Kuopiossa kasvanut Sara Al Husaini aneli äitiään pelastamaan hänet hääparin hotellihuoneesta – lopulta hän sai avioeron maksua vastaan

Nukke, joka on toisen omaisuutta.

Siltä prinsessamaiseen häämekkoon puetusta Sara Al Husainista tuntui, kun hän odotti serkkunsa saapuvan viemään hänen neitsyytensä tuoreen aviomiehen oikeudella.

Hetkeä aiemmin Al Husaini aneli itkuisena äitiään pelastamaan hänet hääparille varatusta hotellihuoneesta, mutta äiti sulki huoneen oven ja lähti pois.

– Muista pyyhkiä veri tähän, äiti neuvoi ja antoi valkoisen kangaspalan, Al Husaini muistelee.

Hänen shiiamuslimeihin kuuluvalle suvulleen oli tärkeää, että nainen oli neitsyt naimisiin mennessään. Todisteeksi siitä kangaspalaan pyyhittiin immenkalvon rikkoutumisesta syntynyt veri.

Suomessa kasvanut Al Husaini pakotettiin naimisiin Irakissa tammikuussa 2016. Hän oli silloin 23-vuotias. Hän kertoo kokemuksestaan kesäkuussa julkaistussa omaelämäkerrallisessa romaanissaan Huono tyttö (Like).

Sadat Suomessa elävät naiset joutuvat kunniaväkivallan uhreiksi vuosittain. Heitä auttavilta järjestöiltä saatujen tietojen mukaan Suomessa oli edellisvuonna yli 400 kunniaväkivallan uhria. Suuri osa tapauksista ei tule viranomaisten tietoon.

Al Husaini on vuoden 2021 pakolaisnainen. Hän on aktiivinen julkinen keskustelija ja tasa-arvoaktivisti. Hänen mukaansa kirjan tapahtumat ovat tosia, vain ihmisten ja paikkojen nimet on muutettu.

– Jos minun asemassani oleva ihminen ei puhu näistä asioista, niin kuka sitten puhuu, Al Husaini toteaa.

Al Husaini: Huivi ei toteudu vapaana valintana

Al Husainin perhe joutui pakenemaan Irakista, koska perheen isä vastusti Saddam Husseinin hallitusta. He muuttivat kiintiöpakolaisina Kuopioon Al Husainin ollessa vauva vuonna 1992.

Al Husaini kertoo kirjassa ihmetelleensä lapsesta saakka, miksi hänen tuntemassaan muslimiyhteisössä tytöillä ja pojilla oli eri säännöt. Tyttöjen piti käyttää huiveja, mutta pojat saivat pukeutua vapaasti. Veljellä sai olla tyttöystäviä, mutta tytöt eivät saaneet seurustella poikien kanssa.

Jo lapsena Al Husaini yritti keskustella naisten ja miesten erilaisesta asemasta isänsä kanssa, mutta hänet vaiennettiin. Kuopiossa asuneen perheen kotona odotettiin ehdotonta alistumista jumalalle.

Al Husainin epäilykset islamia kohtaan kasvoivat iän myötä. Muutama kuukausi ennen pakkoavioliittoa aikuistunut Al Husaini ilmoitti perheelleen luopuvansa huivistaan. Moni hänen läheisensä katkaisi välit sen vuoksi.

Kirjan kannessa on kääreestään avattu tikkari, jossa kärpäset parveilevat. Se on Al Husainin mukaan monissa muslimiyhteisöissä tunnettu vertauskuva huivittomalle ja siveyssääntöjä rikkovalle naiselle.

– Huivin pitäminen ei toteudu vapaana valinta kaikille musliminaisille, vaikka moni haluaa niin sanoa ja yleistää. Sen näkee siitä erottelusta ja petturina pitämisestä, mikä huivin poistamisesta seuraa, Al Husaini toteaa.

Al Husainin mielestä joillekin musliminaisille voi olla vaikeaa myöntää kokemaansa kontrollia ja syrjintää. Rasismi voi tehdä asiasta entistäkin haastavampaa.

– Itse olin yksi heistä. Pelko syrjinnän lisäämisestä esti minuakin puhumasta. Jos kadulla solvataan, voi tulla halu puolustaa omaa kulttuuriaan ja taustaansa.

Kateellinen jalkalampulle hääyönä

Huivistaan luopunut Al Husaini kaipasi muslimiyhteisöä ja sukuaan, vaikka hän olikin eri mieltä heidän kanssaan islamista.

Hän päätti vetää huivin jälleen ylleen ja lähti sukulaisensa kanssa lomalle Irakiin perheensä luokse. Lentokoneessa Al Husaini pelkäsi, että jotain pahaa voisi käydä väliaikaisen huivista luopumisen vuoksi, mutta sukulainen vakuutti hänen olevan turvassa.

Perillä nuorelle naiselle paljastui, että hänet naitettaisiin serkulle. Al Husaini vastusti pakkoavioliittoa ja teki sen kaikille selväksi. Asia oli kuitenkin jo päätetty. Vanhempien mielestä se oli hänen parhaakseen.

Al Husainin passi uhattiin polttaa ja häntä uhattiin väkivallalla, jos hän ei suostuisi avioliittoon. Hän pelkäsi, ettei koskaan enää pääsisi Irakista Suomeen. Hänen ainoa vaihtoehtonsa oli alistua pakkoavioliittoon.

Imaami sinetöi liiton ensin, jonka jälkeen se virallistettiin oikeustalolla. Kirjassaan Al Husaini kertoo olleensa hääyönään kateellinen huoneen nurkassa seisoneelle jalkalampulle, joka sai olla rauhassa. Kirjan mukaan mies raiskasi Al Husainin pahimmillaan viisi kertaa päivässä.

Kirjassa hän kuvailee eläneensä pakkoavioliitossa kuin naamio kasvoillaan. Hän ei näyttänyt miehelle inhoaan, koska siitä olisi voinut seurata lisää väkivaltaa ja rajoittamista. Al Husaini odotti sopivaa hetkeä paetakseen.

Mies haaveili saavansa oleskeluluvan Suomesta avioliiton avulla. Noin kuukausi pakkoavioliiton solmimisesta mies päästi Al Husainin Suomeen selvittämään perheen yhdistämiseen liittyviä asioita.

Avaa kuvien katselu Sara Al Husainin perhesuhteet ovat olleet koetuksella erilaisten ihmisoikeuskäsitysten vuoksi. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Sukulaiset haukkuivat huoraksi

Suomeen päästyään Al Husaini lähetti aviomiehelleen Irakiin viestin, jossa hän kertoi tahtovansa eron, vihaavansa ja pitävänsä häntä raiskaajana.

Mies kiisti raiskanneensa vaimonsa. Hän vaati Al Husainia pysymään liitossa ja uhkaili etsivänsä tämän Suomesta.

Al Husaini blokkasi miehen. Hän vaihtoi puhelinnumeronsa ja sulki sosiaalisen median tilinsä.

Kirjan mukaan miehen perhe ja Al Husainin oma perhe yrittivät taivutella häntä pysymään liitossa. Myös imaami Irakista yritti saada naisen mielen muuttumaan. Miehen sukulaiset ja osa Al Husainin omista sukulaisista huorittelivat häntä ja haukkuivat koiraksi.

Avioliittoon pakottamista ei vielä vuonna 2016 oltu kriminalisoitu Suomessa. Al Husainin suomalaisen asianajajan mukaan hänen oli turha tehdä asiasta rikosilmoitusta.

Irakissa solmitun pakkoavioliiton mitätöiminen ei ollut Suomessa mahdollista. Liitosta ei näkynyt merkintää suomalaisessa rekisterissä, joten Al Husainin olisi ensin pitänyt virallistaa liitto maistraatissa ja hakea sitten avioeroa.

Ensi syksynä Suomessa on tulossa voimaan avioliittolain muutos, joka mahdollistaa pakkoavioliiton purkamisen muutoin kuin avioeron kautta.

Al Husainin kirjan mukaan ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi jäi saada ero suoraan mieheltä itseltään. Pitkän neuvottelun jälkeen miehen perhe myönsi avioeron.

He vaativat siitä aluksi 25 miljoonan dinaarin eli nykyisellä valuuttakurssilla 17 500 euron korvausta Al Husainin perheeltä. Miehen perhe uhkasi muutoin kostaa eron.

Lopulta Al Husainin perhe maksoi erosta viisi miljoonaa dinaaria eli noin 3 500 euroa. Ero tuli voimaan Irakissa loppukesällä 2016.

Uhrien suojelu riittämätöntä

Kunniaväkivaltaa tapahtuu yleensä yhteisöjen kuten perheen tai suvun sisällä. Sopimattomana pidetystä käytöksestä rangaistaan henkisellä tai fyysisellä väkivallalla.

Kunniaväkivalta ja siihen liittyvät pakkoavioliitot eivät ole vain maahanmuuttajien ongelma, vaan niitä esiintyy esimerkiksi suljetuissa uskonyhteisöissä.

Kunniaan liittyvä väkivalta on perheväkivallan tavoin niin sanottua piilorikollisuutta, josta ei usein ilmoiteta poliisille tai muille viranomaisille. Uhreja on siis todennäköisesti huomattavasti enemmän kuin tilastot kertovat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntijan Mimmi Koukkulan mukaan uhrit eivät välttämättä miellä tekoa väkivallaksi, jos he ovat kasvaneet siihen, että väkivalta on ympäristön ”normaali” tapa rajoittaa tai kasvattaa yksilöä.

Suomessa satoja kunniaväkivallan uhreja Suomessa oli 221 pakkoavioliiton uhria vuonna 2022 ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tilaston mukaan. Vuonna 2021 heitä oli 176.

Kunniaan liittyvän väkivallan uhreja oli eri järjestöjen tiedossa noin 400 vuonna 2021. Nämä asiakkaat ovat itse ilmoittaneet kokeneensa kunniaväkivaltaa.

Turvakodeissa oli 101 kunniaan liittyvää väkivaltaa kokenutta asiakasta vuonna 2022. Vuonna 2021 heitä oli 162 ja vuonna 2020 211.

Poliisihallituksen tilaston mukaan Suomessa oli 62 epäiltyä kunniaan liittyvää väkivallantekoa vuonna 2022. Vuonna 2021 tapauksia kirjattiin 67.

Avioliittoon pakottamista, kunniaväkivaltaa tai pakottavaa kontrollia ei ole Suomessa kriminalisoitu erillisillä rikosnimikkeillä. Oikeusministeriössä selvitetään asiaa. Lähde: Poliisihallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ihmisoikeusliitto Avaa

Ihmisoikeusliiton sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn asiantuntijan Johanna Latvalan mukaan asiasta ulkopuolisille kertominen voi pahentaa väkivallan riskiä.

– Uhrien suojelu ei ole riittävällä tasolla Suomessa. Kunniaväkivalta pyritään yleensä viimeiseen asti salaamaan, joten kun uhri kertoo siitä, on tilanne yleensä vakava, Latvala toteaa.

Ääritapauksessa uhkana on kunnian vuoksi tehty henkirikos. Suomessa on tiettävästi tapahtunut yksi kunniamurha vuonna 2021 Vihdissä.

Avaa kuvien katselu Kunniaväkivallan uhri on erityisen haavoittuvassa asemassa, koska hänen oma yhteisönsä on kääntynyt häntä vastaan. Osa Sara Al Husainin sisaruksista vastusti pakkoavioliittoa. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Lopettakaa kaunistelu

Al Husainin hääyöstä Irakissa on kulunut seitsemän vuotta. Nykyisin Helsingissä asuva Al Husaini on edelleen väleissä äitinsä ja isänsä kanssa, vaikka suhde on haastava. He ovat pahoitelleet tekoaan.

Osa hänen sisaruksista vastusti pakkoavioliittoa alusta saakka. He ovat pysyneet hänen tukenaan koko ajan.

Päätös luopua islamin uskosta on tarkoittanut myös suurta menetystä Al Husainille. Osa ihmissuhteista on katkennut. Hän ei voi enää matkustaa turvallisesti Irakiin tapaamaan isoäitiään.

Al Husaini pitää koulutuksia kunniaväkivaltaan ja pakkoavioliittoon liittyen viranomaisille ja järjestöille. Hänen mukaansa tietoa asiasta tarvitaan paljon lisää. Hän on kohdannut koulutusten yhteydessä kunniaväkivallan ja naisten syrjinnän vähättelyä.

Hänen mielestä naiset ovat muslimiyhteisöissä eriarvoisessa asemassa riippumatta yhteisön taustoista. Al Husainin mukaan kysymys ei ole Koraanin erilaisista tulkinnoista.

– Islam lähtökohtaisesti suosii miehiä ja Koraanissa on kohtia, joilla oikeutetaan naisiin kohdistuva väkivalta.

Al Husainin mukaan on aika myöntää, että osa Koraanin kohdista on ristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa. Hän toivoo asiasta laajempaa keskustelua, johon myös yhteisön miehet osallistuvat.

– Lopettakaa vähättely. Lopettakaa ohittaminen. Lopettakaa kaunistelu. Kuunnelkaa.

Apua lähisuhdeväkivallan, kunniaväkivallan ja pakkoavioliiton uhreille tarjoavat kunnat ja järjestöt, kuten Monika-naiset liitto ry ja Nollalinja.