Vähäjylkkä tiivistää.

Viime vuosina Suviseurojen pitopaikoissa on tapahtunut suuri muutos. Aiemmin pidettiin niin sanottuja peltoseuroja. Kovan sateen sattuessa pellot eivät enää kantaneet ja oltiin sään armoilla.

– Asuntovaunut, majoituskalusto ja autot jäivät rankkasateiden jälkeen kiinni pelloille. Nyt on pyritty löytämään lentokenttiä, kuten tänä vuonna Kauhavalla. Ensi vuonna paikkana on Pudasjärven lentokenttä.

