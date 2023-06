Netissä leviää alaikäisten kuvaamia julmia väkivaltavideoita – poliisi varoittaa materiaalin levittämisestä

Satakunnassa ja erityisesti Harjavallassa on poliisin mukaan levitetty julmia väkivaltavideoita, joissa on kuvattu alle 15-vuotiaita. Myös keskustelu sosiaalisessa mediassa herättää huolta.

Poliisi kertoo, että sen tietoon on tullut huolestuttavia väkivaltavideoita, joita levitetään Satakunnassa, erityisesti Harjavallassa.

Poliisin mukaan videoiden sisältö on julmaa ja se on järkyttänyt monia. Kuvissa on alle 15-vuotiaita lapsia.

Virkavalta kehottaa poistamaan videot ja välttämään niiden jakamista eteenpäin.

– Alle 18-vuotiaaseen kohdistunut pahoinpitely on aina virallisen syytteen alainen rikos, ja pahoinpitelyyn voi syyllistyä rikoskumppanina myös koskematta toiseen. Eli pelkästään mukana olemalla tai väkivallantekoa kuvaamalla voi syyllistyä rikokseen, poliisin nettitiedotteessa todetaan.

Yksityiskohtia ei kerrota

Poliisin mukaan aiheesta käyty keskustelu sosiaalisessa mediassa herättää myös huolta.

– Niin nuori kuin aikuinen voi syyllistyä rikokseen myös kirjoittamalla ja julkaisemalla epäasiallista, toista halventavaa sisältöä. Arkaluontoisen ja loukkaavan materiaalin levittäminen voi olla rangaistavaa joko kunnianloukkauksena tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä.

Poliisi on tapauksen yksityiskohdista niukkasanainen, koska osalliset ovat alle 15-vuotiaita. Tapausta tutkitaan moniammatillisessa Ankkuri-tiimissä.