Junnilan kanssa ministerisalkun jakava Sakari Puisto on valmis aikaistamaan omia vastuitaan, jos pyyntö tulee

Perussuomalaisten kansanedustajasta Sakari Puistosta on tarkoitus tulla kahden vuoden päästä Suomen elinkeinoministeri. Pesti on jaettu hänen ja tehtävässä nyt aloittaneen Vilhelm Junnilan välillä.

Puisto on valmis aikaistamaan omia ministerivastuitaan, jos pyyntö tulee.

– Tietysti jos tällainen kysymys tulisi eteen, kyllä harkitsisin. Mielestäni aloite pitää tulla toisaalta, hän kertoi Ylelle torstaina.

Heti ministerivalintojen julkistamisen jälkeen heräsi keskustelu Junnilan yhteyksistä äärioikeistoon. Tiistaina vihreät, SDP ja vasemmistoliitto esittivät Junnilalle epäluottamusta, ja keskiviikkona asiasta äänestettiin eduskunnassa. Junnila sai lopulta äänestyksessä eduskunnan luottamuksen äänin 95–86.

Puistoa harmittaa luottamuspula heti hallitustaipaleen alkumetreillä. Hän nostaa esille hallituskumppani RKP:n toiminnan: puolueen edustajat äänestivät joko tyhjää tai epäluottamuksen puolesta.

– Niin ei ole pitkiin aikoihin tapahtunut Suomen historiassakaan, varmaan joudutaan menemään useita vuosikymmeniä taaksepäin.

Minkälaisen kolhun ajattelet, että aloittava hallitus sai?

– Kyllähän tämä aika isosti näkyi mediassa ja keskiviikkona eduskunnassa. Äänestyksestä tuli loppujen lopuksi melko täpärä, että kyllä tämä tietysti vaikuttaa asioihin, Puisto arvioi.

Kahden vuoden aikana voi tapahtua politiikassa paljon

Hallituksen luottamuspula voi johtaa myös hallituksen kaatumiseen.

Kaksi vuotta on pitkä aika ja erilaisia asioita voi tapahtua, Puisto sanoo.

– Ei se oman ministeripostin näkökulmasta pelota. Olemme lähteneet tekemään tekemään hallitustyöskentelyä ja se itsellekin on tässä tärkein asia.

Puisto ei lähde arvioimaan, minkälaisia päätöksiä itse tekisi Junnilan tilanteessa.

– Hän on tätä pahoitellut ja on sitä mieltä, että hän on tehnyt virheitä menneisyydessä. Itse kuitenkin tarkkailen tilannetta hallituspuolueen kansanedustajana.

Sakari Puisto (ps.) on valmis aikaistamaan omia ministerivastuitaan, jos pyyntö siihen tulee. "Kyllä sitä miettisin. Ei ne mitään ihan pieniä päätöksiä ole. Tietysti näkisin näin, että aloite tulisi jostain ihan muualta kuin itseltäni."

Päättäjien imagolla on väliä

Hallitusohjelman visioon on kirjattu tavoite, että Suomi olisi vuonna 2031 maailman mielenkiintoisin maa investoida. Sakari Puisto pitää tähtäintä realistisena.

Hänen mukaansa päättäjien imagollakin on tässä oma painoarvonsa.

– Kehitys ja kaikki tapahtuu pitkälti yrityksissä ja meidän koulutuskentässä, elinkeinoelämässä ja kaupassa. Tapa millä maan johto ja ministeriöt suhtautuvat näihin asioihin ja lähtevät viemään eteenpäin, niin sillä voi olla hyvinkin suurta merkitystä.

Elinkeinoministerin työhön kuuluu myös houkutella investointeja maailmalta. Sävyttääkö tällainen kohu ministerin toimia?

Se on Sakari Puiston mielestä ihan pohdinnan arvoinen asia, onhan asiasta uutisoitu paljon niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

– Nähdäkseni kuitenkin hallituksessa on laajalti pääministerin johdolla päädytty siihen, että että Junnila jatkaa.

Kuvio, jossa ministeriys on jaettu sopii Sakari Puistolle erittäin hyvin.

No harmittaako sinua, että tähän on tullut tällainen sävy?

Jossain määrin kyllä, Puisto sanoo.

– Kyllä se itsellekin heijastuu, kun pestin otan. Ja onhan tämä huono lähtölaukaus hallitukselle. Luottamusäänestykset ovat ihan normaalia politiikkaa, mutta olisi tämä nyt tietysti voinut väliinkin jäädä.