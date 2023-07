Pride-liputus sytyttää tunteet kunnantaloilla ja some-ryhmissä – symbolitutkija selittää, miksi

Eri puolella Suomea kaupunginvaltuustoissa -ja hallituksissa on kiistelty siitä, pitäisikö kaupungin järjestää Pride-liputus vai ei. Esimerkiksi Kouvolassa kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki ei enää itse järjestä Pride-liputusta. Liputuksen voi kuitenkin järjestää itse, jos hakee sille lupaa kaupungin tilapalvelusta.

Seksuaalista tasavertaisuutta ajavan järjestön Setan puheenjohtajan Pekka Rantalan mukaan keskustelukulttuuri on kärjistynyt, argumentit ovat koventuneet ja ihmisistä puhutaan välillä todella ikäväänkin sävyyn.

– Varsinkin translain käsittelyn yhteydessä huomattiin todella ihmisarvoa ehkä vähän jopa halventavaakin puhetta jossain argumenteissa.

Kysyimme symbolitutkija Liisa Väisäseltä, mikä symbolinen merkitys Pride-lipulla on.

Avaa kuvien katselu Ulla-Maija Tallinen, Jenni Sikio, Totti Nykvist ja Laura Suokas nostivat Pride-lipun Kouvolan kaupungin lippusalkoon. Kouvolan kaupunki ei järjestä pride-liputusta itse. Kuva: Maija Tuunila/Yle

1. Mikä merkitys lipulla on?

– Se, että liputtaa jonkun puolesta, näyttää sen, että minä kuulun tähän.

– Jos valtiolla ei ole lippua, niin sillä ei ole mitään, mihin se voisi identifioitua. Lippu ei liity pelkästään valtioihin, vaan se liittyy kaikkiin muihinkin asioihin. Lippu on juuri se, jonka takana seisotaan; minkä puolesta sodit, minkä takana marssit.

2. Minkä takia lippu herättää vahvoja tunteita?

– Lippu on symboli siitä, mitä minä edustan. Silloin kun lippu poltetaan, se tarkoittaa, ettei lipunpolttaja halua edustaa mitään sellaista. Lipun polttaminen on äärimmäinen ele esinetasolla. Se on vahva ele siitä, että en halua olla missään tekemisissä tämäntyyppisen asian kanssa tai että minä vihaan sitä.

3. Mikä merkitys symboleilla on ihmisille tai vaikkapa yhteisöille?

– Symboleilla on suuri merkitys, ne voivat yhdistää ja erottaa ihmisiä. Symboli on se, minkä takana seisot. Sen takia poliittisilla liikkeillä on omat symbolinsa ja valtioilla on lippu. Symboli on se, mihin ihminen psykologisesti ja hengellisesti sitoutuu. Ja se voi olla tietysti hyvin positiivinen asia ja sitä kautta voidaan pitää positiivisia tunteita, kuten isänmaallisuutta. Symbolin negatiivinen puoli on se, mikä erottaa. Esimerkiksi uskonnollisessa symboliikassa voidaan sanoa, että sinä kuulut meihin tai et kuulu.

– Pride-lippu kokoaa ihmisiä yhteen. Se symbolina kokoaa tietyn ajattelutavan ihmiset ja se ajattelutapa on sallimus.

